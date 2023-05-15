Tarihi zafer: Avrupa, Microsoft’un devasa Activision satın alımını onayladı!

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Microsoft'un oyun firması Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alma teklifini resmen onayladı. Avrupa Komisyonu, Microsoft'un yeni gelişmekte olan bulut oyun alanında haksız rekabet endişelerini ortadan kaldıran çözümler sunduğunu söyledi. Microsoft’un bu çözümleri, kullanıcıların satın aldıkları Activision oyunlarını herhangi bir bulut yayın platformunda stream etmeye izin vermeye odaklandı.

Avrupa Komisyonu, Microsoft-Activision anlaşmasını onayladı

Dünya çapındaki düzenleyiciler Microsoft'un Activision'ı satın almasının konsol ve bulut oyun pazarındaki rekabeti bozup bozmayacağını araştırıyor. Düzenleyicilerin sorguladığı alanlardan biri de Microsoft'un Activision oyunlarını alıp sadece ABD'li devin kendi platformlarında tutup tutmayacağıydı.

Tam Boyutta Gör Activision, Call of Duty serisi, Overwatch, Diablo ve World of Warcraft da dahil olmak üzere dünyanın en büyük konsol ve PC oyunlarından bazılarının arkasında yer alıyor. Dolayısıyla oyun endüstrisi için bu satın alım tarihi bir önem taşıyor.

AB'nin kararı, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi'nin (CMA) geçtiğimiz ay, yeni oluşmaya başlayan bulut oyun pazarında rekabeti azaltacağı endişesiyle anlaşmayı engellemesinin ardından geldi. CMA, Microsoft'un Activision'ın Call of Duty gibi önemli oyunlarını kendi bulut oyun platformlarına özel hale getirebileceğini söylemişti. CMA satın alımı onaylamasa da yine de satın almanın konsol pazarındaki rekabeti azaltmayacağını da belirtmişti.

Kararın detayları

Tam Boyutta Gör AB Komisyonu da benzer şekilde Sony'nin PlayStation'daki hakimiyeti göz önüne alındığında Activision'ın devralınmasının konsol pazarındaki rekabeti azaltmayacağını tespit etti. Bunun yanında AB'nin soruşturmasının büyük bir kısmı bulut oyunlarına odaklandı. Henüz çok erken bir pazar olan bulut oyun ekosisteminde oyunlar TV'ler, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi mevcut cihazlarda oynanabilecek. Örneğin, bir kullanıcı çevrimiçi bir oyun satın alırsa, bunu bir bulut oyun hizmeti aracılığıyla cihazında oynayabilir.

Ancak bulut oyunları için başarının anahtarı, kullanıcıların Netflix gibi bir abonelik hizmeti aracılığıyla hemen erişebilecekleri geniş bir oyun kataloğunu da şart kılıyor. Microsoft'un Activision'ı devralma teklifinin arkasındaki mantığın bir parçası da bu. İngiliz düzenleyici kurum, Microsoft'un bulut oyunlarında daha piyasaya olgunlaşmadan hakim bir konum elde etmesinden endişe duyuyordu. Benzer endişeler Komisyon’un raporunda da belirtildi. Fakat farklı olarak Komisyon, Microsoft'un rekabet endişelerini gidermek için çözüm önerileri sunduğunu söyledi.

Dolayısıyla Activision oyunu satın almış ya da alacak olan tüketiciler, bu oyunları istedikleri herhangi bir bulut oyun platformunda stream edebilecekler. Microsoft ayrıca, bir tüketici Activision oyunlarını satın almışsa, bulut oyun platformlarına Activision oyunlarını stream etmeleri için telifsiz lisanslar sunacak. Buradaki ana fikir, oyuncuların oyunu satın aldıkları yerden stream etmelerine gerek olmadığı.

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Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey bir yetkili Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hamlenin pazardaki rekabeti artıracağını ve Activision oyunlarına erişimi olmayan yayın platformlarının artık bunlara sahip olmasına olanak tanıyacağını söyledi.

Gözler ABD’de

AB onayına rağmen Microsoft'un önünde Sony gibi rakipleri ve ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da dahil olmak üzere diğer düzenleyicileri Activision'ın devralınmasının rekabete zarar vermeyeceğine ikna etmek gibi zorlu bir görev bulunuyor.

FTC ile Microsoft arasındaki dava halen devam ediyor. Üst düzey bir Komisyon yetkilisi, AB'nin FTC ile çeşitli vesilelerle görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu konuda yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi. Bu arada AB’ye ek olarak şimdiye kadar Japonya (JFTC), Sırbistan (TBM), Brezilya (CADE), Şili (FNE), Suudi Arabistan (GAC), Güney Afrika (SACC) ve Ukrayna (AMCU) anlaşmayı onayladı.

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Avrupa, Microsoft’un Activision satın alımını onayladı!