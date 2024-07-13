OpenAI, yapay zekaların ne kadar akıllı olduğunu bu şekilde belirleyecek

Yapay zekaların zekaları ölçülecek
Bir OpenAI sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre OpenAI, ChatGPT gibi yapay zekalara güç veren büyük dil modellerinin yapay genel zeka (AGI) veya başka bir ifadeyle insan benzeri zekaya sahip yapay zekaya doğru kaydettiği ilerlemeyi izlemek için bir ölçek sistemi oluşturdu.
OpenAI, yapay zeka sistemlerinin ne kadar akıllı olduğunu belirlemek için Seviye 1'den Seviye 5'e kadar değişen bir sistemi kullanacak. Bu sisteme göre ChatGPT gibi günümüzün sohbet robotları Seviye 1'de yer alıyor. Seviye 2 ise temel sorunları o alandaki doktora derecesine sahip bir kişi düzeyinde çözebilen bir sistem olarak tanımlanıyor. Firma, Seviye 2'ye yaklaştıklarını söylüyor.
Seviye 3, bir kullanıcı adına eylemde bulunabilen yapay zeka aracılarını ifade ediyor. Seviye 4, yeni buluşlara imza atabilen yapay zekaya işaret ediyor. Son adımdaki Seviye 5 ise AGI'ye ulaşmanın son adımı anlamına geliyor ve tüm insan organizasyonlarının işlerini gerçekleştirebilen yapay zeka olarak tanımlanıyor. Kısaca:
- Seviye 1: Günümüz sohbet botları.
- Seviye 2: Doktora seviyesinde bilgili yapay zeka sistemleri
- Seviye 3: Kullanıcı adına eylemde bulunabilen yapay zeka
- Seviye 4: Yeni buluşlara imza atabilen yapay zeka
- Seviye 5: Tüm insanlığın işlerini gerçekleştirebilen yapay genel zeka (AGI)
Aynı beş seviyeli skala Google Deepmind araştırmacıları tarafından da kullanılmıştı. 2023 yılında yayınlanan araştırmada ChatGPT, Bard, Gemini ve Llama gibi sohbet robotları Seviye 1'e yerleştirilmişti. Google, benzer şekilde Seviye 5 yapay zekaların tüm insanların toplamından daha zeki olacağını söylüyordu. Aşağıdaki görselden detayları inceleyebilirsiniz.
Hedef AGI olsa da henüz firmaların önünde uzun bir yol var. OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre bu süre "5 yıl" gibi çok kısa olabilirken bazılarına göre süreç, on yıllara ihtiyaç duyabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.