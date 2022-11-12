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    Microsoft yakında Surface Pro için yedek parçalar satacak

    Microsoft’un başarılı serisi Surface, uzun süre tamir edilebilirlik konusunda problem yaşasa da firma, bu konuda önemli adımlar atıyor. Yakında Surface Pro 9 için yedek parça satılacak.
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    Microsoft, yakında Surface Pro 9 için yedek parçalar satacak Tam Boyutta Gör
    Surface markası altında birçok cihaz sunan Microsoft, Windows tarafında MacBook ve iPad cihazlarına önemli alternatifler sunuyor. Surface Pro ve Surface Laptop cihazları her ne kadar başarılı ve popüler olsa da tamir edilebilirlik konusunda yarışın gerisinde kalmıştı. Son yıllarda bu konuda geliştirmeler yapan Microsoft, yakında Surface Pro 9 cihazlarının tamirini kolaylaştıracak.

    Surface Pro 9 için yedek parçalar ve tamir kılavuzları yolda

    Bilgisayar, kulaklık, telefon gibi teknolojik ürünlerin tamir edilebilirliğini inceleyen iFixit, son videosunda Surface Pro 9’u inceledi. Daha öncesinde inanılmaz düşük puanlar alan Surface Pro serisi, yeni üyesi ile ciddi bir geliştirme gösterdi. iFixit’in açıklamasına göre; ekran, batarya ve anakart tamirini kolaylaştıran Microsoft yakında Surface Pro 9 için yedek parçalar ve kılavuzlar kullanıma sunacak. Bu parçaların ve kılavuzların 2023’ün başlarında satılacağı belirtiliyor.

    Microsoft, yakında Surface Pro 9 için yedek parçalar satacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un bu hamlesi Apple, Samsung ve Google gibi firmaların kişisel tamir hakkı konusundaki adımlarını izliyor. An itibari ile Samsung, Apple ve Google birçok ürünü için yedek parça ve kılavuz sunuyor. Microsoft’un bu hamlesi, hükümetlerin kişisel tamir hakkı konusunda getirebileceği yatırımlardan dolayı ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Firma, önümüzdeki dönemlerde daha çok cihazı için yedek parça ve kılavuz kullanıma sunacaktır.
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