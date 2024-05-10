Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsünde yüzen widget'ları test ediyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsünde yüzen bir widget panelini test ediyor. Başlat menüsünün sağına veya soğuna taşınabilen bu panel ile widget benzeri araçlar eklenerek çeşitli bilgiler görüntülenebilecek.

X platformundan Albacore, özelliği Windows 11'in Beta built 26212 sürümünde keşfetti. "Başlat menüsü Yardımcıları" ismindeki özellik ile kullanıcılar widget benzeri işlevlere erişebilecek. Geliştiriciler, bu adada farklı uygulamalar için widget benzeri bilgiler sunabilecek. “Adaptive cards”, yani “Uyarlanabilir kartlar” adı verilen platform bağımsız arayüz blokları bu yeni yapıda önemli bir rol oynuyor. Albacore, bu yardımcıların Windows 11'deki widget'lara çok benzer şekilde oldukça web merkezli göründüğünden bahsediyor.

Kaldırılan Canlı Karoların yerini alabilir

Bu yeni başlat menüsü özelliği, Windows 10X ve Windows 11’de kaldırılan "Canlı Karolar"ın yerini alabilir. Windows Phone döneminden kalan animasyonlu ve dönen simgeler olan Canlı Kutucuklar, uygulama geliştiricileri tarafından geniş çapta desteklenmedi.

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Microsoft Canlı Karoları ilk kez Windows 8'de tanıtmıştı. "Göz at ve git" şeklinde tasarlanan kutucuklar ile kullanıcıların Başlat menüsüne hızlıca bakarak ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilmesi hedefleniyordu. Yüzen widget paneliyle Microsoft, tekrardan Windows 11'in Başlat menüsünü daha işlevsel ve dinamik hale getirebilir.

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Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsünde widget'ları test ediyor