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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin akıllı saatleri iPhone ile tam uyumlu hale geliyor. Xiaomi Wear uygulaması, Apple'ın uygulama marketi App Store'daki yerini aldı.
    5 gün
    2,4b
    1
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı
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    Xiaomi akıllı saat kullanıcıların uzun bir süredir beklediği haber nihayet geldi ve cihazlarını iPhone'larla senkronize bir şekilde kullanmalarını sağlayan Xiaomi Wear uygulaması App Store'a eklendi.

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    Xiaomi akıllı saatler iOS ile uyumlu hale geliyor

    Açıklanan bilgilere göre App Store'da yayınlanan Xiaomi Wear uygulaması, şimdilik sadece Xiaomi Watch Color akıllı saat modellerini destekliyor. Bundan böyle iPhone modelleri bu yeni akıllı saatin sunduğu tüm işlevlerle tamamen uyumlu bir hale gelmiş oldu. Uygulamanın 55,7 MB boyutunda ve en az iOS 10.0'a sahip olan iPhone 5S ve sonraki modellerde kullanılabileceğini de belirtelim.

    Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı
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    Bu gelişmelere ek olarak Xiaomi, Android platformu için Xiaomi Wear uygulamasını 1.1.12 sürümüne güncelledi. Performans iyileştirmeleri ve birkaç hata düzeltmesi sunan bu güncellemeye Xiaomi Watch Color desteğinin de eklendiği ifade ediliyor. Şimdilik Çin bölgesi için yayınlanan Xiaomi Wear iOS uygulamasının, şirketin yeni akıllı saatlerini küresel olarak satışa sunmaya başlamasının ardından diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/17/xiaomi-wear-app-ios-official/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 6 sa.
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