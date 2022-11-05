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    Microsoft, Windows kullanıcılarına reklamlarla eziyet edecek

    Yazılım devi Microsoft, Windows'tan kazanamadığı parayı, kullanıcılara daha fazla reklam göstererek kazanmayı planlıyor. İşte şirketin yeni reklam stratejisi.   
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    Microsoft, Windows kullanıcılarına reklamlarla eziyet edecek Tam Boyutta Gör
    ZDNet'in raporuna göre Microsoft, Windows'tan reklam yoluyla daha fazla para kazanmayı planlıyor. Hem şirketin kendi ürünlerinin hem de diğer kuruluşların ürünlerinin reklamı yapılacak.

    Windows 11 kullanıcıları şimdiden reklamları görmeye başladılar (örneğin Arama, Edge ve diğer programlarda), ancak gelecekte çok daha fazla reklam olacak. Windows satışlarının düştüğü bir sır değil ve bunun büyük bir kısmı Microsoft'un, önceki Windows sürümlerinden (7, 8.1 ve 10) Windows 11'e ücretsiz yükseltme yapılmasına izin vermesinden kaynaklanıyor.

    Windows 365 Bulut PC bireysel kullanıcılara da sunulacak

    Şirket, Windows 11'in daha geniş çapta kullanıma sunulmasının, hizmetlerine (özellikle Office 365 ve OneDrive) daha fazla ücretli abonelik yapılmasına teşvik etmesini bekliyor. Ek reklamlar bulut tabanlı Windows 365 işletim sisteminin yanı sıra hem tüketiciler hem de kurumsal segment için üretilen düşük maliyetli bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarda yer alacak.

    Microsoft, Windows kullanıcılarına reklamlarla eziyet edecek Tam Boyutta Gör
    Windows 365 Bulut PC, kullanıcı başına ne kadar bellek ve işlem gücü tahsis edildiğine bağlı olarak Microsoft kurumsal müşterilerine aylık 20 ila 162 dolar arasında bir maliyete mal oluyor. Şirket şu anda benzer bir aboneliği bireylere de sunmayı düşünüyor. Bunu yapabilmek için de fiyatları düşürmesi gerekecek ve kaybedilen kâr, reklamlar gösterilerek telafi edilecek.
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 22 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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