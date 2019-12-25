Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak

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Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde sürücülerin ve güvenlikle ilgili olmayan güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak yeni bir yol sunmaya hazırlanıyor. Şirket bu konudaki gelişmeleri Windows 10'un 19536 yapı numaralı Insider Önizleme sürümü ile birlikte kamuoyuyla paylaştı.

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Yeni özellik sayesinde sürücüleri güncellemek için üçüncü parti yazılım veya Aygıt Yöneticisi'nin kullanılmasına gerek kalmayacak. Microsoft isteğe bağlı güncellemeleri yönetebilmeleri için kullanıcılara Windows Update içerisinde yeni bir bölüm sunacak.

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2020'de kullanıma sunulacak

Windows Update'teki İsteğe Bağlı Güncellemeler bölümü, sürücüler ve güvenlikle ilgili olmayan diğer güncellemelerin tek bir yerden kontrol edilmesine olanak sağlayacak. Yeni özelliğin, 2020 yılında yayınlanması planlanan bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesiyle birlikte genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.windowslatest.com/2019/12/25/windows-10-is-getting-a-easier-way-to-update-and-install-drivers/