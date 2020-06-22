Microsoft xCloud sunucularına AMD damgası

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Bu yıl herhangi bir aksaklık olmazsa Xbox Series X ve PlayStation 5 konsolları ile yarı özel yonga sektöründe yeniden yükselişe geçmeyi planlayan AMD farklı sektörlere de bu yongalarını sunmaya başladı.

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Project xCloud etkisi

AMD bu yıl 7nm sürecinde tasarlanan 8 adet Zen 2 çekirdeği ve donanım tabanlı ışın izleme sunan Navi 2x grafik çekirdekleri ile konsol dünyasında fırtına estirmeye hazırlanıyor. Aynı fırtınayı oyun sunucularında da estirecek.

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Gelen bilgilere göre Microsoft, bulut oyun hizmeti sunacağı Project xCloud sunucularında Xbox donanımına yer vermeyi ve böylece tasarruf etmeyi planlıyor. İlk etapta yine AMD imzası olan Xbox One S donanımı ile xCloud sunucuları desteklenecek. Sonrasında ise Xbox Series X donanımının yer değiştireceği ifade ediliyor.

12 TFLOPS performans, 16GB GDDR6 bellek ve çok hızlı SSD sürücüler ile Project xCloud böylece akıcı bir oyun deneyimi sunabilecek. Ayrıca fazla üretilmiş veya elde kalmış Xbox Series X donanımı da böylece değerlendirilmiş olacak.

https://www.techpowerup.com/268837/microsoft-project-xcloud-servers-to-be-powered-by-xbox-series-x-soc

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