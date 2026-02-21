Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, OpenAI’a devasa bir yatırım yapmaya hazırlanıyor

    Nvidia’nın OpenAI’a 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı görüştüğü bildirildi. Olası finansman turu, şirketin değerlemesini 730 milyar dolar seviyesine taşıyabilir.

    Nvidia, OpenAI’a devasa bir yatırım yapmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli çip devi Nvidia’nın, OpenAI’a 30 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre söz konusu yatırım, OpenAI’ın değerlemesini 730 milyar dolar seviyesine taşıyabilecek bir finansman turunun parçası olabilir.

    Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve detayların değişebileceği belirtilirken potansiyel yatırımın daha önce duyurulan 100 milyar dolarlık altyapı anlaşmasından ayrı olduğu vurgulanıyor.

    100 milyar dolarlık altyapı planından bağımsız

    Eylül ayında kamuoyuna açıklanan ve teknoloji sektöründe büyük yankı uyandıran 100 milyar dolarlık altyapı iş birliği, Nvidia’nın OpenAI’a uzun vadeli ve aşamalı yatırım yapmasını öngören bir yapı içeriyordu. Bu modelde Nvidia, yeni süper bilgisayar tesisleri devreye alındıkça yatırım yapacaktı. İlk etapta 10 milyar dolarlık yatırımın, ilk 1 gigawatt’lık kapasite tamamlandığında devreye alınması planlanmıştı.

    Ancak gündemdeki 30 milyar dolarlık yatırım bu altyapı takvimine bağlı değil. Kaynağa göre söz konusu tutar, herhangi bir dağıtım ya da kapasite kilometre taşına endekslenmiş değil.

    Öte yandan son aylarda iki şirket arasındaki 100 milyar dolarlık altyapı anlaşmasının akıbetiyle ilgili soru işaretleri artmıştı. Hatta söz konusu anlaşmanın “askıya alındığını” öne sürülmüştü. OpenAI CEO’su Sam Altman ise X platformunda yaptığı paylaşımda Nvidia ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek kamuoyundaki spekülasyonları hafifletmeye çalıştı. Benzer şekilde Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketinin OpenAI’ın bir sonraki finansman turuna katılacağı konusunda “hiçbir şüphe olmadığını” dile getirdi.

    Bu arada OpenAI’ın yeni yatırım turu yalnızca Nvidia ile sınırlı değil. Şirketin farklı yatırımcılarla da görüşmeler yürüttüğü ve toplam finansman tutarının 100 milyar dolar civarında kapanabileceği ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 6 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea adblue göstergesi en sessiz çamaşır makinesi ninja ktunnel bulaşık makinesi çalışırken uğultu sesi debriyaj neden yumuşar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum