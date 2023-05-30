Microsoft, Windows dizüstü bilgisayarlardaki web kamerası sorununu düzeltti

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta ARM işlemcili dizüstü bilgisayarlarda web kameralarıyla ilgili sorunlar yaşandığı bildirildi. Microsoft kullanıcı raporlarına oldukça hızlı tepki verdi ve bir güncelleme yayınladı ancak can sıkıcı detaylarla.

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Güncelleme görüntü kalitesini düşürdü

Qualcomm 8cx Gen 1 ve Gen 2 mobil işlemcili dizüstü bilgisayarların yanı sıra Windows 11 22H2, 21H2 ve Windows 10 22H2 işletim sistemlerini çalıştıran Microsoft SQ1 ve Microsoft SQ2 kullanıcıları, yerleşik web kamerasını kullanarak herhangi bir uygulamayı açma girişiminin "0xA00F4271 (0x80004005)" hatasıyla sonuçlandığını bildiriyorlardı.

Tam Boyutta Gör Microsoft yayınlanan güncellemeyle ilgili olarak, bunun yan etkisi olan geçici bir düzeltme olduğunu bildirdi. Can sıkıcı yan etkileri ise bazı web kamerası özelliklerini devre dışı bırakmak ve görüntü kalitesini düşürmek olarak açıklandı. Microsoft tüm hataların düzeltileceği yeni güncellemenin ne zaman yayınlanacağını ise henüz açıklamış değil.

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Microsoft, Windows'taki web kamerası sorununu düzeltti