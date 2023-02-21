Microsoft’un kullanmadığı Windows XP logoları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Pek çoğumuzun ilk işletim sistemi olan Windows XP ve onun ikonikleşmiş logosu aslında çok farklı görünebilirdi. Bir süre önce tasarım firması Frog Design, Microsoft için yaptığı ancak hiçbir zaman kullanılmayan Windows XP logolarını yayınladı.

Windows XP’nin klasik üç boyutlu logosu 2001’de karşımıza çıktı ancak görünen o ki bu logonun tercihine giden yolda birbirinden çok farklı ve tuhaf seçenekler de vardı. Microsoft, yeni bir logo oluşturmak ve kullanıcı arayüzü ile görev çubuklarının görünümünü şekillendirmeye yardımcı olmak için Frog Design adlı bir şirkete başvurdu.

Kullanılmayan Windows XP logoları

Frog Design'ın kreatif direktörü Casey Potter, Microsoft’un esnek, kullanıcı dostu taleplerini göz önüne alarak 50 tane logo örneği tasarladıklarını açıkladı. Bu tasarımlar basitten radikale doğru gidiyordu. Hatta bir logo mavi gökyüzüne bakan tek bir pencere tasvirini bile içeriyordu. Tüm bu tasarımlar, "Microsoft, yeni nesil işletim sistemi Windows XP'nin tasarımı sırasında dışarıdan bir bakış açısı istediği için ortaya çıktı."

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Öte yandan logolara baktığımızda ilginç bir şekilde tümünde 2002 vurgusunun yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla firma isimlendirme konusunda da fark Microsoft’tan daha farklı düşünüyormuş diyebiliriz. En nihayetinde Windows XP, gerek kolay kullanımı gerekse de son derece kararlı yapısıyla çok uzun bir süre kullanıma kaldı. Hatta bugünlerde bile bu ikonik işletim sistemini kullananları görmek mümkün.

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Microsoft’un kullanmadığı Windows XP logoları yayınlandı