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    Aramanın şeklini değiştiren Microsoft'un yeni yapay zeka modeli: Prometheus

    Microsoft, Bing’in ChatGPT tabanlı sohbet robotunda birkaç değişiklik yaptığını duyurduktan sonra arama motorunun arkasında yeni yapay zeka Prometheus’un perdesini de kaldırdı.
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    Microsoft'un yeni yapay zeka modeli Prometheus ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Bing'in sohbet robotuna getirilen kısıtlamaları esnettiğini kısa bir süre önce duyurmuştu. Firma bununla birlikte arama motoru Bing’in nasıl çalıştığına dair bazı yeni bilgileri de paylaştı. Microsoft, yeni Bing'in arkasındaki teknolojiyi resmi olarak Prometheus olarak adlandırmış durumda.

    Türünün tek örneği: Microsoft Prometheus

    Microsoft, kaleme aldığı blog gönderisinde Bing endekselemsi, sıralaması ve sonuçlarını OpenAI'nin en gelişmiş GPT modeli ile birleştiren türünün ilk örneği olan yapay zeka modeli Prometheus’u duyurdu. Microsoft, Prometheus’tan bahsederken onun “tescilli bir teknoloji” olduğunun da altını çiziyor.

    Prometheus, Bing Orchestrator adlı bir bileşen aracılığıyla yinelemeli olarak bir dizi dahili sorgu oluşturmak için Bing ve ChatGPT'nin gücünden yararlanıyor. Verilen konuşma bağlamında kullanıcı sorgusu için doğru ve zengin bir yanıt sağlamayı amaçlayan Prometheus, tüm bunları sadece birkaç milisaniye içinde gerçekleştiriyor. Prometheus tarafından oluşturulan yanıta ise Microsoft, Sohbet yanıtı olarak adlandırıyor.

    Yeni Topraklama tekniği

    ChatGPT gibi modeller Büyük Dil Modellerinde (LLM) bir atılımı temsil ediyor ancak diğer LLM'ler gibi OpenAI’da kendi modelini belirli bir zaman aralığındaki veri setleriyle eğitti. Dolayısıyla bu sistemler güncel bilgiler hakkında bir şey bilmiyor.

    Microsoft'un yeni yapay zeka modeli Prometheus ile tanışın
    Microsoft Prometheus ise bu açığı kapatıyor. Prometheus, anlık ve güncel bilgilere ulaşan arama motoru ile Bing’in GPT modeli arasında bir köprü görevi görerek taze bilgilerin kullanıcıya gelmesini sağlıyor. Buna bir nevi topraklama yöntemi diyebiliriz. Üstteki diyagramdan işleyişi sanırım daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.

    Topraklama tekniği sayesinde Prometheus, hava durumu, hisse senedi, spor, haberler vb. anlık bilgileri kullanıcının sorgusuna yanıt olarak veriyor. Bu yanıtları Bing’in Sohbet bölümünde bağlantılar ile destekleyerek bilginin alındığı yere trafik yönlendirmesi yapıyor. Sonuç olarak Prometheus ile desteklenen Bing, ChatGPT'den daha güçlü.

    Yapılacak işler var

    Prometheus konusunda Microsoft halen eksik yanları olduğunun farkında. Bunlardan birisi uzun sohbet oturumlarında yapay zekanın kafasının karışması. Microsoft sisteme sürekli yenilikler ve iyileştirmeler yaptığının altını blog gönderisinde bir kez daha çiziyor. Örneğin Microsoft, Sohbet yanıtlarının doğruluğunu iyileştirmek için modele gönderilen topraklama verilerini 4 kat artırmayı planlıyor.

    Microsoft'un yeni yapay zeka modeli Prometheus ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca Prometheus’u Bing’e entegre etme konusunda da oldukça zorlanmış ve görüşler iki gruba bölünmüş. Bazıları tamamıyla Sohbet gibi soru-cevap tarzı bir yaklaşımı isterken bazıları da klasik aramaya devam edilmesi gerektiğini savunmuş. Esasında her ikisinin de haklı olduğu durumlar var. Bazı sorgulara klasik arama ile daha hızlı ulaşılabiliyor. Dolayısıyla Microsoft, hem arama hem de yeni Sohbet kısmını ayırarak yeni bir kullanıcı arayüzü tasarlamak zorunda kalmış.

    Kaldı ki insanlar internette bir şey aramak istediğinde kalıplaşmış alışkanlıkları var ve akıllarına gelen görüntü kökleşmiş. Bing’in veya Google’ın bir anda klasik arama ekranını rafa kaldırması ciddi sorunlara neden olabilirdi.

    Microsoft'ta Arama ve Yapay Zekadan Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Jordi Ribas, blog gönderisinde “Aramanın asla eskisi gibi olmayacağına gerçekten inanıyorum.” ifadelerini kullanarak yeni Search-Chat etkileşim modelinin geleceğine dikkat çekti ve “Bu sadece bir başlangıç” dedi. Görünüşe göre Microsoft ve Google arasındaki rekabet son yıllarda hiç olmadığı kadar zorlu geçecek ve en azından yapay zeka tabanlı arama motoru tarafında şu anda Microsoft ilk defa önde gibi görünüyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 23 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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