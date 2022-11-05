Microsoft, Windows kullanıcılarına reklamlarla eziyet edecek

Windows 11 kullanıcıları şimdiden reklamları görmeye başladılar (örneğin Arama, Edge ve diğer programlarda), ancak gelecekte çok daha fazla reklam olacak. Windows satışlarının düştüğü bir sır değil ve bunun büyük bir kısmı Microsoft'un, önceki Windows sürümlerinden (7, 8.1 ve 10) Windows 11'e ücretsiz yükseltme yapılmasına izin vermesinden kaynaklanıyor.
Windows 365 Bulut PC bireysel kullanıcılara da sunulacak
Şirket, Windows 11'in daha geniş çapta kullanıma sunulmasının, hizmetlerine (özellikle Office 365 ve OneDrive) daha fazla ücretli abonelik yapılmasına teşvik etmesini bekliyor. Ek reklamlar bulut tabanlı Windows 365 işletim sisteminin yanı sıra hem tüketiciler hem de kurumsal segment için üretilen düşük maliyetli bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarda yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence