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    Microsoft ve OpenAI’dan ilginç AGI tanımı: Hedef 100 milyar dolar

    Görnüşe göre Microsoft ve OpenAI’ın AGI (Yapay Genel Zeka - Artificial General Intelligence) için bir tanımı var. 100 milyar dolarlık kâr elde edilince AGI’ye ulaşılmış olunacak.
    Microsoft ve OpenAI’dan ilginç AGI tanımı: Hedef 100 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Bir insanın yapabileceği herhangi bir zihinsel görevi başarıyla gerçekleştirebilecek kadar gelişmiş yapay zekaları tanımlamak için kullanılan AGI (Yapay Genel Zeka - Artificial General Intelligence) özelinde görünüşe göre Microsoft ve OpenAI’ın farklı bir tanımlaması var. Yeni bir rapora göre bu tanımlama, yapay zekanın yeteneklerinden ve yapabildiklerinden ziyade ne kadar kazandıracağıyla ilgili.

    Yeni bir AGI tanımı

    Microsoft ve OpenAI, AGI'nin tanımına yeni bir boyut kazandırmış durumda: Kâr. The Information'ın yeni bir raporuna göre Microsoft ve OpenAI, girişimin kârına dayanan çok özel bir AGI tanımı üzerinde anlaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl iki şirket arasında imzalandığı belirtilen bu anlaşma, OpenAI'ın ancak en az 100 milyar dolar kâr elde edebilecek yapay zeka sistemleri geliştirdiğinde AGI’ye ulaşılacağını söylüyor. Bu, birçok kişinin beklediği AGI'nin titiz teknik ve felsefi tanımından çok uzak.

    AGI genellikle, insan benzeri geniş bir yelpazede görevleri yerine getirebilen bir yapay zeka olarak tanımlanır. Ancak bu konuda kesin bir çerçeve bulunmadığından, AGI’nin gerçekten ne zaman "başarıldığı" konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimileri bu hedefe çoktan ulaşıldığını düşünürken, bazı uzmanlar bunun daha onlarca yıl alacağını öne sürüyor.

    AGI’ye ulaşıldığında ortaklık bitecek

    Microsoft ve OpenAI’dan ilginç AGI tanımı: Hedef 100 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve OpenAI’ın belirlediği 100 milyar dolarlık ölçüt, daha çok somut bir kilometre taşı oluşturma amacını taşıyor. Böyle bir tanımlama yapılması, şirketlerin ilerlemeyi ölçmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca bu hedefe ulaşıldığında iki şirket arasındaki anlaşmaya göre Microsoft'un OpenAI'ın modellerine erişimi sona erecek ve kendi modelleriyle rekabet edebilmesi gerekecek.

    OpenAI’ın bu yıl da büyük zararlar edeceği belirtilirken 100 milyar dolarlık ölçüte ulaşmak belki de on yıl sürecek. Firmanın 2029’a kadar kâra geçmeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla Microsoft, daha uzun süreler OpenAI modellerini kullanabilecek. Ancak yine de firma, OpenAI’ın sistemlerine tamamen bağımlı olmamak adına şimdiden kendi yapay zeka modellerine yatırım yapıyor. Geçtiğimiz günlerde, Microsoft 365 Copilot için kendi büyük dil modellerini (LLM) devreye alacağını duyuran şirket, bu adımla bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

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