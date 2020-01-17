Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı

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Xiaomi akıllı saat kullanıcıların uzun bir süredir beklediği haber nihayet geldi ve cihazlarını iPhone'larla senkronize bir şekilde kullanmalarını sağlayan Xiaomi Wear uygulaması App Store'a eklendi.

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Xiaomi akıllı saatler iOS ile uyumlu hale geliyor

Açıklanan bilgilere göre App Store'da yayınlanan Xiaomi Wear uygulaması, şimdilik sadece Xiaomi Watch Color akıllı saat modellerini destekliyor. Bundan böyle iPhone modelleri bu yeni akıllı saatin sunduğu tüm işlevlerle tamamen uyumlu bir hale gelmiş oldu. Uygulamanın 55,7 MB boyutunda ve en az iOS 10.0'a sahip olan iPhone 5S ve sonraki modellerde kullanılabileceğini de belirtelim.

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Bu gelişmelere ek olarak Xiaomi, Android platformu için Xiaomi Wear uygulamasını 1.1.12 sürümüne güncelledi. Performans iyileştirmeleri ve birkaç hata düzeltmesi sunan bu güncellemeye Xiaomi Watch Color desteğinin de eklendiği ifade ediliyor. Şimdilik Çin bölgesi için yayınlanan Xiaomi Wear iOS uygulamasının, şirketin yeni akıllı saatlerini küresel olarak satışa sunmaya başlamasının ardından diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/01/17/xiaomi-wear-app-ios-official/

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