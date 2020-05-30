Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı

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Söylentiler, yaklaşan Samsung Galaxy Note 20 serisinin kalemli bir Galaxy S20'den daha fazlası olacağını gösteriyor. En son sızıntı, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin kamerasına odaklanıyor ve cihazların Galaxy S20 Ultra'da bulunandan daha iyi bir kamera yapılandırması ile geleceğine işaret ediyor.

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Samsung'un 2020 yılında piyasaya sürdüğü ilk amiral gemisi modellerinde son derece iyi kamera yeteneklerinin olduğunu söylemek mümkün. Ancak, bazı otomatik odaklama sorunlarıyla bile Samsung Galaxy S20 Ultra'daki 108MP kameranın inanılmaz olduğunu inkar edemeyiz. Neyse ki Samsung yakında Galaxy S20 serisindeki bu sorunu çözecek ve bize Note 20+'da daha da iyi bir kamera sunacak.

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Note 20 kamera yetenekleriyle de konuşulacak

En son sızıntıya göre, Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve S20+'da bulunan kamera yapılandırmasını tekrarlayacak. Bu da cihazın 12MP (f / 1.8) birincil lens, 64MP (f / 2.0) telefoto 3x kayıpsız yakınlaştırma, ve bir 12MP (f / 2.2) ultra geniş lens ile geleceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Note 20+ modeli ise Galaxy S20 Ultra ile benzer bir kamera yapılandırması ile piyasaya sürülecek. Sızan bilgilere göre cihazın 108MP (f / 1.8) ana sensör, 12MP ultra geniş ve 12MP telefoto lens ile çıkacağı belirtilirken, akıllı telefonun lazer otomatik odaklama teknolojisi ile geleceği ifade ediliyor.

https://www.tomsguide.com/uk/news/huge-samsung-galaxy-note-20-leak-reveals-cameras-for-both-phones

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