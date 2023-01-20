Microsoft, Windows 11 için Arama çubuğunu getirmeden iptal etti

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Windows 11 üzerindeki ummalı çalışmaları devam ediyor. Microsoft bir süre önce geliştiriciler ve beta kullanıcıları için yeni önizleme sürümünü yayınladı. Microsoft yayınladığı Windows 11 Build 25281 sürümünde birtakım yenilikler getirirken bir süredir olan Arama çubuğu özelliğini ise kaldırdı.

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Arama çubuğu Windows 11'e gelmeden iptal edildi

Windows 11 Build 25281 ile gelen özellikler kadar giden özellikler de dikkat çekici. Bunlar arasında öne çıkan ise geçtiğimiz yıl Mayıs ayındaki Build 25120 ile gelen masaüstü arama çubuğu oldu. Bu özellik tıpkı Android’te görmüş olduğumuz Arama widget’ı ile aynı görevi görüyordu. Kullanıcı masaüstündeki arama çubuğu ile Bing üzerinden aramalar gerçekleştirebiliyordu. Ancak bu özellik son kullanıcıya sunulmadı ve beta sürümlerde uzunca bir süre kaldı.

Tam Boyutta Gör Bu özellik esasında çok daha pratik bir kullanış sunmuyor. Zira firma Build 25158 ile birlikte Görev Çubuğu’nda bulunan Ara sekmesine yeni stiller eklemiş ve Bing entegrasyonunu sağlamıştı. Dolayısıyla masaüstünde yer kaplayacak ekstra bir widget özelliği gereksiz duruyordu ve iptal edildi. Bu arada Microsoft son sürüm güncellemesiyle sekmeli Note Defteri ve Ayarlar için birtakım yeni özellikle birlikte tonla hata düzeltmesi getirdi.

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Microsoft, Windows 11 için Arama çubuğunu öldürüyor