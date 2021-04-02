Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor

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Apple, sağlık ekibine dahil etmek üzere daha önce sağlık ürünleri ve teknoloji konusunda deneyimi olan bir kardiyolog arıyor. Şirketin LinkedIn platformunda yayınladığı iş ilanı bu konuyla ilgili bazı detaylara ışık tuttu.

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Yeni işe alınacak kişi, Apple'ın tüketici odaklı tıbbi cihazlarını pazara sunmasına yardımcı olacak. Pozisyon için belirtilen en önemli kriterden biri adayın kardiyoloji alanında "derin uzmanlığa" sahip olması.

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Sağlık ekibi güçlendirilecek

Apple'ın sağlık ekibine katılması planlanan yeni personel, klinik ürün geliştirme konusunda mühendislik ve tasarım ekipleriyle birlikte çalışacak. Ayrıca tıbbi cihazlarla ilgili karmaşık yasal düzenlemelerin yerine getirilmesinde görev alacak.

Apple'ın şu anki en popüler sağlık odaklı cihazı olan Apple Watch, sahip olduğu biyometrik takip özellikleri sayesinde tüketici pazarında önemli bir oyuncu haline geldi. Şirketi sağlık bölümündeki kadrosunu genişleterek bu alanda elini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

https://www.myhealthyapple.com/apple-hiring-cardiologist-with-experience-for-clinical-product-development/

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