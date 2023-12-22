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    Midjourney 6 çıktı! Yapay zeka görsel üretiminde şimdiye kadarki en büyük gelişme

    Midjourney 6 yeni bir komut sistemi ve etkileyici yeni resim üzerine metin özellikleriyle birlikte çıktı. Midjourney 6, fotogerçekçi kaliteyi daha da yükseltirken kronik hataları da ortan kaldırıyor.
    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör
    Midjourney v6 kısa bir süre önce çıktı. Yapay zeka görüntü oluşturucunun son sürümü daha gerçekçi görüntüler, ek işlevsellik vaat ediyor ve aracın bazı önemli eksikliklerini gideriyor. Ayrıca yeni bir komut istemi sistemi de getiriliyor. Dolayısıyla deneyimli kullanıcıların da yeni Midjourney’e alışması biraz zaman alabilir. Ancak şimdiye kadar paylaşılan örnekler tek kelimeyle muazzam görünüyor. Benzer haberlerimizde olduğu gibi bu haberdeki görsellerin de tamamı Midjourney tarafından oluşturuldu.

    Midjourney 6 ile gelişim çok büyük

    Midjourney'in altıncı iterasyonu artık tüm kullanıcılara açık ve sayısız örnekler sosyal medyada yayılmaya şimdiden başladı. Her ne kadar web sitesi beta aşamasında olsa da Midjourney v6’yı kullanmak için halenDiscord’u kullanmak gerekiyor. /image komutundan sonra girdiğiniz istemin/prompt’un sonuna “-v 6” ekleyerek istediğiniz görseli son sürümü kullanarak üretebilirsiniz. Eski sürümler de halen çalışıyor. Yani “-v 5” gibi sürümleri de kullanabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca Midjourney Discord sunucusuna "/settings" yazarak veya sunucunun Midjourney botuna doğrudan bir mesaj gönderip açılır menüden V6'yı seçerek varsayılan sürümü seçebilir. Midjouney’i denemek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

    Midjourney 6 ile gelen yenilikler neler?

    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör
    Midjourney v6 şimdilik alpha sürümde test ediliyor, yani modelde halen eksiklikler ve kronik hatalar yaşanabilir. Bununla birlikte aşağıdaki yenilikler temel modele eklenmiş:
    • Daha uzun istemlerin yanı sıra çok daha doğru istem takibi
    • Geliştirilmiş tutarlılık ve model bilgisi
    • Geliştirilmiş görüntü istemi ve remix
    • Küçük metin çizim yeteneği. (metninizi "tırnak" içinde yazmalısınız ve --style raw veya daha düşük --stylize değerleri yardımcı olabilir) Örnek: /"Merhaba Dünya!" metninin bir yapışkan not üzerine keçeli kalemle yazılmış bir fotoğrafını hayal edin --ar 16:9 --v 6
    • Hem 'ince' hem de 'yaratıcı' modlarla geliştirilmiş yükselticiler (Çözünürlüğü 2 kat artırır. U1/U2/U3/U4'e tıkladıktan sonra resimlerinizin altında bunlar için düğmeler göreceksiniz)

    Midjourney 6 örnekleri neler söylüyor?

    Midjourney v6’nın çıktıları bir Hollywood prodüksiyonundan çıkmış gibi görünüyor. Kullanıcılar, bazıları elle düzenlenmiş çalışmalardan ayırt edilemeyen çok sayıda gerçekçi görüntü yayınlamış durumda. Hatalar hala meydana gelse de, her yeni sürümde bunları bulmak daha uzun sürüyor gibi görünüyor, bu da hem büyüleyici hem de endişe verici.

    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte geliştiriciler aracın doğal dil anlayışının geliştiğini iddia ediyor. Dolayısıyla istemler/promptlar artık üslup, konu, ortam, kompozisyon ve diğer unsurlara ilişkin net göstergelere ihtiyaç duyuyor diyebiliriz.

    Midjourney v6'nın dikkate değer yeni bir özelliği de okunaklı metin oluşturma yeteneği. Hatırlarsanız Dall-E 3 metin yazma konusunda fena iş çıkarmıyordu ancak Midjourney v6 olayı farklı bir noktaya taşıyor. Daha önceleri, bozuk metinler yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin ortak bir işaretiydi. Artık kullanıcılar neon tabelalar veya tebeşir gibi çeşitli stillerde metin içeren resimler oluşturabiliyor. Bu gelişme aynı zamanda Midjourney'in McDonald's veya Coca-Cola gibi tanınmış markaların logolarını doğru bir şekilde yeniden oluşturmasını sağlıyor.

    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör
    Aşağıdaki görüntü, hem Midjourney'in ne kadar ilerlediğini hem de yapay zeka görüntü üretiminin kalan eksikliklerini gösteren oldukça iyi bir örnek. Leonardo DiCaprio'nun Vladimir Lenin rolünde oynadığı kurgusal bir Netflix dizisi posterini inandırıcı bir şekilde tasvir ediyor, hatta önceki sürümlerin yapamadığı başlığı ve Netflix logosunu doğru bir şekilde oluşturuyor. Ancak Netflix logosunun konumu ve latince karakterlerde sorun var gibi görünüyor.
    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör
    Aşağıda arka arkaya bazı kıyaslamalı (v6 vs v5.2) örnekler vereceğiz. Burada iki model arasındaki farkı daha net bir şekilde göreceksinizdir. Ancak halen bazı temel sorunlar da göze çarpıyor. Mesela aşağıda da göreceğiniz üzere her iki modelin de antik Roma pazarı tasvirinde temel bir sorun var. Evet, v6 (üstte) çok daha gerçekçi resmediyor ancak her ikisi de Roma dönemindeki Kolezyum’u harabe şeklinde gösteriyor. Bu, temel ve bağlamsal bir hata.
    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör
    Bir başka ilginç gelişme de çok panelli görüntüler. Yapay zeka görüntü oluşturucuları, olay dizilerinde görsel sürekliliği sağlama konusunda hala zorluklarla karşılaşsa da Midjourney v6, her biri farklı bir konu veya açı içeren birden fazla panelli bir resim oluşturabiliyor. Hemen alttaki görselde bunu görebilirsiniz.

    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör

    Örnekler

    İstem: “documentary photo of a woman selling pho at a Vietnamese street market, sunset, shot on fujifilm” (v6 üstte, v5.2 altta)

    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör

    İstem: “gucci meets country” (v5.2 solda, v6 sağda)

    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör

    İstem: "reflection of a sunset in a rain puddle" (v5.2 solda, v6 sağda)

    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör

    İstem: "An abstract, surreal landscape with melting clocks, distorted shapes, and floating islands. The color palette is vibrant with a mix of blues, reds, and greens. A large, eye-shaped moon dominates the sky." (v5.2 solda, v6 sağda)

    Midjourney 6 çıktı! Şimdiye kadarki en büyük gelişme Tam Boyutta Gör

    Kaynakça https://twitter.com/nickfloats/status/1737728299332460681 https://www.techspot.com/news/101303-midjourney-6-has-landed-new-prompt-system-impressive.html https://twitter.com/HBCoop_/status/1737938763676782712
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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