Microsoft, Windows'u buluttan çalıştıran mini bilgisayarını tanıttı

Windows 365 Link özellikleri neler?
Windows 365 Link, kompakt, fansız ve kullanımı kolay bir bulut PC olarak tasarlanmış. İşletmelerin çalışanlarını güvenli bir şekilde bulut üzerinde çalışan sanal makinelere geçirmelerine olanak tanıyan Microsoft’un Windows 365 hizmetinin tamamlayıcı bir parçası olması amaçlanmış. Cihaz tasarımı gereği güvenli; tüm veriler bulutta şifreleniyor ve çalınabilecek veya hacklenebilecek çevrimdışı hiçbir şey depolanmıyor.
Mini bilgisayar, saniyeler içinde açılıyor, uyku modundan anında uyanıyor. Cihazın tüm teknik detayları açıklanmadı; yalnızca Intel işlemci, 8 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geldiği biliniyor. Bulut bilgisayarın arkasında iki adet USB-A 3.2 portu, tek USB-C 3.2 portu, DisplayPort, HDMI portu ve Ethernet bağlantısı bulunuyor. Ön tarafta tek USB-A 3.2 portu mevcut. WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.
Windows 365 Link fiyatı ne kadar?
Windows 365 bulut hizmeti için özel olarak üretilmiş mini PC, gelecek yıl 349 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ancak, aylık 28 dolardan başlayan Windows 365 aboneliğinin de olması gerekiyor.Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/windows-365/link https://www.theverge.com/2024/11/19/24299789/microsoft-windows-365-link-device-cloud-pc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..