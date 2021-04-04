Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu

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NBA takımlarından Dallas Mavericks’in milyarder sahibi Mark Cuban’ın kripto paralarla yakından ilgilendiği uzun zamandır biliniyordu. 4,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Mark Cuban, kripto para piyasasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Kripto paraları, internetin evrimi olarak gördüğünü kaydeden Cuban, hem Bitcoin hem de Ethereum’da kaydedilen yükselişin nedenlerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi. Cuban, Bitcoin’in altından pay çalmaya devam ettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

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"İlk olarak 2012 yılında insanlar bir para birimi olarak bana Bitcoin’den bahsettiklerinde bunun işe yaramayacağını düşündüm. Ancak sonra Bitcoin’in altından daha iyi olduğunu düşünmeye başladım. Matematiksel olarak arzının sınırlı olması nedeniyle Bitcoin’in fiyatı da yükselecek."

Ayrıca Bkz. "Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?"

Milyarder iş adamı, kripto paraların en heyecan verici kısmının merkezsiz yapıları olduğunu, bu nedenle kripto paraların kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Şu sıralar kripto para portföyünün %60’lık kısmının BTC’de, %30’unun ETH’de ve %10’luk kısmın da diğer kripto paralarda olduğunu belirten Mark Cuban, kripto paralara daha önce yatırım yapmaya başlamadığı için pişmanlık duyduğunu kaydetti.

"4 yıl önce Ethereum almaya başladım. Keşke daha önce almaya başlasaydım. Ethereum gerçek paralara en çok benzeyen kripto para." dedi.

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