Microsoft, eklediği ton özelliğiyle birlikte Bing’e koyduğu sınırları kaldırıyor

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Microsoft’un yapay zeka destekli yeni Bing’i viral haline geldi ve bu durum henüz oldukça dar test şartları altında gerçekleşti. Öte yandan geçtiğimiz cuma günü Microsoft, Bing’in sohbet robotuna bazı sınırlamalar getirmişti. Gelen tepkilerden sonra firma bu sınırlamaları esnetiyor.

Microsoft, yapay zekalı yeni Bing’in mobil sürümünü yayınladı 1 gün önce eklendi

Microsoft’un geçen cuma, oturum başına 5 ve günde toplam 50 sohbet limiti getirmişti. Zira yazılım devi uzun sohbetlerin Bing’in yapay zekasını bozduğunu söylemişti. Ancak yapılan geri bildirimler sonucunda firma bu limiti biraz daha esnetti ve sohbet sayısını oturum başına 6’ya, günlük limiti de 60’a çıkardı. Microsoft ayrıca çok yakında günlük sınırı 100’e çıkartmayı planladıklarını da söyledi.

Bing’in yapay zekasına ton özelliği geldi

Microsoft, yeni Bing’i test ederken neredeyse günlük olarak güncellemeler ve iyileştirmeler getiriyor. Firma yaptığı açıklamada Bing’e ton özelliğinin getirildiğini duyurdu. Daha kısa ve daha aramaya odaklı olunmasını isteyenler için “Daha Kesin”, uzun ve konuşkan bir sistem isteyenler için “Yaratıcı” ve hepsinden biraz isteyenler için ise “Dengeli” ton seçeneklerini getirildi.

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Microsoft, Bing yapay zekasına koyduğu sınırları e