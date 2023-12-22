Midjourney 6 çıktı! Yapay zeka görsel üretiminde şimdiye kadarki en büyük gelişme

- Midjourney 6 ile gelişim çok büyük
- Midjourney 6 ile gelen yenilikler neler?
- Midjourney 6 örnekleri neler söylüyor?
- Örnekler
- Yorumlar
Midjourney 6 ile gelişim çok büyük
Midjourney'in altıncı iterasyonu artık tüm kullanıcılara açık ve sayısız örnekler sosyal medyada yayılmaya şimdiden başladı. Her ne kadar web sitesi beta aşamasında olsa da Midjourney v6’yı kullanmak için halenDiscord’u kullanmak gerekiyor. /image komutundan sonra girdiğiniz istemin/prompt’un sonuna “-v 6” ekleyerek istediğiniz görseli son sürümü kullanarak üretebilirsiniz. Eski sürümler de halen çalışıyor. Yani “-v 5” gibi sürümleri de kullanabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca Midjourney Discord sunucusuna "/settings" yazarak veya sunucunun Midjourney botuna doğrudan bir mesaj gönderip açılır menüden V6'yı seçerek varsayılan sürümü seçebilir. Midjouney’i denemek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Midjourney 6 ile gelen yenilikler neler?
- Daha uzun istemlerin yanı sıra çok daha doğru istem takibi
- Geliştirilmiş tutarlılık ve model bilgisi
- Geliştirilmiş görüntü istemi ve remix
- Küçük metin çizim yeteneği. (metninizi "tırnak" içinde yazmalısınız ve --style raw veya daha düşük --stylize değerleri yardımcı olabilir) Örnek: /"Merhaba Dünya!" metninin bir yapışkan not üzerine keçeli kalemle yazılmış bir fotoğrafını hayal edin --ar 16:9 --v 6
- Hem 'ince' hem de 'yaratıcı' modlarla geliştirilmiş yükselticiler (Çözünürlüğü 2 kat artırır. U1/U2/U3/U4'e tıkladıktan sonra resimlerinizin altında bunlar için düğmeler göreceksiniz)
Midjourney 6 örnekleri neler söylüyor?
Midjourney v6’nın çıktıları bir Hollywood prodüksiyonundan çıkmış gibi görünüyor. Kullanıcılar, bazıları elle düzenlenmiş çalışmalardan ayırt edilemeyen çok sayıda gerçekçi görüntü yayınlamış durumda. Hatalar hala meydana gelse de, her yeni sürümde bunları bulmak daha uzun sürüyor gibi görünüyor, bu da hem büyüleyici hem de endişe verici.
Midjourney v6'nın dikkate değer yeni bir özelliği de okunaklı metin oluşturma yeteneği. Hatırlarsanız Dall-E 3 metin yazma konusunda fena iş çıkarmıyordu ancak Midjourney v6 olayı farklı bir noktaya taşıyor. Daha önceleri, bozuk metinler yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin ortak bir işaretiydi. Artık kullanıcılar neon tabelalar veya tebeşir gibi çeşitli stillerde metin içeren resimler oluşturabiliyor. Bu gelişme aynı zamanda Midjourney'in McDonald's veya Coca-Cola gibi tanınmış markaların logolarını doğru bir şekilde yeniden oluşturmasını sağlıyor.
Örnekler
İstem: “documentary photo of a woman selling pho at a Vietnamese street market, sunset, shot on fujifilm” (v6 üstte, v5.2 altta)
İstem: “gucci meets country” (v5.2 solda, v6 sağda)
İstem: "reflection of a sunset in a rain puddle" (v5.2 solda, v6 sağda)
İstem: "An abstract, surreal landscape with melting clocks, distorted shapes, and floating islands. The color palette is vibrant with a mix of blues, reds, and greens. A large, eye-shaped moon dominates the sky." (v5.2 solda, v6 sağda)Kaynakça https://twitter.com/nickfloats/status/1737728299332460681 https://www.techspot.com/news/101303-midjourney-6-has-landed-new-prompt-system-impressive.html https://twitter.com/HBCoop_/status/1737938763676782712 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.