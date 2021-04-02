Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden?

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Bu yılın sonlarında yayınlanacak büyük Windows 10 güncellemesi, işletim sistemindeki sürücü sorununu da ele alacak. Sürücüler bildiğiniz üzere Windows 10'un bilgisayarınızdaki donanım bileşenleriyle iletişim kurmasını sağlayan son derece önemli dosyalardır.

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Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak

Ancak özellikle üçüncü parti sürücülerin kritik sistem arızalarına, çakışmalara ve performans sorunlarına neden olabildikleri bir gerçek. Microsoft bu sonbaharda kullanıma sunulacak Sun Valley kod adlı Windows 10 21H2 güncellemesi ile bu konuda önemli bir adım atacak.

Sürücülerin güncel tutulması bilgisayarınızın düzgün çalışması için çok önemli olsa da yanlış veya sorunlu sürücünün yüklenmesi biraz önce de belirttiğimiz üzere mavi ekran hatalarına ve performans düşüşlerine yol açabiliyor. Yazılım devi artık üçüncü parti sürücüleri başka bir klasörde izole edecek.

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Sistem kararlılığını iyileştirecek

Şu anda Windows 10'daki tüm sürücüler C:\Windows\System32\DriverStore klasöründe saklanıyor, yani işletim sisteminin tam da kalbinde. Son derece önemli olan bu sistem klasöründe yerel sürücülerle birlikte üçüncü parti sürücülerin depolanması bazı sorunlara neden olabiliyor.

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Sun Valley kod adlı bir sonraki büyük güncellemeyle bu durum değişecek. Üçüncü parti sürücüler C:\Windows\OEMDRIVERS konumunda yer alan ayrı bir klasörde tutulacak. Microsoft hali hazırda Insider Programı üyelerine sunulan Windows 10 21H2 önizleme sürümlerinden birinde bu değişikliği hayata geçirmiş durumda.

Üçüncü parti sürücülerin yerel sürücülerden ayrı bir klasörde izole edilmesinin, sistem kararlılığını iyileştirerek mavi ekran hatalarını ve çökmeleri azaltması bekleniyor. Aynı zamanda düzenli sürücü güncellemesi yapan kullanıcıların bilgisayarlarında performans artışı sağlaması da söz konusu.

https://www.techradar.com/news/new-windows-10-update-could-finally-fix-a-huge-problem-with-drivers

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