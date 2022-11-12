Microsoft yakında Surface Pro için yedek parçalar satacak

Surface Pro 9 için yedek parçalar ve tamir kılavuzları yolda
Bilgisayar, kulaklık, telefon gibi teknolojik ürünlerin tamir edilebilirliğini inceleyen iFixit, son videosunda Surface Pro 9’u inceledi. Daha öncesinde inanılmaz düşük puanlar alan Surface Pro serisi, yeni üyesi ile ciddi bir geliştirme gösterdi. iFixit’in açıklamasına göre; ekran, batarya ve anakart tamirini kolaylaştıran Microsoft yakında Surface Pro 9 için yedek parçalar ve kılavuzlar kullanıma sunacak. Bu parçaların ve kılavuzların 2023’ün başlarında satılacağı belirtiliyor.