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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows kullanıcılarını Edge tarayıcısına zorlamaya devam ediyor

    Yazılım devi Microsoft, Windows işletim sisteminde farklı bir internet tarayıcısını kullanmak isteyenlere, şirketin kendi Edge tarayıcısının reklamını gösteriyor.
    3 sa.
    1,1b
    29
    22
    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Windows kullanıcılarını Edge tarayıcısına zorlamaya devam ediyor
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    Microsoft, yeni ve geliştirilmiş Edge tarayıcısını zorlamada giderek daha agresif hale geldi. Şirketin en son hamlesi, başka bir tarayıcı çalıştırmak için başlat menüsü aramasını kullandığınızda, Edge tarayıcısı için bağlantılar göstermek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı"

    Microsoft reklam işini abarttı

    Windows'un arama kısmına örneğin Chrome, Opera veya Firefox yazarsanız, Edge tarayıcısını başlatmak veya yüklemek için bir bağlantının da belirdiğini göreceksiniz. Bazı kullanıcılar Microsoft'un yazılımlarını işletim sistemlerinde tanıtmak için bir hakka sahip olduğunu söylese de, birçok kişi bu durumun yanlış olduğu görüşünde.

    Microsoft, Windows kullanıcılarını Edge tarayıcısına zorlamaya devam ediyor
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    Ayrıca buna ek olarak eğer Windows 10 işletim siteminiz güncel ise, alt bara eklenen arama kısmına tıkladığınızda, açılan pencerenin alt kısmında da Microsoft Edge tarayıcısını yüklemenizi öneren bir reklam göreceksiniz. Microsoft henüz konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış değil. Rakip şirketlerin bu duruma nasıl bir tepki koyacakları ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.



    https://techdows.com/2020/05/new-microsoft-edge-download-ad-windows-10-2004.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 3 sa. en beğenilen
    Senelerdir Chrome kullanıyordum, Edge resmi olarak çıktığından geçtim gerçekten çok iyi tarayıcı denemek isteyenlere tavsiye ederim.
    Yanıtla +10
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
    Geleneksel Windows ve Edge kötüleme haberlerinden biri daha. Bir kaç farklı cümle eklenerek ısıtılıp ısıtılıp yeniden sürülüyor. Bakıyorum editör de aynı.

    Geçen sefer yazdığı haberi : "Microsoft'un uyguladığı bu reklam modelinin, haksız rekabet konusunda bir davaya neden olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu." diyerek bitirmişti.

    Bunu da: "Rakip şirketlerin bu duruma nasıl bir tepki koyacakları ise şimdiden merak konusu olmuş durumda." şeklinde bitirmiş.

    Kendine bu konuda bir "merak konusu" edinmiş bir editör arkadaş ama Microsoft'un yaptığı önerinin reklam mı, yoksa zorlama mı olarak adlandırılması konusunda biraz kafası karışık. Benim önerim bir sonraki haberde "Microsoft kullanıcıları TEHDİT etti" başlığını atıp "Cumhuriyet başsavcılığının bu konuda nasıl bir işlem yapacağı merak konusu." diye bitirirse daha çok ilgi çeker.

    Youtube'a, Gmail'e başka bir tarayıcı ile girilince sitenin Chrome önermesi (üstelik çıkan uyarıyı kapatmak zorunda kalıyorum) zorlama ya da reklam olmuyor ama Windows işletim sistemi ile en iyi uyum sağlayacak tarayıcıyı önerince zorlama oluyor.

    Ortada bir zorlama orlama var mı? Var. Bu haberin bizzat kendisi baştan aşağı zorlama.
    Geleneksel Windows ve Edge kötüleme haberlerinden biri daha. Bir kaç farklı cümle eklenerek ısıtılıp ısıtılıp yeniden sürülüyor. Bakıyorum editör de aynı. ...
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    Yanıtla +9
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    Aerosol 34 (Sezer ) 3 sa.
    tarayıcıyı yeni kurdum chrome 10 yıldır kullandım ve kullanıyorum yeni edge hız anlamında çok iyi ve daha stabil geldi biraz kullanıp nihai kararımı vericem ancak ilk izlenim gerçekten güzel gibi ilk edge göre
    tarayıcıyı yeni kurdum chrome 10 yıldır kullandım ve kullanıyorum yeni edge hız anlamında çok iyi ve daha stabil geldi biraz kullanıp nihai kararımı vericem anc...
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    alperzengintas (Alper Zengintaş) 3 dk.
    Liseliler bilmez bu adamlar 98'de internet explorer'ı böyle dayatmaktan ceza yemişlerdi. aynen devam bozma.
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    Extazylinks (Ejder Savcı) 6 dk.
    Eski Edge'i tek seven de benim sanırım, keskin hatlı tasarımı, not alınabilmesi gibi özellikleri hoşuma gidiyor. Yenisini denemedim ama eskisi hız olarak Chrome'un bir tık altı gibiydi onu da düzelttilerse tadından yinmez
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    Basteryus (Adem ) 44 dk.
    Google'dan cevap gecikmedi ve arama sayfasında chrome'u önermeye başladı. Bi dakika... doğru ya, bu 862 yıldır zaten olan bişeydi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Aynı haberi burada kaçıncı kez görüyorum bilmiyorum ama zorla edge'e geçirteceksiniz beni de.
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    keremec (Kerem Safa ) 1 sa.
    Eğer windows kurulumunu yaparken bu özelliği açtıysanız böyle reklamlar çıkması normal. Ayarlardan özel deneyimleri kapat diye aratarak kapatabilirsiniz.

