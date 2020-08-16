Donald Trump, TikTok rakibi Triller uygulamasında hesap açtı

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Amerikan başkanı Donald Trump, TikTok’a karşı başlattığı savaşla birlikte kendi safını kesinleştirircesine rakip uygulama Triller’dan hesap açtı. İlk olarak New York Times tarafından yayınlanan bilgiye göre @donaldjtrump kullanıcı adına sahip başkanın platformda 3500 civarında takipçisi var. Başkanın tanıtım videosu ise 590 binden fazla izlenme aldı.

Yarım milyondan fazla izlenen intro videosunun içerisinde Trump, kendisinin nasıl “teknoloji alanında bir profesyonel” olduğundan ve “kimsenin bunu onun gibi yapamayacağından” bahsediyor.

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Trump, TikTok'un satışı için verdiği süreyi 90 güne uzattı

ABD’de TikTok’a karşı yürütülen operasyonla birlikte rakibi Triller, birkaç hafta içerisinde 700 binden fazla indirilme aldı. TikTok ise Nisan ayında yapılan açıklamayla dünya çapında 2 milyar indirilme sayısına ulaşmıştı. Bu sayının 315 milyonu 2020’nin ilk çeyreğinde gerçekleşti.

TikTok’tan iki yıl önce, 2015 yılında kullanıma sunulan Triller, şirketin kurucu ortaklarından Ryan Kavanaugh’un CNBC’ye verdiği demeçteki deyimine göre TikTok’un yetişkin versiyonu.

Geçtiğimiz Cuma günü Donald Trump, yayınladığı kararnameyle birlikte TikTok’un sahibi ByteDance firmasına ABD’deki TikTok operasyonlarını satması için 90 gün vermişti. Amerikan yönetiminin TikTok’a karşı bu tavrının sebebi, Amerikan vatandaşlarının verilerinin izinsiz şekilde Çin hükümetiyle paylaşıldığı yönündeki iddialar. ByteDance, bu iddiaları her ne kadar yalanlamış olsa da yönetimin tavrında herhangi bir değişim ya da uzlaşmaya yöneliş olmadı.

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TikTok’un ABD’deki varlığını satın almakla Microsoft ilgilenmiş olsa da firmanın kurucusu Bill Gates, bu hamlenin firma için zehirli bir kadeh olduğunu ifade etmişti. TikTok ile ilgilenen diğer bir firma ise Twitter. Hangi firmanın harekete geçip firmayı bünyesine katacağı henüz belirsiz.

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