Microsoft, Windows'un Twitter hesabında iMac görseli kullanınca alay konusu oldu

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Microsoft dün resmi Windows Twitter hesabında, Windows 11'i gereksiz dosyalardan temizlemek için talimatlar yayınladı. Gönderide yer alan görsel ise 24 inçlik yeşil bir M1 iMac modeliydi.

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Microsoft tweeti kısa süre içinde sildi

Gerçek şu ki yeni Apple bilgisayarlar, orijinal olarak Windows ile uyumlu olmayan Apple Silicon çipini temel alıyor. Kullanıcılar, Twitter'daki gönderiye hemen tepki gösterdi ve Microsoft'la alay etmeye başladı.

Kısa bir süre sonra gönderi silindi ve birkaç saat sonra aynı tweet, yeni bir görselle yayınlandı. Şirket gönderide bu kez Microsoft Surface serisinden bir dizüstü bilgisayar görüntüsü kullandı.

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Microsoft, Windows'un Twitter hesabında iMac görseli kullandı