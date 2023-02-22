Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1 milyar dolarını biraya yatırdı

Mevcut hisse fiyatına göre bu hisselerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar dolar (tam olarak 883 milyon euro) olduğunu belirtelim. Gates buradan elde edeceği kârın bir kısmını daha önce de yaptığı gibi hayır işlerine harcamayı planlıyor.
"Sıkı bir bira içicisi değilim"
Microsoft'un kurucusu Hollanda'nın en büyük bira üreticisine dev miktarda yatırım yapmış olsa da kendini sıkı bir bira içicisi olarak görmüyor. Birkaç yıl önce Reddit'te yayınlanan bir röportajında "Örneğin, bir beyzbol maçına gittiğimde ortama uymak için light bir bira yudumlayabilirim, daha fazlasını değil" ifadelerini kullanmıştı.
Buna ek olarak Gates ve eski eşinin vakfı kısa süre önce bira içmenin potansiyel sağlık riskleri hakkında bir araştırmaya sponsor oldu. Bill Gates 2007 yılında da bir bira şirketine yatırım yapmıştı. Ancak daha mütevazıydı: sadece 392 milyon dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.