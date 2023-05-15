Tarihi zafer: Avrupa, Microsoft’un devasa Activision satın alımını onayladı!

- Avrupa Komisyonu, Microsoft-Activision anlaşmasını onayladı
- Kararın detayları
- Gözler ABD’de
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Avrupa Komisyonu, Microsoft-Activision anlaşmasını onayladı
Dünya çapındaki düzenleyiciler Microsoft'un Activision'ı satın almasının konsol ve bulut oyun pazarındaki rekabeti bozup bozmayacağını araştırıyor. Düzenleyicilerin sorguladığı alanlardan biri de Microsoft'un Activision oyunlarını alıp sadece ABD'li devin kendi platformlarında tutup tutmayacağıydı.
AB'nin kararı, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi'nin (CMA) geçtiğimiz ay, yeni oluşmaya başlayan bulut oyun pazarında rekabeti azaltacağı endişesiyle anlaşmayı engellemesinin ardından geldi. CMA, Microsoft'un Activision'ın Call of Duty gibi önemli oyunlarını kendi bulut oyun platformlarına özel hale getirebileceğini söylemişti. CMA satın alımı onaylamasa da yine de satın almanın konsol pazarındaki rekabeti azaltmayacağını da belirtmişti.
Kararın detayları
Ancak bulut oyunları için başarının anahtarı, kullanıcıların Netflix gibi bir abonelik hizmeti aracılığıyla hemen erişebilecekleri geniş bir oyun kataloğunu da şart kılıyor. Microsoft'un Activision'ı devralma teklifinin arkasındaki mantığın bir parçası da bu. İngiliz düzenleyici kurum, Microsoft'un bulut oyunlarında daha piyasaya olgunlaşmadan hakim bir konum elde etmesinden endişe duyuyordu. Benzer endişeler Komisyon’un raporunda da belirtildi. Fakat farklı olarak Komisyon, Microsoft'un rekabet endişelerini gidermek için çözüm önerileri sunduğunu söyledi.
Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey bir yetkili Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hamlenin pazardaki rekabeti artıracağını ve Activision oyunlarına erişimi olmayan yayın platformlarının artık bunlara sahip olmasına olanak tanıyacağını söyledi.
Gözler ABD’de
AB onayına rağmen Microsoft'un önünde Sony gibi rakipleri ve ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da dahil olmak üzere diğer düzenleyicileri Activision'ın devralınmasının rekabete zarar vermeyeceğine ikna etmek gibi zorlu bir görev bulunuyor.
FTC ile Microsoft arasındaki dava halen devam ediyor. Üst düzey bir Komisyon yetkilisi, AB'nin FTC ile çeşitli vesilelerle görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu konuda yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi. Bu arada AB’ye ek olarak şimdiye kadar Japonya (JFTC), Sırbistan (TBM), Brezilya (CADE), Şili (FNE), Suudi Arabistan (GAC), Güney Afrika (SACC) ve Ukrayna (AMCU) anlaşmayı onayladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.