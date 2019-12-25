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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Ford Focus RS, hibrit olarak karşımıza çıkabilir

    İngiliz medyası yeni nesil Ford Focus RS ile ilgili bazı detaylar yayınladı. Hibrit teknolojisi ile donatılacak otomobilin elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi ile geleceği söyleniyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil Ford Focus RS, hibrit olarak karşımıza çıkabilir
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    Ford’un otomobillerini "elektriklendirme" planları arasında Focus RS de var gibi görünüyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre şirket hatchback aracın hibrit versiyonu üzerinde çalışıyor.

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    Otomobilde 400 beygir gücünde 2.3 litrelik güçlü bir motor yer alacak. Benzinli ünitenin tüm gücü ön tekerlere aktaracağı ifade ediliyor. Arka tekerlekler ise elektrik motorundan güç alacak. Yani araçta geleneksel değil de elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi göreceğiz.

    Yeni nesil Ford Focus RS, hibrit olarak karşımıza çıkabilir
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    Volvo'nun bazı modellerinde de kullanılıyor

    Benzer bir konsept hali hazırda bazı Volvo otomobillerde kullanılıyor ancak Ford için bir ilk olacağını söyleyebiliriz. Bu teknoloji yeni nesil Focus RS'i, emisyon standartlarının dışına çıkmadan önceki nesillerden daha hızlı hale getirecek.

    Hibrit teknoloji sadece daha iyi çekiş sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda torku iyileştirerek aracın yol tutuşunu da artıracak. Ford'un yeni Focus RS'i ne zaman tanıtmayı planladığı belli değil ancak aracın prömiyeri büyük olasılıkla 2020'nin sonunda yapılacak.



    https://www.carmagazine.co.uk/spy-shots/ford/focus-rs Yorum Yaz
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