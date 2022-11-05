Tam Boyutta Gör ZDNet'in raporuna göre Microsoft, Windows'tan reklam yoluyla daha fazla para kazanmayı planlıyor. Hem şirketin kendi ürünlerinin hem de diğer kuruluşların ürünlerinin reklamı yapılacak.

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Windows 11 kullanıcıları şimdiden reklamları görmeye başladılar (örneğin Arama, Edge ve diğer programlarda), ancak gelecekte çok daha fazla reklam olacak. Windows satışlarının düştüğü bir sır değil ve bunun büyük bir kısmı Microsoft'un, önceki Windows sürümlerinden (7, 8.1 ve 10) Windows 11'e ücretsiz yükseltme yapılmasına izin vermesinden kaynaklanıyor.

Windows 365 Bulut PC bireysel kullanıcılara da sunulacak

Şirket, Windows 11'in daha geniş çapta kullanıma sunulmasının, hizmetlerine (özellikle Office 365 ve OneDrive) daha fazla ücretli abonelik yapılmasına teşvik etmesini bekliyor. Ek reklamlar bulut tabanlı Windows 365 işletim sisteminin yanı sıra hem tüketiciler hem de kurumsal segment için üretilen düşük maliyetli bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarda yer alacak.

Tam Boyutta Gör Windows 365 Bulut PC, kullanıcı başına ne kadar bellek ve işlem gücü tahsis edildiğine bağlı olarak Microsoft kurumsal müşterilerine aylık 20 ila 162 dolar arasında bir maliyete mal oluyor. Şirket şu anda benzer bir aboneliği bireylere de sunmayı düşünüyor. Bunu yapabilmek için de fiyatları düşürmesi gerekecek ve kaybedilen kâr, reklamlar gösterilerek telafi edilecek.

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Microsoft, Windows kullanıcılarına reklamlarla eziyet edecek