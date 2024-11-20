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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows'u buluttan çalıştıran mini bilgisayarını tanıttı

    Microsoft, M4 işlemcili yeni Mac mini'nin boyutlarında bilgisayarını tanıttı. Windows 365 Link olarak adlandırılan mini PC, Windows'u buluttan çalıştırıyor.     
    microsoft mini pc windows 365 link Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yeni mini bilgisayarı dışarıdan bakıldığında boyut olarak M4 Mac mini’ye benziyor. Arkada birkaç bağlantı noktası bulunuyor ancak Windows 365 Link olarak adlandırılan mini PC, Mac mini’nin rakibi değil; yalnızca donanımıyla ayrılmıyor, çalışma şekli de çok farklı.

    Windows 365 Link, kompakt, fansız ve kullanımı kolay bir bulut PC olarak tasarlanmış. İşletmelerin çalışanlarını güvenli bir şekilde bulut üzerinde çalışan sanal makinelere geçirmelerine olanak tanıyan Microsoft’un Windows 365 hizmetinin tamamlayıcı bir parçası olması amaçlanmış. Cihaz tasarımı gereği güvenli; tüm veriler bulutta şifreleniyor ve çalınabilecek veya hacklenebilecek çevrimdışı hiçbir şey depolanmıyor.

    Mini bilgisayar, saniyeler içinde açılıyor, uyku modundan anında uyanıyor. Cihazın tüm teknik detayları açıklanmadı; yalnızca Intel işlemci, 8 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geldiği biliniyor. Bulut bilgisayarın arkasında iki adet USB-A 3.2 portu, tek USB-C 3.2 portu, DisplayPort, HDMI portu ve Ethernet bağlantısı bulunuyor. Ön tarafta tek USB-A 3.2 portu mevcut. WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.

    Windows 365 bulut hizmeti için özel olarak üretilmiş mini PC, gelecek yıl 349 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ancak, aylık 28 dolardan başlayan Windows 365 aboneliğinin de olması gerekiyor.

    Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/windows-365/link https://www.theverge.com/2024/11/19/24299789/microsoft-windows-365-link-device-cloud-pc
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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