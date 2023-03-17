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    Son Windows 11 güncellemesini yapmayın! SSD, WiFi ve mavi ekran hataları yaşanıyor

    Microsoft, Windows 11’e yeni özellikler ve iyileştirmeler eklerken bir taraftan işletim sistemini bozuyor. Son Windows 11 güncellemesi mavi ekran dahil bir sürü hataya neden oluyor.
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    Son Windows 11 güncellemesi tonlarca hataya neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve Windows güncellemeleri için pek de şaşırtıcı olmayan bir durum ile tekrardan karşı karşıyız. Windows 11 için yayınlanan son güncelleme sonrasında bazı kullanıcılar ciddi sorunlarla yüz yüze geldi. Güncelleme sonrasında mavi ekran alanlar başta olmak üzere SSD ve bağlantı sorunları yaşayanlar da bulunuyor.

    Moment 2 kod adlı Windows 11 22H2 için KB5023706 güncellemesi, Görev Yöneticisi'ne bir arama çubuğu eklerken tabletler için optimize edilmiş görev çubuğu da dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeleri ve düzeltmeleri işletim sistemine getirdi. Ancak güncelleme ile gelen tek şey iyilikler de değildi.

    Son Windows 11 güncellemesi çeşitli hatalara neden oluyor

    Güncellemeden kaynaklanan en önemli osun bazı SSD’ler üzerinde oluşturduğu olumsuz etki diyebiliriz. Zira bazı raporların SSD hızlarının yarı yarıya hatta daha fazla düştüğünü bildiriyor. Birden fazla kullanıcı, güncellemenin dizüstü bilgisayarlarının Adata XPG SX8200 Pro 1 TB SSD'sinin performansını düşürdüğünü söyledi; Görünüşe göre problem Adata SSD'nin bu modeliyle sınırlı. Bir Reddit kullanıcısı, güncellemeyi yüklendikten sonra önyükleme sürelerinin iki kattan fazla artarak 31 saniyeye çıktığını ancak KB5023706'yı kaldırdıktan sonra normale döndüğünü söyledi.

    Son Windows 11 güncellemesi tonlarca hataya neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, etkilenen SSD hızlarının güncellemenin bilinen sorunlarından biri olduğunu söylüyor. Microsoft ilgili web sayfasında "Büyük, birden fazla gigabaytlık (GB) dosyaların kopyalanması Windows 11, sürüm 22H2'de beklenenden daha uzun sürebilir.” ifadelerini kullanıyor.

    Microsoft, sorunu yaşayanların önbellek yöneticisi kullanmayan dosya kopyalama araçlarını kullanarak sorunu hafifletebileceklerini söylüyor. Ayrıca, resmi bir çözüm yayınlayana kadar düzeltme olarak kullanılabilecek iki "yerleşik" komut satırı aracı da yayınladı:

    • robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J
    • xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

    Güncellemenin neden olduğu tek sorun yavaş SSD hızları değil. Bazı kullanıcılar Moment 2'yi indirirken ya da yüklerken hatalarla karşılaştıklarını söylüyor. Ayrıca güncellemeyi yükledikten sonra sürekli mavi ekran veya yavaş Wi-Fi bağlantılarının olduğuna dair de raporlar var. Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, Microsoft hataları giderene kadar güncellemeyi kaldırmanız en iyi seçenek olabilir. Bu arada, güncellemeyi yapan herkeste bu sorunların olmadığının da altını çizelim.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/97973-latest-windows-11-update-causing-slows-ssds-wifi.html https://support.microsoft.com/en-us/topic/march-14-2023-kb5023706-os-build-22621-1413-9d3f2de5-08e7-4462-8fba-d944201f4ae1
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 10 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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