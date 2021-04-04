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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu

    NBA takımlarından Dallas Mavericks’in sahibi ve dolar milyarderi Mark Cuban, neden Ethereum aldığını açıkladı. Ethereum'un geleceği hakkında ümit vaat eden açıklamalarda bulundu.
    04 Nisan 2021, 14:52 (1 hf.)
    16,2b
    1
    28
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    17

    Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu
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    NBA takımlarından Dallas Mavericks’in milyarder sahibi Mark Cuban’ın kripto paralarla yakından ilgilendiği uzun zamandır biliniyordu. 4,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Mark Cuban, kripto para piyasasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 

    Kripto paraları, internetin evrimi olarak gördüğünü kaydeden Cuban, hem Bitcoin hem de Ethereum’da kaydedilen yükselişin nedenlerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi. Cuban, Bitcoin’in altından pay çalmaya devam ettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

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    "İlk olarak 2012 yılında insanlar bir para birimi olarak bana Bitcoin’den bahsettiklerinde bunun işe yaramayacağını düşündüm. Ancak sonra Bitcoin’in altından daha iyi olduğunu düşünmeye başladım. Matematiksel olarak arzının sınırlı olması nedeniyle Bitcoin’in fiyatı da yükselecek."

    Ayrıca Bkz. "Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor?"

    Milyarder iş adamı, kripto paraların en heyecan verici kısmının merkezsiz yapıları olduğunu, bu nedenle kripto paraların kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Şu sıralar kripto para portföyünün %60’lık kısmının BTC’de, %30’unun ETH’de ve %10’luk kısmın da diğer kripto paralarda olduğunu belirten Mark Cuban, kripto paralara daha önce yatırım yapmaya başlamadığı için pişmanlık duyduğunu kaydetti. 

    "4 yıl önce Ethereum almaya başladım. Keşke daha önce almaya başlasaydım. Ethereum gerçek paralara en çok benzeyen kripto para." dedi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu da Elon Musk'dan rol çalıyor. Baktı ki bu sayılı zenginler belirli coinler hakkında olumlu mesajlar atınca kirptolar bir günde 15+25 artıyor, bir ayda 100+200 katlıyor, alemin enayisi ben miyim diyorlar. Boş yere mi dolar milyarderi oldum para kazanmak benim işim deyip önce parasını alt sıralardan bir coine, mesela bu sefer inişte olan Ethereum'a koyup sonra açıyor ağzını yumuyor gözünü iki twit ile milyar dolarlık kar yapıyor. Hesabını kim soracak kimse. Bunu önce Trump'ın başlattığını düşünüyorum Ama o altın ile yapıyordu ne zaman bir savaş hazırlığı veya herhangi bir ülkeyi twitterdan apaçık tehdit etse altın bir günde 5+10 artıyordu, Trump'ın bir gece evvelsi tüm ailesine altın alın köşeye yığın yarın twit atacağım dediğine eminim. Bu insanlar boşuna zengin olmuyorlar, bir hinlikleri var. Sen ben gibileri ayakta sağarlar.
    Bu da Elon Musk'dan rol çalıyor. Baktı ki bu sayılı zenginler belirli coinler hakkında olumlu mesajlar atınca kirptolar bir günde 15+25 artıyor, bir ayda 100+20...
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Etherium un canı cehenneme GPU lardan uzak durun artık
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    -FoundeR- 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu da yeni akim, adamlar twitter'daki manipülasyoncular gibi kendilerine para kazandirticak, coinlerini daha pahaliya satacak elemanları çağırıyor. saadet zincirine dönmeye başladı bu iş.
    bu da yeni akim, adamlar twitter'daki manipülasyoncular gibi kendilerine para kazandirticak, coinlerini daha pahaliya satacak elemanları çağırıyor. saadet zinci...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
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    alierennet (ali eren) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bu adam servetinin 1 milyar dolarıyla 50x oynasa ve coin %10 prim yapsa kılçıksız 5 milyar dolar kar yapar. Offf deli para
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sen büyüyünce elon musk mı olucan canım
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mizmizlanmak yerine sizlerde borsa&mining işine girin para kazanın
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gündeme gelmek isteyip bir şey bulamayan coinler hakkında açıklama yapıyor
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    B bursali46 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Geçen sene bu aylar bitcoin tl bazında 32 k lara düştüğünde girmiştim, 40 küsürlerdeykende çıkmıştım. Hiç unutmam tam 0.82 btcem vardı şu an hesapladığımda 400 küsürler yapıyor. Nedense bu durum beni hiç üzmedi nasibimde yokmuş o para. Ama şu an tepelerdeyken girmek bana hiç akıl karı gelmiyor çünkü düştüğünde her şeyi siler götürür bu saatten sonra.
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    lionel1 (satuk bugra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    abd ya da avrupa merkez bankalarından kripto paraların geleceğinin olmadığı hakkında bir yorum yapılsa da hepsi dibi görse.
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    termomuk (Bahadır ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    holo mutlu etmeye devam ediyor diye yorum var. neden mutlu etmeye devam ediyor, sorgu sual yok. yükseliyor knk hiç bir şey yapmadan para kazanıyorsun olm. anlamadan bilmeden neden değer kazanıp neden değer kaybedeceğini senin benim gibilerin asla kestiremeyeceği bir borsa. kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz paralarla oynayın. bu başlı başına bir kumar halini aldı. herkesin kazandığı bir sistem olamaz öyle bir dünya yok güzel kardeşim. öttürürler adamı
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gİren kazanıyor girmeyen zaten bitik
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) İbrahim770
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Giren bu çizelgenin neresinden giriyor da kazanıyor mantığı var mı bunun?
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    O Oktanzeynep 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk buna güldü
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    16207 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    ethereum, bitcoin ve
    5 etiket daha yatırım milyarder kripto paralar dijital para Bilim ve Teknoloji
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