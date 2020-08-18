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    Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip

    Microsoft'tan sonra dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle da TikTok'ı satın alma niyeti taşıdıklarını ve konuyla ilgili görüşmelere başlandığını açıkladı.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip
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    Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çinli video paylaşım platformu TikTok'ın Amerika'daki varlığını sürdürebilmesi için ABD'li bir şirketin 45 gün içerisinde platformu satın alması gerektiği koşulunu sunmuştu.

    Microsoft'un TikTok'ı satın almayı düşündüklerini ve ByteDance'le görüşmelerin sürdüğünü açıklamasından haftalar sonra Microsoft'tan sonra dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olarak karşımıza çıkan Oracle da TikTok'ı satın alma niyeti taşıdıklarını açıkladı.

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    Ayrıca Bkz. "Donald Trump, TikTok rakibi Triller uygulamasında hesap açtı"

    Financial Times'ın raporuna göre şirket, TikTok'ın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren kısımlarını satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Raporda, şirketin halihazırda General Atlantic ve Sequoia Capital gibi TikTok'ın ana şirketi ByteDance'te hisse sahibi olan bazı ABD'li yatırımcılarla çalıştığına da değiniliyor.

    İlk etapta Microsoft da Oracle gibi sınırlı sayıda bölgeyi kapsayan bir anlaşma yapmak istiyordu. Ancak sonrasında Avrupa ve Hindistan da dahil olmak üzere uygulamayı küresel çapta satın almak için görüşmeleri genişletmişti. ByteDance ise ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda dışındaki bölgelerde bulunan varlığını elinde tutmakta kararlı.

    Oracle'ın Microsoft'a karşı oldukça güçlü bir rakip olduğunu söyleyebiliriz. Her iki şirketin de karara varmak için fazla zamanı kalmadı. Trump platformun hisselerinden bir kısmının 15 Eylül'e kadar satışı gerçekleştirilemezse uygulamanın ABD'deki varlığına son vermek konusunda oldukça kararlı.



    https://thenextweb.com/apps/2020/08/18/after-microsoft-oracle-is-also-reportedly-looking-to-buy-tiktok/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alqu 2 gün
    80-100 milyar doları hangimiz versek diye düşünüyorlar ne güzel yav.
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    High Sierra 2 gün
    Zamanında Myspace, Facebook'u satın alamayınca kendi sonunu getirdi. Buna benzetiyorum Tiktok'u da. Bu kadar firmanın talibi olması çok şaşırtıcı olmamalı. Keza Snapchat bile Facebook'un karşısında azala azala eridiyse Tiktok'un bu başarılı grafiği hakkında söylenebilecek pek bir şey yok. Uygulamanın içeriği hakkında lafım yok yanlış anlaşılmasın hiç bakmadım bile.
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    Amd64x2 2 gün
    Dilerim alır, zamanla içinden çıkılmaz bir lisans politikası ile azalarak bitirirmeyi başarır nasıl olsa.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 3 gün
    Ne tiktak mış arkadaş. Hayrola
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    Kampaku 3 gün
    Oracle veri peşinde mi acaba?
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    klişeavcısı (Mehmet tosun ) 3 gün
    Bu ne böyle herkes talip oldu, o kadar ucuza verecekseler haber verin
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