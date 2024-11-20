Microsoft, Windows'u buluttan çalıştıran mini bilgisayarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Microsoft’un yeni mini bilgisayarı dışarıdan bakıldığında boyut olarak M4 Mac mini’ye benziyor. Arkada birkaç bağlantı noktası bulunuyor ancak Windows 365 Link olarak adlandırılan mini PC, Mac mini’nin rakibi değil; yalnızca donanımıyla ayrılmıyor, çalışma şekli de çok farklı.

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Windows 365 Link özellikleri neler?

Windows 365 Link, kompakt, fansız ve kullanımı kolay bir bulut PC olarak tasarlanmış. İşletmelerin çalışanlarını güvenli bir şekilde bulut üzerinde çalışan sanal makinelere geçirmelerine olanak tanıyan Microsoft’un Windows 365 hizmetinin tamamlayıcı bir parçası olması amaçlanmış. Cihaz tasarımı gereği güvenli; tüm veriler bulutta şifreleniyor ve çalınabilecek veya hacklenebilecek çevrimdışı hiçbir şey depolanmıyor.

Mini bilgisayar, saniyeler içinde açılıyor, uyku modundan anında uyanıyor. Cihazın tüm teknik detayları açıklanmadı; yalnızca Intel işlemci, 8 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geldiği biliniyor. Bulut bilgisayarın arkasında iki adet USB-A 3.2 portu, tek USB-C 3.2 portu, DisplayPort, HDMI portu ve Ethernet bağlantısı bulunuyor. Ön tarafta tek USB-A 3.2 portu mevcut. WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.

Windows 365 Link fiyatı ne kadar?

Windows 365 bulut hizmeti için özel olarak üretilmiş mini PC, gelecek yıl 349 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ancak, aylık 28 dolardan başlayan Windows 365 aboneliğinin de olması gerekiyor.

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