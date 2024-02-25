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    Windows 11 yeniden başlatılmadan güncellenecek

    Yazılım devi Microsoft, Windows 11 güncellemelerini yükledikten sonra bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirmeyecek yeni bir prosedürü test ediyor.        
    Windows 11 yeniden başlatılmadan güncellenecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 işletim sistemini güncellemek için bilgisayarı yeniden başlatmaya gerek kalmadan yamaları uygulamaya olanak tanıyacak yeni bir yöntemi test ediyor.

    Windows Server ve Xbox'ta kullanılıyordu

    Yeni güncelleme tekniğine "hot patching" (sıcak yama) adı veriliyor. Daha önce bu güncelleme yöntemi Windows Server ve Xbox için tanıtılmıştı, ancak şimdi yeni işlev geliştiriciler için yayınlanan Windows 11'in en son sürümünde keşfedildi. Teknolojinin sadece aylık güvenlik yamaları için kullanılacağı belirtiliyor. Görünüşe göre, yeni özellikler içeren işletim sistemi güncellemeleri eskisi gibi çalışacak.

    Windows 11 yeniden başlatılmadan güncellenecek Tam Boyutta Gör
    Hot patching özelliğinin, x86 ve x64 bilgisayarlar için 2024 sonbaharında yayınlanması planlanan Windows 11 24H2 sürümünde görünmesi bekleniyor. ARM64 cihazları ise bu özelliğe 2025 yılında kavuşacak. Sıcak yamaların Windows 11'in tüm kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı ya da işletim sisteminin ticari sürümlerinde kullanılıp kullanılmayacağı henüz belirtilmiş değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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