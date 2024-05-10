Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsünde yüzen widget'ları test ediyor

X platformundan Albacore, özelliği Windows 11'in Beta built 26212 sürümünde keşfetti. "Başlat menüsü Yardımcıları" ismindeki özellik ile kullanıcılar widget benzeri işlevlere erişebilecek. Geliştiriciler, bu adada farklı uygulamalar için widget benzeri bilgiler sunabilecek. “Adaptive cards”, yani “Uyarlanabilir kartlar” adı verilen platform bağımsız arayüz blokları bu yeni yapıda önemli bir rol oynuyor. Albacore, bu yardımcıların Windows 11'deki widget'lara çok benzer şekilde oldukça web merkezli göründüğünden bahsediyor.
Kaldırılan Canlı Karoların yerini alabilir
Bu yeni başlat menüsü özelliği, Windows 10X ve Windows 11’de kaldırılan "Canlı Karolar"ın yerini alabilir. Windows Phone döneminden kalan animasyonlu ve dönen simgeler olan Canlı Kutucuklar, uygulama geliştiricileri tarafından geniş çapta desteklenmedi.
Microsoft Canlı Karoları ilk kez Windows 8'de tanıtmıştı. "Göz at ve git" şeklinde tasarlanan kutucuklar ile kullanıcıların Başlat menüsüne hızlıca bakarak ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilmesi hedefleniyordu. Yüzen widget paneliyle Microsoft, tekrardan Windows 11'in Başlat menüsünü daha işlevsel ve dinamik hale getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.