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    Microsoft'un Activision anlaşması bir ülkede daha onaylandı! Sonuç çok yakın

    Güney Kore, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını onayladı. Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, anlaşmanın rekabete zarar vermeyeceğini düşünüyor.
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    Microsoft'un Activision anlaşması bir ülkede daha onaylandı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Activision-Blizzard’ı 69 milyar dolara satın alma kararı, çeşitli düzenleyici kurumlar tarafından incelenmeye devam ediyor. Son olarak Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, Microsoft'un satın alma teklifini resmen onayladı. Komisyon, yeni anlaşmanın konsol oyun pazarındaki rekabete zarar vermeyeceğini düşünüyor.

    Güney Kore, Microsoft-Activision anlaşmasını onayladı

    Bildiğiniz üzere Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard anlaşması, oyun basınında hem heyecan hem de korku yarattı. Öyle ki Sony, Call of Duty'nin Playstation varlığı konusunda büyük tehlikeler oluşturduğunu dile getirmişti. Bu noktada Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu ise, Microsoft tarafından dağıtılan konsol oyunlarının düşük pazar payı nedeniyle, yeni anlaşmanın konsol oyun pazarındaki rekabete zarar vermeyeceğine karar verdi.

    Bu yeni kararın, Avrupa Komisyonu'ndan gelen onay haberi ile eş zamanlı olduğunu belirtelim. Bununla birlikte Güney Kore, anlaşmayı onaylayan Avrupa Komisyonu, Japonya (JFTC), Sırbistan (TBM), Brezilya (CADE), Şili (FNE), Suudi Arabistan (GAC), Güney Afrika (SACC) ve Ukrayna (AMCU) arasına katıldı. Şimdiye kadar anlaşmayı onaylamayan tek kuruluş ise, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) oldu.

    Bilmeyenler için geçtiğimiz Nisan ayında CMA, Activision Blizzard satın alımının bulut oyun pazarındaki rekabete engel olacağını belirterek anlaşmayı reddetti. Ancak CMA'nın bu konuda tek başına kalması ve Microsoft'un karara itiraz etmesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda anlaşmanın sonuçlandığını görebiliriz.

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