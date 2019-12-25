Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak

    Microsoft, 2020'de yayınlanacak bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesiyle sürücülerin ve güvenlikle ilgili olmayan güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak yeni bir özellik sunacak.
    11 dk.
    30
    71
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak
    Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde sürücülerin ve güvenlikle ilgili olmayan güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak yeni bir yol sunmaya hazırlanıyor. Şirket bu konudaki gelişmeleri Windows 10'un 19536 yapı numaralı Insider Önizleme sürümü ile birlikte kamuoyuyla paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Ford Focus RS, hibrit olarak karşımıza çıkabilir"

    Yeni özellik sayesinde sürücüleri güncellemek için üçüncü parti yazılım veya Aygıt Yöneticisi'nin kullanılmasına gerek kalmayacak. Microsoft isteğe bağlı güncellemeleri yönetebilmeleri için kullanıcılara Windows Update içerisinde yeni bir bölüm sunacak.

    Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak
    Tam Boyutta Gör

    2020'de kullanıma sunulacak

    Windows Update'teki İsteğe Bağlı Güncellemeler bölümü, sürücüler ve güvenlikle ilgili olmayan diğer güncellemelerin tek bir yerden kontrol edilmesine olanak sağlayacak. Yeni özelliğin, 2020 yılında yayınlanması planlanan bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesiyle birlikte genel kullanıma sunulması bekleniyor.



    https://www.windowslatest.com/2019/12/25/windows-10-is-getting-a-easier-way-to-update-and-install-drivers/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak Sonraki AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı 1 sa. Ryzen işlemcili Acer Nitro 5 satışa çıktı 1 sa. DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 2 sa. AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı 2 sa. Uygun fiyatlı bilgisayarların yolunu açan Chuck Peddle hayatını kaybetti 3 sa. Honda'dan veri sızıntısı: Yaklaşık 1 milyar veri internete düştü! 3 sa. Binance borsası Türk Lirası ile işlem çiftlerini genişletiyor 4 sa. Fallout 76 oyununda hacker saldırısı 4 sa. WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu 5 sa. Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi 5 sa. Yeni nesil Ford Focus RS, hibrit olarak karşımıza çıkabilir 6 sa. Avustralya’da devam eden orman yangınları, yıllık CO2 emisyon değerlerini allak bullak etti 6 sa. Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı 7 sa. OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı Concept One, katlanabilir akıllı telefon olabilir 8 sa. DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 8 sa. Realme, giyilebilir teknolojik ürünlerini 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürecek 9 sa. MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı 9 sa. MSI dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını CES 2020'de tanıtacak 10 sa. Nvidia: RTX 2080 Max-Q yeni nesil konsoldan daha güçlü 11 sa. Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Turkcell Yaani Mail hizmete başladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim