Tehlikeli yapay zekalar için yeni “AGI” ölçütü tasarlandı

MLE-bench ölçütü, her biri makine öğrenimi mühendisliğini test eden 75 Kaggle testinden oluşan bir derleme konumunda. Bu çalışma, yapay zeka modellerinin eğitilmesini, veri kümelerinin hazırlanmasını ve bilimsel deneylerin yürütülmesini içeriyor ve makine öğrenimi algoritmalarının belirli görevlerde ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçmeyi amaçlıyor. Bu testlerin her birinin gerçek dünyada pratik bir karşılığı olduğunun altı çiziliyor.
OpenAI bilim insanları, MLE-bench'i "otonom makine öğrenimi mühendisliği" alanında yapay zeka modellerinin performansını ölçmek amacıyla geliştirdiklerini belirtiyor. Bu tür testler, yapay zekanın karşılaşabileceği en zorlu sınavlardan biri olarak kabul ediliyor.
Riskler ve kazançlar büyük
Öte yandan araştırmacılar yapay zeka alanındaki yeniliklerin, onların etkilerini anlama yeteneğimizden daha hızlı üretilmesi halinde “yıkıcı etkileri olabilen ve kötüye kullanma” riski taşıyan modellerin ortaya çıkacağında dikkat çekiyorlar. MLE-bench'in “büyük bir kısmını” çözebilen herhangi bir modelin muhtemelen birçok açık uçlu makine öğrenimi görevini (kendi kendini geliştirme gibi) kendi başına yürütebileceğini de eklediler.
Bilim insanları OpenAI'nin şimdiye kadar tasarlanmış en güçlü yapay zeka modelini MLE-bench üzerinde de test etti. Bu kapsamda OpenAI o1 modeli, 75 testin yüzde 16.9'unda en az bir Kaggle bronz madalya seviyesine ulaştı. Daha fazla deneme yapıldıkça bu oran arttı. Bronz madalya kazanmak, Kaggle liderlik tablosundaki insan katılımcılar arasında en üst yüzde 40’lik dilime girmek anlamına geliyor. OpenAI'nin o1 modeli, MLE-bench'te ortalama yedi altın madalya kazandı ki bu, bir insanın "Kaggle Grandmaster" olarak kabul edilmesi için gerekenin iki katı seviyesinde. Bilim insanları makalede, 75 farklı Kaggle yarışmasında şimdiye kadar sadece iki insanın madalya kazandığını da yazdı.Kaynakça https://www.livescience.com/technology/artificial-intelligence/scientists-design-new-agi-benchmark-that-may-say-whether-any-future-ai-model-could-cause-catastrophic-harm https://openai.com/index/mle-bench/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.