Migros 5999 TL'ye iPhone 11 satacak! İşte detaylar

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Black Friday alışveriş çılgınlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Çeşitli isimler altında kampanyalar düzenleyen firmalar, birçok üründe ciddi fiyat indirimine gidiyor. Öyle ki perakende zinciri Migros, ilerleyen günlerde resmi satış fiyatının 1299 TL atına iPhone 11 satacak.

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iPhone 11 Migros'da %18 indirimle satışa sunuluyor!

Migros, "Müthiş Cuma" kampanyası adı altında Apple Türkiye garantili iPhone 11 (64 GB) satışı gerçekleştirecek. Yarından itibaren başlayacak kampanya, tüm Türkiye'deki 5M Migros mağazalarında geçerli olacak.

Farklı renk opsionlarıyla satışa çıkacak iPhone 11 modelleri, iki yıllık sınırlı Apple Türkiye garantisi kapsamında yer alıyor. Kampanya dahilindeki telefonların depolama kapasitesi ise 64 GB.

Tavsiye edilen resmi satış fiyatı 7299 TL olan iPhone 11'in 64 GB depolama kapasiteli sürümünü, bazı internet kanallarından 6999 TL'ye alabilmek mümkün. Ancak Migros'un yeni kampanyası ile birlikte Apple Türkiye garantili iPhone 11 (64 GB), Türkiye'de şimdiye kadarki en iyi fiyatlandırmaya sahip olacak.

Stoklarla sınırlı sayıda kampanya, 26 Kasım Salı günü başlayıp, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu noktada yarından itibaren 5999 TL'den satışa sunulacak iPhone 11 için cüzdanları şimdiden hazırlamakta fayda var.

iPhone 11 özellikleri

Ekran: 6.1 inç boyutunda 1792 x 828 (HD) çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.1 inç boyutunda 1792 x 828 (HD) çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm ~ 194g

150.9 x 75.7 x 8.3 mm ~ 194g Yonga: Apple A13 Bionic

Apple A13 Bionic RAM: 3 GB

3 GB Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB

64/128/256 GB Arka kamera: 12 (f/1.8) geniş + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı kamera

12 (f/1.8) geniş + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı kamera Ön kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Batarya: 3110 mAh (18W hızlı şarj destekli)

3110 mAh (18W hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: iOS 13

iOS 13 Bağlantı seçenekleri: Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC, 4G VoLTE

Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC, 4G VoLTE Diğer özellikler: Face ID, stereo hoparlör, IP68 (2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklılık)

Face ID, stereo hoparlör, IP68 (2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklılık) Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı