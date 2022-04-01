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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows'un Twitter hesabında iMac görseli kullanınca alay konusu oldu

    Yazılım devi Microsoft, Windows'un Twitter hesabında, işletim sisteminde yer alan bir özelliğin reklamını yaparken iMac görseli kullandı.                        
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    Microsoft dün resmi Windows Twitter hesabında, Windows 11'i gereksiz dosyalardan temizlemek için talimatlar yayınladı. Gönderide yer alan görsel ise 24 inçlik yeşil bir M1 iMac modeliydi.

    Microsoft tweeti kısa süre içinde sildi

    Gerçek şu ki yeni Apple bilgisayarlar, orijinal olarak Windows ile uyumlu olmayan Apple Silicon çipini temel alıyor. Kullanıcılar, Twitter'daki gönderiye hemen tepki gösterdi ve Microsoft'la alay etmeye başladı.

    Kısa bir süre sonra gönderi silindi ve birkaç saat sonra aynı tweet, yeni bir görselle yayınlandı. Şirket gönderide bu kez Microsoft Surface serisinden bir dizüstü bilgisayar görüntüsü kullandı.

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    C
    Ceydaglc05 2 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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