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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 1 sa.
    Microsofta karşı bu kin yada önyargı neden bilmiyorum ama edge gayet iyi. Reklam zorlama kısmı gayet normal. Reklam da mı yapmasınlar.
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    dr_divx 1 sa.
    bütün üyesi olduğum sitelerin uygulamaların şifresini chrome a kaydedmişim
    şifreleri taşıma gibi bir lüksüm olsa kullanalım ama mecburen ios olsun android veya pc chrome kullanıyorum
    elbette şifreleri chrome da ayarlardan teker teker açıp bir yere not edip taşıyabilirim
    bana faydası ne olacak
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    Reliq (Kaan Yamaner) 1 sa. dr_divx
    Tek tuş ile çerezler, şifreler, yer imleri taşınabilir. Edge pili daha verimli kullanıyor.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
    Geleneksel Windows ve Edge kötüleme haberlerinden biri daha. Bir kaç farklı cümle eklenerek ısıtılıp ısıtılıp yeniden sürülüyor. Bakıyorum editör de aynı.

    Geçen sefer yazdığı haberi : "Microsoft'un uyguladığı bu reklam modelinin, haksız rekabet konusunda bir davaya neden olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu." diyerek bitirmişti.

    Bunu da: "Rakip şirketlerin bu duruma nasıl bir tepki koyacakları ise şimdiden merak konusu olmuş durumda." şeklinde bitirmiş.

    Kendine bu konuda bir "merak konusu" edinmiş bir editör arkadaş ama Microsoft'un yaptığı önerinin reklam mı, yoksa zorlama mı olarak adlandırılması konusunda biraz kafası karışık. Benim önerim bir sonraki haberde "Microsoft kullanıcıları TEHDİT etti" başlığını atıp "Cumhuriyet başsavcılığının bu konuda nasıl bir işlem yapacağı merak konusu." diye bitirirse daha çok ilgi çeker.

    Youtube'a, Gmail'e başka bir tarayıcı ile girilince sitenin Chrome önermesi (üstelik çıkan uyarıyı kapatmak zorunda kalıyorum) zorlama ya da reklam olmuyor ama Windows işletim sistemi ile en iyi uyum sağlayacak tarayıcıyı önerince zorlama oluyor.

    Ortada bir zorlama orlama var mı? Var. Bu haberin bizzat kendisi baştan aşağı zorlama.
    Yanıtla +9
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    vonderplanitz 2 sa.
    Windows 7 üstünü ve Edge kullanmıyorum. Tarayıcım Firefox 65. Firefox'un yeni sürümleri kullanıcı mahremiyeti ihlalleri yaptığı için kullanmıyorum.



    Fakat buradaki problem sadece başlat menüsü arama özelliği. İS orada kendi programını tercih edebilir.



    Siz programı kurduğunuz klasörden acacaksınız, veya o dosyaya kısayolu istediğiniz yere koyacaksınız. Yani burada bahsettiğiniz cok ciddi bi sorun değil.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 2 sa. yeni yorumcu
    Edge Chromium Beta halindeyken yüklemiştim o zamandan beri kullanıyorum. Opera ve Mozilla'yı aklıma dahi düşürmedi. (Touch VPN ve ADGuard eklentileri ile on numara.)
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    eas722 2 sa.
    Editör bey diğerlerinin (Başta google) taciz mertebesine varan reklamlarını ve rakiplerinin işletim sistemlerine nasıl kendi uygulamalarını sunmayarak ve 3. parti geliştiricileri engelleyerek mobbing yaptığını da yazsaydı, kendisinin bu yorumlarını ciddiye alabilirdim.
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