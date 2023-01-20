Microsoft, Windows 11 için Arama çubuğunu getirmeden iptal etti

Arama çubuğu Windows 11'e gelmeden iptal edildi
Windows 11 Build 25281 ile gelen özellikler kadar giden özellikler de dikkat çekici. Bunlar arasında öne çıkan ise geçtiğimiz yıl Mayıs ayındaki Build 25120 ile gelen masaüstü arama çubuğu oldu. Bu özellik tıpkı Android’te görmüş olduğumuz Arama widget’ı ile aynı görevi görüyordu. Kullanıcı masaüstündeki arama çubuğu ile Bing üzerinden aramalar gerçekleştirebiliyordu. Ancak bu özellik son kullanıcıya sunulmadı ve beta sürümlerde uzunca bir süre kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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