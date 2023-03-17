Son Windows 11 güncellemesini yapmayın! SSD, WiFi ve mavi ekran hataları yaşanıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft ve Windows güncellemeleri için pek de şaşırtıcı olmayan bir durum ile tekrardan karşı karşıyız. Windows 11 için yayınlanan son güncelleme sonrasında bazı kullanıcılar ciddi sorunlarla yüz yüze geldi. Güncelleme sonrasında mavi ekran alanlar başta olmak üzere SSD ve bağlantı sorunları yaşayanlar da bulunuyor.

Moment 2 kod adlı Windows 11 22H2 için KB5023706 güncellemesi, Görev Yöneticisi'ne bir arama çubuğu eklerken tabletler için optimize edilmiş görev çubuğu da dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeleri ve düzeltmeleri işletim sistemine getirdi. Ancak güncelleme ile gelen tek şey iyilikler de değildi.

Son Windows 11 güncellemesi çeşitli hatalara neden oluyor

Güncellemeden kaynaklanan en önemli osun bazı SSD’ler üzerinde oluşturduğu olumsuz etki diyebiliriz. Zira bazı raporların SSD hızlarının yarı yarıya hatta daha fazla düştüğünü bildiriyor. Birden fazla kullanıcı, güncellemenin dizüstü bilgisayarlarının Adata XPG SX8200 Pro 1 TB SSD'sinin performansını düşürdüğünü söyledi; Görünüşe göre problem Adata SSD'nin bu modeliyle sınırlı. Bir Reddit kullanıcısı, güncellemeyi yüklendikten sonra önyükleme sürelerinin iki kattan fazla artarak 31 saniyeye çıktığını ancak KB5023706'yı kaldırdıktan sonra normale döndüğünü söyledi.

Tam Boyutta Gör Microsoft, etkilenen SSD hızlarının güncellemenin bilinen sorunlarından biri olduğunu söylüyor. Microsoft ilgili web sayfasında "Büyük, birden fazla gigabaytlık (GB) dosyaların kopyalanması Windows 11, sürüm 22H2'de beklenenden daha uzun sürebilir.” ifadelerini kullanıyor.

Microsoft, sorunu yaşayanların önbellek yöneticisi kullanmayan dosya kopyalama araçlarını kullanarak sorunu hafifletebileceklerini söylüyor. Ayrıca, resmi bir çözüm yayınlayana kadar düzeltme olarak kullanılabilecek iki "yerleşik" komut satırı aracı da yayınladı:

robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J

xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

Güncellemenin neden olduğu tek sorun yavaş SSD hızları değil. Bazı kullanıcılar Moment 2'yi indirirken ya da yüklerken hatalarla karşılaştıklarını söylüyor. Ayrıca güncellemeyi yükledikten sonra sürekli mavi ekran veya yavaş Wi-Fi bağlantılarının olduğuna dair de raporlar var. Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, Microsoft hataları giderene kadar güncellemeyi kaldırmanız en iyi seçenek olabilir. Bu arada, güncellemeyi yapan herkeste bu sorunların olmadığının da altını çizelim.

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Son Windows 11 güncellemesi tonlarca hataya neden oluyor