Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Ağustos ayında tanıtmayı planladığı Galaxy Note 20 serisinin nasıl bir kamera yapılandırılması ile geleceği ortaya çıktı.
    3 sa.
    855
    20
    5
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Söylentiler, yaklaşan Samsung Galaxy Note 20 serisinin kalemli bir Galaxy S20'den daha fazlası olacağını gösteriyor. En son sızıntı, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin kamerasına odaklanıyor ve cihazların Galaxy S20 Ultra'da bulunandan daha iyi bir kamera yapılandırması ile geleceğine işaret ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Qualcomm Snapdragon 875'in teknik detayları netleşiyor

    Ayrıca Bkz. "LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen Honor Play 4 Pro'nun ilk canlı fotoğrafı sızdı"

    Samsung'un 2020 yılında piyasaya sürdüğü ilk amiral gemisi modellerinde son derece iyi kamera yeteneklerinin olduğunu söylemek mümkün. Ancak, bazı otomatik odaklama sorunlarıyla bile Samsung Galaxy S20 Ultra'daki 108MP kameranın inanılmaz olduğunu inkar edemeyiz. Neyse ki Samsung yakında Galaxy S20 serisindeki bu sorunu çözecek ve bize Note 20+'da daha da iyi bir kamera sunacak.

    Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Note 20 kamera yetenekleriyle de konuşulacak

    En son sızıntıya göre, Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve S20+'da bulunan kamera yapılandırmasını tekrarlayacak. Bu da cihazın 12MP (f / 1.8) birincil lens, 64MP (f / 2.0) telefoto 3x kayıpsız yakınlaştırma, ve bir 12MP (f / 2.2) ultra geniş lens ile geleceğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy Note 20+ modeli ise Galaxy S20 Ultra ile benzer bir kamera yapılandırması ile piyasaya sürülecek. Sızan bilgilere göre cihazın 108MP (f / 1.8) ana sensör, 12MP ultra geniş ve 12MP telefoto lens ile çıkacağı belirtilirken, akıllı telefonun lazer otomatik odaklama teknolojisi ile geleceği ifade ediliyor.



    https://www.tomsguide.com/uk/news/huge-samsung-galaxy-note-20-leak-reveals-cameras-for-both-phones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 1 sa. yeni yorumcu
    Ya zaten ilk bir kaç ay konuşuluyor ondan sonra diğer markalar yeni telefon modelleri çıkartıyor bu sefer telefonun pabucu dama atılıyor ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Şu "Sızdı" ve "Sızdırıldı" kelimelerini artık şu başlıklarda kullanmasanız çok itici oluyor artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 sa.
    Exynos ile gelmesinde ... En onemli detay budur. Gerisi zaten bellidir az cok ...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 51 dk. LG'nin yeni bütçe dostu telefonu Phoenix 5 ortaya çıktı 1 sa. 4 çekirdekli Elkhart Lake işlemcisi 3DMark’ta ortaya çıktı 1 sa. Twitter'da "tweet planlama" dönemi başladı 2 sa. Google, Android Studio 4.0'ı yayınladı 2 sa. Samsung'un orta segment cihazlar için geliştirdiği Exynos 850'nin detayları resmileşti 3 sa. League of Legends: Wild Rift ile yılların MOBA oyunu mobile geliyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Note 20 serisinin kamera detayları sızdı Sonraki Uzun aranın ardından yolcu uçuşları başlıyor 4 sa. Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı 5 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Snadragon 865 yonga seti ile ortaya çıktı 5 sa. Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi 6 sa. Call of Duty: Warzone, nihayet Duos moduna kavuştu! 6 sa. 30.000 TL'lik katlanabilir telefon | Huawei Mate XS inceleme 7 sa. PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta 7 sa. Facebook, canlı spor etkinlikleri için etkileşimli ikinci ekran uygulaması başlattı: Venue 8 sa. SpaceX bugün tekrar deneyecek: Hava tahminleri %50 ihtimal veriyor 8 sa. OnePlus 8 Pro'nun röntgen gibi çalışan Photochrome modu kaldırıldı 9 sa. Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı 10 sa. HP Reverb G2 sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı 11 sa. SpongeBob: Patty Pursuit sadece Apple Arcade için yayınlandı 19 sa. Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor 20 sa. OnePlus'ın McLaren ile iş ortaklığı sona erdi 20 sa. Avatar 2'nin konusuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı 21 sa. LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen Honor Play 4 Pro'nun ilk canlı fotoğrafı sızdı 21 sa. SpaceX'in dev roket prototipi infilak etti! İşte patlamadan görüntüler 21 sa. Oppo Band akıllı bilekliğin resmi basın görselleri yayınlandı 22 sa. Borderlands filmi oyuncu kadrosunun ilk üyesi belli oldu! Cate Blanchett, Lilith’i canlandıracak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi