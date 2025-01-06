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    OpenAI odağını yapay genel zekaya çeviriyor

    OpenAI CEO'su Sam Altman, bugün yayınladığı yazıda şirketin gelecek planlarına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altman, yapay genel zekâyı geliştirmenin yolunu bildiklerini söylüyor.
    OpenAI yapay genel zekaya odaklanacak Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin yakaladığı büyük başarı sayesinde bir anda yapay zekâ alanına öncülük eden şirket hâline gelen OpenAI, bugün domine ettiği bu alanın geleceğini de şekillendiren şirket olmak istiyor. Bunun yolu ise AGI'dan, yani yapay genel zekâdan geçiyor.

    A.I.'ın bir sonraki adımı olarak görülen AGI, normalde insanların bilişsel kabiliyetlerini aşacak kadar gelişmiş yapay zekâyı tanımlamak için kullanılıyordu. Ancak son yıllarda bu tanımlamanın farklı versiyonları ortaya çıktı. Örneğin Microsoft AGI'ı "100 milyar doların üzerinde kâr sağlayacak AI sistemleri olarak" sınıflandırdı. OpenAI ise AGI'ı "ekonomik olarak kıymetli işlerde insanlardan daha iyi performans sergileyecek otonom sistemler" olarak sınıflandırmayı tercih etti. Tanımlamalar değişti ama AGI konseptinin merkezindeki ana fikir değişmedi: İnsanlardan daha üstün kabiliyetlere sahip bir süperzekâ er ya da geç hayatımıza girecek. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın son paylaşımı, bunun çok yakın bir gelecekte gerçekleşecebileceğini gösteriyor. Zira şirket artık yavaş yavaş odağını bu süperzekâya çeviriyor.

    Sam Altman: OpenAI Yapay Genel Zekânın Nasıl Geliştirileceğini Biliyor

    Şahsi blogunda bu konuyla ilgili bir yazı yayınlayan Sam Altman, OpenAI'ın yapay genel zekâyı nasıl geliştireceğini bildiğini ve artık odağını bu süperzekâya çevirmeye başladığını ifade etti. Burada söz konusu OpenAI olduğu için, Altman'ın yapay genel zekâ derken OpenAI'ın yukarıda belirttiğimiz AGI tanımını kast ettiğini varsayabiliriz. Ancak o hâliyle bile AGI, dünyanın çehresini değiştirme potansiyeline sahip. Nitekim Altman da AGI'ın bu potansiyeline dikkat çekiyor:

    "Mevcut ürünlerimizi seviyoruz ama biz asıl görkemli bir gelecek için buradayız. Süperzekâ sayesinde hem bilimsel keşiflerin hem de inovasyonun hızı muazzam ölçüde artacak ve bugün kendi başımıza yapabildiklerimizin çok üstüne çıkacak ki bu da bolluk ve refahın artmasını sağlayacak.".

    Daha önce verdiği bir demeçte AGI'ın önümüzdeki üç yıl içinde gerçeğe dönüşebileceğini söyleyen Sam Altman, şimdi bu takvimi de öne çekmiş gibi görünüyor. Zira Altman, belli başlı görevleri kendi başlarına yerine getirebilme kabiliyetine sahip AI programlarının, bu yıl içinde pek çok şirket tarafından kullanılmaya başlayacağını söylüyor.

    Sam Altman AGI'ın insan yaşamı üzerindeki etkileri konusunda epey iyimser konuşuyor olsa da bu konuda kendisine katılmayan kayda değer bir kitle olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yapay zekâ alanına öncülük eden isimlerden, saygın bilim insanlarına kadar pek çok kişi süperzekânın kontrolsüz bir şekilde yaratılmasının insanlar için endişe verici sonuçlar yaratacağına dikkat çekiyor. Daha ilk aşamada milyonlarca insanı bekleyen işsiz kalma riski bu tehlikelerden sadece bir tanesi. Bu yüzden Altman'ın "bolluk ve refah" vaadine temkinli yaklaşmakta fayda var.

    Kaynakça https://blog.samaltman.com/reflections https://techcrunch.com/2025/01/05/openai-is-beginning-to-turn-its-attention-to-superintelligence/
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