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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden?

    Microsoft bu sonbaharda yayınlanacak büyük Windows 10 güncellemesi ile birlikte üçüncü parti sürücüleri sistem klasörünün dışına taşıyarak farklı bir konumda izole edecek. İşte detaylar...
    02 Nisan 2021, 19:54 (1 hf.)
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    5

    Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden?
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    Bu yılın sonlarında yayınlanacak büyük Windows 10 güncellemesi, işletim sistemindeki sürücü sorununu da ele alacak. Sürücüler bildiğiniz üzere Windows 10'un bilgisayarınızdaki donanım bileşenleriyle iletişim kurmasını sağlayan son derece önemli dosyalardır.

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    Ancak özellikle üçüncü parti sürücülerin kritik sistem arızalarına, çakışmalara ve performans sorunlarına neden olabildikleri bir gerçek. Microsoft bu sonbaharda kullanıma sunulacak Sun Valley kod adlı Windows 10 21H2 güncellemesi ile bu konuda önemli bir adım atacak.

    Sürücülerin güncel tutulması bilgisayarınızın düzgün çalışması için çok önemli olsa da yanlış veya sorunlu sürücünün yüklenmesi biraz önce de belirttiğimiz üzere mavi ekran hatalarına ve performans düşüşlerine yol açabiliyor. Yazılım devi artık üçüncü parti sürücüleri başka bir klasörde izole edecek.

    Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden?
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    Sistem kararlılığını iyileştirecek

    Şu anda Windows 10'daki tüm sürücüler C:\Windows\System32\DriverStore klasöründe saklanıyor, yani işletim sisteminin tam da kalbinde. Son derece önemli olan bu sistem klasöründe yerel sürücülerle birlikte üçüncü parti sürücülerin depolanması bazı sorunlara neden olabiliyor.

    Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden?
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    Sun Valley kod adlı bir sonraki büyük güncellemeyle bu durum değişecek. Üçüncü parti sürücüler C:\Windows\OEMDRIVERS konumunda yer alan ayrı bir klasörde tutulacak. Microsoft hali hazırda Insider Programı üyelerine sunulan  Windows 10 21H2 önizleme sürümlerinden birinde bu değişikliği hayata geçirmiş durumda.

    Üçüncü parti sürücülerin yerel sürücülerden ayrı bir klasörde izole edilmesinin, sistem kararlılığını iyileştirerek mavi ekran hatalarını ve çökmeleri azaltması bekleniyor. Aynı zamanda düzenli sürücü güncellemesi yapan kullanıcıların bilgisayarlarında performans artışı sağlaması da söz konusu.



    https://www.techradar.com/news/new-windows-10-update-could-finally-fix-a-huge-problem-with-drivers
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    AdilOlmayanYıldırım 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Prof TV kartı windows 8 driveriyle ittire kaktıra çalışıyordu ki bu arada 4k bile yayın alabilen bir kart bu. Bu güncelleme de hiç çalışmayacak belkide
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu dediğiniz wifi kartı muhabbeti bir arkadaşda aynısı oluyo win7 de sorun olmuyor ama win8 win10da mavi ekran veriyor siliyorsun tekrar driver kuruyo yine mavi ekrana geçiyor umarım bu yeni sistemde böyle bir sorunla karşılaşmayız hangi insider sürümünde mevcut geliyor bu özellik denemek istiyorum şahsen
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    tonodias 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçmiş olsun.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Önemli Olan Klasörün Konumu mu Yoksa Sistem Tarafından Sürücünün Kabul Edilip Sisteme Entegrasyonu mu? Geri Zekalı Microsoft......
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güze çalışmayan donanımlar olmasın da.
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    M maximus8282 (maximus ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Windows 10 yüklediğimde bilgisayar donup mavi ekran hatası verip kapanıyordu sürekli. Wi-Fi kart yüzünden olduğunu buldum. Sürücüsünü sildiğimde çalışıyordu ama her bilgisayarı açışımda windows update tekrar yüklüyor ve bilgisayar yine kilitleniyordu. Ben de laptopu açıp Wi-Fi kartı söktüm. (Windows 7’de böyle bir şey hiç yaşamadım.)



    Buna çözüm olur mu acaba. Bilgisayarım da iyi yani temel tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor sırf Wi-Fi kartı yüzünden kullanamıyorum.
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    D devilmycry_87 (okan kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    usb WiFi adaptör al hocam en iyisi
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    B burakdc 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu sefer sanırım x-fi tıtanıum ses kartımla vedalasma zamanı sanırım. Bir ara guncellemeler yuzunden kullanamamıstım sonra creatıve fırmasının mıcrosoft ıle yaptıgı calısma sonucunda yıllar once surucu guncellemesı bıten olume terk edılen karta guncelleme gelerek yıne calısır hale gelmıstı. Artık bu guncellemeden sonra bır daha kımse ugrasmaz ve bende gıder ekran kartı fıyatına ses kartı almaya mecbur kalırım.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Windows XP'de buna benzer bir özellik vardı. Windows sürücü dosyaları bozulmuştu mavi ekran verdikten sonra, geri de açılmıyordu, dosya bozuk hatası veriyordu. Ben de internetten araştırdığımda bir klasördeki dosyaları başka bir klasöre kopyalayın diyordu. Yaptıktan sonra Windows diğer 3. parti sürücüler olmadan çalışmıştı. Sonra internetten sürücüleri tekrar indirip yüklemiştim ekran kartı sürücü ve kablosuz internet sürücülerini.
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    Y yorumculuklar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eski Windows sürümlerine göre Windows 10'un driver desteği gerçekten sağlam; eski sürüm driverların yüklenmesi vs. rahat ama güncellemeler hep sıkıntılı oluyor. Büyük bir değişiklik yapıyorlar ve PC üreticileri geç kalıyor gibi hissediyorum...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    L lterlemez 1 hf. ( Mesaj Silindi ) yorumculuklar
    Onun için hala çıkmaması gereken bir işletim sistemi W10 ve en az 5 senesi daha var, şu anki gidişatına göre; An itibari ile hala 8.1, en kötü 7 kullanıyor olmalıydık. MS'un saçma sapan telemetri ve reklam geliri inadını ile güya "güvenli değil" iması adı altında resmen işkence ediyor kullanıcılarına. Bunca yıl güvensiz bir şekilde mi kullanıyorduk bu İS'leri yani? W 10'daki fark ne? Ben, şu an bir fark göremiyorum; hatta, sürekli bir şeyler değiştiği için daha fazla risk altındayız belki de.
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    annaX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kararlı bi güncelleme gelse de bizde rahatlasak artık elimizde kalıcak pc bu gidişle
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    MANGUTAY 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    50 sene oldu daha anca yapacaklar.
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    6795 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    windows 10, driver ve
    5 etiket daha sürücü izole Yazılım sun valley windows 10 21h12
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