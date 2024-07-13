OpenAI, yapay zekaların ne kadar akıllı olduğunu bu şekilde belirleyecek

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Tam Boyutta Gör Yapay zekalar günümüzün en popüler konusu ve OpenAI, en öncü şirketi olsa da tam olarak detayları belirlenmemiş bazı ufak pürüzler var. Örneğin bir yapay zeka sisteminin ne kadar akıllı olduğunu belirleyen küresel bir kategori sisteminden yoksunuz. Bu bağlamda ChatGPT, Sora ve Dall-E gibi yapay zekaları piyasaya süren OpenAI, yapay zeka sistemlerinin ne kadar akıllı olduğunu belirlemek yeni bir kategori sistemi oluşturarak bu sorunu çözüyor.

Yapay zekaların zekaları ölçülecek

Bir OpenAI sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre OpenAI, ChatGPT gibi yapay zekalara güç veren büyük dil modellerinin yapay genel zeka (AGI) veya başka bir ifadeyle insan benzeri zekaya sahip yapay zekaya doğru kaydettiği ilerlemeyi izlemek için bir ölçek sistemi oluşturdu.

OpenAI, yapay zeka sistemlerinin ne kadar akıllı olduğunu belirlemek için Seviye 1'den Seviye 5'e kadar değişen bir sistemi kullanacak. Bu sisteme göre ChatGPT gibi günümüzün sohbet robotları Seviye 1'de yer alıyor. Seviye 2 ise temel sorunları o alandaki doktora derecesine sahip bir kişi düzeyinde çözebilen bir sistem olarak tanımlanıyor. Firma, Seviye 2'ye yaklaştıklarını söylüyor.

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Seviye 3, bir kullanıcı adına eylemde bulunabilen yapay zeka aracılarını ifade ediyor. Seviye 4, yeni buluşlara imza atabilen yapay zekaya işaret ediyor. Son adımdaki Seviye 5 ise AGI'ye ulaşmanın son adımı anlamına geliyor ve tüm insan organizasyonlarının işlerini gerçekleştirebilen yapay zeka olarak tanımlanıyor. Kısaca:

Seviye 1 : Günümüz sohbet botları.

: Günümüz sohbet botları. Seviye 2 : Doktora seviyesinde bilgili yapay zeka sistemleri

: Doktora seviyesinde bilgili yapay zeka sistemleri Seviye 3 : Kullanıcı adına eylemde bulunabilen yapay zeka

: Kullanıcı adına eylemde bulunabilen yapay zeka Seviye 4 : Yeni buluşlara imza atabilen yapay zeka

: Yeni buluşlara imza atabilen yapay zeka Seviye 5: Tüm insanlığın işlerini gerçekleştirebilen yapay genel zeka (AGI)

Aynı beş seviyeli skala Google Deepmind araştırmacıları tarafından da kullanılmıştı. 2023 yılında yayınlanan araştırmada ChatGPT, Bard, Gemini ve Llama gibi sohbet robotları Seviye 1'e yerleştirilmişti. Google, benzer şekilde Seviye 5 yapay zekaların tüm insanların toplamından daha zeki olacağını söylüyordu. Aşağıdaki görselden detayları inceleyebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın en nihai amacı AGI'ye ulaşabilmek. Şirket, kendilerinden önce bu değerlerle uyumlu, güvenlik bilincine sahip bir projenin (şirketin) AGI inşa etmeye yaklaşması halinde projeyle rekabet etmemeyi ve yardımcı olmak için her şeyi bırakmayı taahhüt ettiğini söylüyor. Bu söylem şirketin tüzüğünde geçiyor ancak esas karar OpenAI'ın kar amacı güden kolu tarafından verileceği için bu ifadeler biraz muğlak.

Hedef AGI olsa da henüz firmaların önünde uzun bir yol var. OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre bu süre "5 yıl" gibi çok kısa olabilirken bazılarına göre süreç, on yıllara ihtiyaç duyabilir.

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Yapay zekaların ne kadar akıllı olduğu bu şekilde belirlenecek