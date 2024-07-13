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    OpenAI, yapay zekaların ne kadar akıllı olduğunu bu şekilde belirleyecek

    ChatGPT, Sora ve Dall-E gibi yapay zekaları piyasaya süren OpenAI, yapay zeka sistemlerinin ne kadar akıllı olduğunu belirlemek yeni bir kategori sistemi oluşturdu.
    Yapay zekaların ne kadar akıllı olduğu bu şekilde belirlenecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zekalar günümüzün en popüler konusu ve OpenAI, en öncü şirketi olsa da tam olarak detayları belirlenmemiş bazı ufak pürüzler var. Örneğin bir yapay zeka sisteminin ne kadar akıllı olduğunu belirleyen küresel bir kategori sisteminden yoksunuz. Bu bağlamda ChatGPT, Sora ve Dall-E gibi yapay zekaları piyasaya süren OpenAI, yapay zeka sistemlerinin ne kadar akıllı olduğunu belirlemek yeni bir kategori sistemi oluşturarak bu sorunu çözüyor.

    Yapay zekaların zekaları ölçülecek

    Bir OpenAI sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre OpenAI, ChatGPT gibi yapay zekalara güç veren büyük dil modellerinin yapay genel zeka (AGI) veya başka bir ifadeyle insan benzeri zekaya sahip yapay zekaya doğru kaydettiği ilerlemeyi izlemek için bir ölçek sistemi oluşturdu.

    OpenAI, yapay zeka sistemlerinin ne kadar akıllı olduğunu belirlemek için Seviye 1'den Seviye 5'e kadar değişen bir sistemi kullanacak. Bu sisteme göre ChatGPT gibi günümüzün sohbet robotları Seviye 1'de yer alıyor. Seviye 2 ise temel sorunları o alandaki doktora derecesine sahip bir kişi düzeyinde çözebilen bir sistem olarak tanımlanıyor. Firma, Seviye 2'ye yaklaştıklarını söylüyor.

    Seviye 3, bir kullanıcı adına eylemde bulunabilen yapay zeka aracılarını ifade ediyor. Seviye 4, yeni buluşlara imza atabilen yapay zekaya işaret ediyor. Son adımdaki Seviye 5 ise AGI'ye ulaşmanın son adımı anlamına geliyor ve tüm insan organizasyonlarının işlerini gerçekleştirebilen yapay zeka olarak tanımlanıyor. Kısaca:

    • Seviye 1: Günümüz sohbet botları.
    • Seviye 2: Doktora seviyesinde bilgili yapay zeka sistemleri
    • Seviye 3: Kullanıcı adına eylemde bulunabilen yapay zeka
    • Seviye 4: Yeni buluşlara imza atabilen yapay zeka
    • Seviye 5: Tüm insanlığın işlerini gerçekleştirebilen yapay genel zeka (AGI)

    Aynı beş seviyeli skala Google Deepmind araştırmacıları tarafından da kullanılmıştı. 2023 yılında yayınlanan araştırmada ChatGPT, Bard, Gemini ve Llama gibi sohbet robotları Seviye 1'e yerleştirilmişti. Google, benzer şekilde Seviye 5 yapay zekaların tüm insanların toplamından daha zeki olacağını söylüyordu. Aşağıdaki görselden detayları inceleyebilirsiniz.

    Yapay zekaların ne kadar akıllı olduğu bu şekilde belirlenecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın en nihai amacı AGI'ye ulaşabilmek. Şirket, kendilerinden önce bu değerlerle uyumlu, güvenlik bilincine sahip bir projenin (şirketin) AGI inşa etmeye yaklaşması halinde projeyle rekabet etmemeyi ve yardımcı olmak için her şeyi bırakmayı taahhüt ettiğini söylüyor. Bu söylem şirketin tüzüğünde geçiyor ancak esas karar OpenAI'ın kar amacı güden kolu tarafından verileceği için bu ifadeler biraz muğlak.

    Hedef AGI olsa da henüz firmaların önünde uzun bir yol var. OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre bu süre "5 yıl" gibi çok kısa olabilirken bazılarına göre süreç, on yıllara ihtiyaç duyabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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