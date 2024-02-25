Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 işletim sistemini güncellemek için bilgisayarı yeniden başlatmaya gerek kalmadan yamaları uygulamaya olanak tanıyacak yeni bir yöntemi test ediyor.

Windows 11'de "Masaüstünü göster" özelliği kapatılıyor 1 hf. önce eklendi

Windows Server ve Xbox'ta kullanılıyordu

Yeni güncelleme tekniğine "hot patching" (sıcak yama) adı veriliyor. Daha önce bu güncelleme yöntemi Windows Server ve Xbox için tanıtılmıştı, ancak şimdi yeni işlev geliştiriciler için yayınlanan Windows 11'in en son sürümünde keşfedildi. Teknolojinin sadece aylık güvenlik yamaları için kullanılacağı belirtiliyor. Görünüşe göre, yeni özellikler içeren işletim sistemi güncellemeleri eskisi gibi çalışacak.

Tam Boyutta Gör Hot patching özelliğinin, x86 ve x64 bilgisayarlar için 2024 sonbaharında yayınlanması planlanan Windows 11 24H2 sürümünde görünmesi bekleniyor. ARM64 cihazları ise bu özelliğe 2025 yılında kavuşacak. Sıcak yamaların Windows 11'in tüm kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı ya da işletim sisteminin ticari sürümlerinde kullanılıp kullanılmayacağı henüz belirtilmiş değil.

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Windows 11 yeniden başlatılmadan güncellenecek