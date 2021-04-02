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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor

    Apple tarafından verilen yeni bir iş ilanı Cupertinolu devin kalp sağlığına odaklanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Şirket teknoloji deneyimi olan kıdemli bir kardiyolog arıyor.
    02 Nisan 2021, 14:00 (1 hf.)
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    Apple Watch
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor
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    Apple, sağlık ekibine dahil etmek üzere daha önce sağlık ürünleri ve teknoloji konusunda deneyimi olan bir kardiyolog arıyor. Şirketin LinkedIn platformunda yayınladığı iş ilanı bu konuyla ilgili bazı detaylara ışık tuttu.

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    Yeni işe alınacak kişi, Apple'ın tüketici odaklı tıbbi cihazlarını pazara sunmasına yardımcı olacak. Pozisyon için belirtilen en önemli kriterden biri adayın kardiyoloji alanında "derin uzmanlığa" sahip olması.

    Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor
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    Sağlık ekibi güçlendirilecek

    Apple'ın sağlık ekibine katılması planlanan yeni personel, klinik ürün geliştirme konusunda mühendislik ve tasarım ekipleriyle birlikte çalışacak. Ayrıca tıbbi cihazlarla ilgili karmaşık yasal düzenlemelerin yerine getirilmesinde görev alacak.

    Apple'ın şu anki en popüler sağlık odaklı cihazı olan Apple Watch, sahip olduğu biyometrik takip özellikleri sayesinde tüketici pazarında önemli bir oyuncu haline geldi. Şirketi sağlık bölümündeki kadrosunu genişleterek bu alanda elini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.



    https://www.myhealthyapple.com/apple-hiring-cardiologist-with-experience-for-clinical-product-development/
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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