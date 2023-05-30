Microsoft, Windows dizüstü bilgisayarlardaki web kamerası sorununu düzeltti

Güncelleme görüntü kalitesini düşürdü
Qualcomm 8cx Gen 1 ve Gen 2 mobil işlemcili dizüstü bilgisayarların yanı sıra Windows 11 22H2, 21H2 ve Windows 10 22H2 işletim sistemlerini çalıştıran Microsoft SQ1 ve Microsoft SQ2 kullanıcıları, yerleşik web kamerasını kullanarak herhangi bir uygulamayı açma girişiminin "0xA00F4271 (0x80004005)" hatasıyla sonuçlandığını bildiriyorlardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)