Son Windows 11 güncellemesini yapmayın! SSD, WiFi ve mavi ekran hataları yaşanıyor

Moment 2 kod adlı Windows 11 22H2 için KB5023706 güncellemesi, Görev Yöneticisi'ne bir arama çubuğu eklerken tabletler için optimize edilmiş görev çubuğu da dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeleri ve düzeltmeleri işletim sistemine getirdi. Ancak güncelleme ile gelen tek şey iyilikler de değildi.
Son Windows 11 güncellemesi çeşitli hatalara neden oluyor
Güncellemeden kaynaklanan en önemli osun bazı SSD’ler üzerinde oluşturduğu olumsuz etki diyebiliriz. Zira bazı raporların SSD hızlarının yarı yarıya hatta daha fazla düştüğünü bildiriyor. Birden fazla kullanıcı, güncellemenin dizüstü bilgisayarlarının Adata XPG SX8200 Pro 1 TB SSD'sinin performansını düşürdüğünü söyledi; Görünüşe göre problem Adata SSD'nin bu modeliyle sınırlı. Bir Reddit kullanıcısı, güncellemeyi yüklendikten sonra önyükleme sürelerinin iki kattan fazla artarak 31 saniyeye çıktığını ancak KB5023706'yı kaldırdıktan sonra normale döndüğünü söyledi.
Microsoft, sorunu yaşayanların önbellek yöneticisi kullanmayan dosya kopyalama araçlarını kullanarak sorunu hafifletebileceklerini söylüyor. Ayrıca, resmi bir çözüm yayınlayana kadar düzeltme olarak kullanılabilecek iki "yerleşik" komut satırı aracı da yayınladı:
- robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J
- xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J
Güncellemenin neden olduğu tek sorun yavaş SSD hızları değil. Bazı kullanıcılar Moment 2'yi indirirken ya da yüklerken hatalarla karşılaştıklarını söylüyor. Ayrıca güncellemeyi yükledikten sonra sürekli mavi ekran veya yavaş Wi-Fi bağlantılarının olduğuna dair de raporlar var. Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, Microsoft hataları giderene kadar güncellemeyi kaldırmanız en iyi seçenek olabilir. Bu arada, güncellemeyi yapan herkeste bu sorunların olmadığının da altını çizelim.Kaynakça https://www.techspot.com/news/97973-latest-windows-11-update-causing-slows-ssds-wifi.html https://support.microsoft.com/en-us/topic/march-14-2023-kb5023706-os-build-22621-1413-9d3f2de5-08e7-4462-8fba-d944201f4ae1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)