Microsoft, Windows kullanıcılarını Edge tarayıcısına zorlamaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Microsoft, yeni ve geliştirilmiş Edge tarayıcısını zorlamada giderek daha agresif hale geldi. Şirketin en son hamlesi, başka bir tarayıcı çalıştırmak için başlat menüsü aramasını kullandığınızda, Edge tarayıcısı için bağlantılar göstermek.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı"

Microsoft reklam işini abarttı

Windows'un arama kısmına örneğin Chrome, Opera veya Firefox yazarsanız, Edge tarayıcısını başlatmak veya yüklemek için bir bağlantının da belirdiğini göreceksiniz. Bazı kullanıcılar Microsoft'un yazılımlarını işletim sistemlerinde tanıtmak için bir hakka sahip olduğunu söylese de, birçok kişi bu durumun yanlış olduğu görüşünde.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca buna ek olarak eğer Windows 10 işletim siteminiz güncel ise, alt bara eklenen arama kısmına tıkladığınızda, açılan pencerenin alt kısmında da Microsoft Edge tarayıcısını yüklemenizi öneren bir reklam göreceksiniz. Microsoft henüz konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış değil. Rakip şirketlerin bu duruma nasıl bir tepki koyacakları ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

https://techdows.com/2020/05/new-microsoft-edge-download-ad-windows-10-2004.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.