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    Microsoft, Xbox ve Teams için düzenlemelerle %775 artan talebi kontrol altında tutuyor

    Microsoft'un kullanıcı patlaması yaşadığı hizmetlerinin kritik doğası gereği, firma tarafından yükü dağıtmak amacıyla düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler, önemli olmayan özellikleri içeriyor.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Xbox ve Teams için düzenlemelerle %775 artan talebi kontrol altında tutuyor
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    Koronavirüs pandemisi sebebiyle bulut hizmetlerinde büyük bir patlama yaşayan Microsoft’un, Azure blog gönderisine göre evde kalma ve sosyal mesafeyi korumayı zorunlu hâle getiren bölgelerde yüzde 775’lik bir kullanıcı artışı mevcut. Talepteki artış, Windows Sanal Masaüstü kullanımını üç katından fazlaya çıkarırken Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live ve Mixer hizmetlerinde de rekor kullanıcı sayıları şeklinde görülüyor.

    Bu talebe karşılık verebilmek ve internet hızında düşüş yaşamamak için ufak düzenlemeleri uygulamaya koyan Microsoft, Xbox Live için oyuncu fotoğrafları, kulüp fotoğrafları ve kulüp arka planları yüklemesini durdurdu. Aktif fotoğraflar kullanılmaya devam edecek fakat bu hamle sayesinde moderasyon ekibinin fotoğrafları kontrol etme ihtiyacı ortadan kalkacak ve farklı alanlara yönelebilecekler.

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    Microsoft ayrıca oyun geliştiricileriyle birlikte çalışarak güncellemelerin en yüksek kullanım saatleri dışında verilmesini sağlıyor. Sony de benzer şekilde fakat indirme hızlarını düşürerek artan talepte internet sıkıntısını azaltma yoluna gitmişti.

    Microsoft, Xbox ve Teams için düzenlemelerle %775 artan talebi kontrol altında tutuyor

    Microsoft geçen hafta yaptığı açıklamayla bulut hizmetlerinde acil durum hizmetleri ve müdahale ekiplerine öncelik vereceğini belirtmişti. Bunun yanında her ne pahasına olursa olsun, eğitim ve iş için son derece gerekli hâle gelen Microsoft Teams de çalışmaya devam edecek. Teams kullanımım sadece bir haftada, açıklanan verilere göre 12 milyon kullanıcı artışı yaşadı. Buna bağlı olarak ise bazı kesintiler yaşanmıştı.

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    Teams için bu yoğun talebi karşılayabilmek adına firma bazı düzenlemeler ile kilit olmayan özellikleri modifiye ediyor. Bunlar arasında yer alan kullanıcı sıklığını kontrol mekanizması, artık daha seyrek çalışıyor. Bu mekanizma, karşı tarafın mesaj yazıp yazmadığını göstermeyi sağlıyor. Bunun yanında video çözünürlükleri de önlem olarak düşürülmüş durumda.



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    Microsoft sunucu hızlarını düşürmese bile akşam saatlerinde TR çıkışları akşam felaket oluyor... dünya kadar para veriyoruz aldığımız hizmet çöp
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    ahmetkorkmaz02 2 sa. yeni yorumcu
    xbox alın kafanız rahat etsin, ps türkiyeyle uğraşıp sinir krizleri yaşamayın
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