Microsoft, Windows kullanıcılarını Edge tarayıcısına zorlamaya devam ediyor

Microsoft, yeni ve geliştirilmiş Edge tarayıcısını zorlamada giderek daha agresif hale geldi. Şirketin en son hamlesi, başka bir tarayıcı çalıştırmak için başlat menüsü aramasını kullandığınızda, Edge tarayıcısı için bağlantılar göstermek.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı"
Microsoft reklam işini abarttı
Windows'un arama kısmına örneğin Chrome, Opera veya Firefox yazarsanız, Edge tarayıcısını başlatmak veya yüklemek için bir bağlantının da belirdiğini göreceksiniz. Bazı kullanıcılar Microsoft'un yazılımlarını işletim sistemlerinde tanıtmak için bir hakka sahip olduğunu söylese de, birçok kişi bu durumun yanlış olduğu görüşünde.
Ayrıca buna ek olarak eğer Windows 10 işletim siteminiz güncel ise, alt bara eklenen arama kısmına tıkladığınızda, açılan pencerenin alt kısmında da Microsoft Edge tarayıcısını yüklemenizi öneren bir reklam göreceksiniz. Microsoft henüz konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış değil. Rakip şirketlerin bu duruma nasıl bir tepki koyacakları ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.
https://techdows.com/2020/05/new-microsoft-edge-download-ad-windows-10-2004.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Geçen sefer yazdığı haberi : "Microsoft'un uyguladığı bu reklam modelinin, haksız rekabet konusunda bir davaya neden olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu." diyerek bitirmişti.
Bunu da: "Rakip şirketlerin bu duruma nasıl bir tepki koyacakları ise şimdiden merak konusu olmuş durumda." şeklinde bitirmiş.
Kendine bu konuda bir "merak konusu" edinmiş bir editör arkadaş ama Microsoft'un yaptığı önerinin reklam mı, yoksa zorlama mı olarak adlandırılması konusunda biraz kafası karışık. Benim önerim bir sonraki haberde "Microsoft kullanıcıları TEHDİT etti" başlığını atıp "Cumhuriyet başsavcılığının bu konuda nasıl bir işlem yapacağı merak konusu." diye bitirirse daha çok ilgi çeker.
Youtube'a, Gmail'e başka bir tarayıcı ile girilince sitenin Chrome önermesi (üstelik çıkan uyarıyı kapatmak zorunda kalıyorum) zorlama ya da reklam olmuyor ama Windows işletim sistemi ile en iyi uyum sağlayacak tarayıcıyı önerince zorlama oluyor.
Ortada bir zorlama orlama var mı? Var. Bu haberin bizzat kendisi baştan aşağı zorlama.