Microsoft’un Huawei’ye yazılım satmasına tekrar izin verildi

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Çin ile ABD arasında meydana gelen ticaret savaşı kapsamında en büyük darbeyi yiyen Huawei, artık yeniden Microsoft’tan yazılım alabiliyor. Amerikan yönetimi, yazılım devi Microsoft’a toplu yazılım ihracatı için tekrar izin verdi.

Bloomberg’e açıklama yapan Amerikan Ticaret Bakanlığı, Microsoft’un talebi üzerine Huawei’ye toplu yazılım ihracatına izin verdiklerini belirtti. Microsoft’un sözcüsü ise bu açıklamanın ardından bakanlığın hamlesinden memnun olduklarını belirtti.

Huawei’nin çok çeşitli ürün yelpazesi içerisinde yer alan kişisel bilgisayarlara yüklenen Windows işletim sistemi, ticaret savaşının etkisiyle yüklenemez olmuş ve firmanın beğenilen donanımları resmi Windows 10 desteğinden mahrum kalmıştı. Bu durum her ne kadar ileri seviye kullanıcılar için problem teşkil etmese de lisanslı bir bilgisayar satın almak çoğu kullanıcı için tercih sebebi.

Bu yılın başlarında Huawei tarafından tanıtılacağı açıklanmış olan fakat Microsoft’un lisanslarına erişilememesi üzerine ertelenen laptop tanıtımı, muhtemelen yakın zamanda yapılacaktır. Bunun yanında, yaptırımları tamamlamak adına Huawei markalı laptoplar da Microsoft mağazadan kaldırılmıştı. Bu ürünler, hükümet onayının ardından tekrar stoklara girdi.

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Huawei başına gelenleri tahmin ederek önceden Intel işlemcileri ya da başka donanımları stoklamış olsa da dijital kopya şeklinde sunulan Windows işletim sistemi lisanslarını depolamak pek de kolay değildi. Firmanın bu konuda çektiği sıkıntılar, yapılan açıklamaların ardından sona erdi ve yakın zamanda Windows 10 yüklü Huawei laptopların sayısı ve nitelikleri artacaktır.