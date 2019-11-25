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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Migros 5999 TL'ye iPhone 11 satacak! İşte detaylar

    Migros, "Müthiş Cuma" kampanyası adı altında iPhone 11 satacak. Tüm 5M Migros mağazalarında geçerli olacak kampanya ile iPhone 11, resmi satış fiyatının 1299 TL daha altında satışa sunulacak.
    9 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    48,8b
    274
    141
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Black Friday alışveriş çılgınlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Çeşitli isimler altında kampanyalar düzenleyen firmalar, birçok üründe ciddi fiyat indirimine gidiyor. Öyle ki perakende zinciri Migros, ilerleyen günlerde resmi satış fiyatının 1299 TL atına iPhone 11 satacak.

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    iPhone 11 Migros'da %18 indirimle satışa sunuluyor!

    Migros, "Müthiş Cuma" kampanyası adı altında Apple Türkiye garantili iPhone 11 (64 GB) satışı gerçekleştirecek. Yarından itibaren başlayacak kampanya, tüm Türkiye'deki 5M Migros mağazalarında geçerli olacak.

    Farklı renk opsionlarıyla satışa çıkacak iPhone 11 modelleri, iki yıllık sınırlı Apple Türkiye garantisi kapsamında yer alıyor. Kampanya dahilindeki telefonların depolama kapasitesi ise 64 GB. 

    Tavsiye edilen resmi satış fiyatı 7299 TL olan iPhone 11'in 64 GB depolama kapasiteli sürümünü, bazı internet kanallarından 6999 TL'ye alabilmek mümkün. Ancak Migros'un yeni kampanyası ile birlikte Apple Türkiye garantili iPhone 11 (64 GB), Türkiye'de şimdiye kadarki en iyi fiyatlandırmaya sahip olacak. 

    Stoklarla sınırlı sayıda kampanya, 26 Kasım Salı günü başlayıp, 29 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu noktada yarından itibaren 5999 TL'den satışa sunulacak iPhone 11 için cüzdanları şimdiden hazırlamakta fayda var.

    iPhone 11 özellikleri

    • Ekran: 6.1 inç boyutunda 1792 x 828 (HD) çözünürlüklü IPS LCD ekran
    • Boyut ve ağırlık: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm ~ 194g
    • Yonga: Apple A13 Bionic
    • RAM: 3 GB
    • Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB
    • Arka kamera: 12 (f/1.8) geniş + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 12 MP (f/2.2) 
    • Batarya: 3110 mAh (18W hızlı şarj destekli)
    • İşletim sistemi: iOS 13
    • Bağlantı seçenekleri: Lightning, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC, 4G VoLTE
    • Diğer özellikler: Face ID, stereo hoparlör, IP68 (2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklılık)
    • Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı


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    Mr. Jingles 8 sa. en beğenilen
    Efsane Cuma, Efsane Günler adı altında indirim yapanlar utanabilirler şimdi. Helal Migros!
    Yanıtla +164
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    jujuuu 8 sa. MERNEPTAH
    Kime ne yahu ? Insanlari kendi tercihleri ile rahat birakin . Kimse size niye almiyorsunuz demiyorsa siz de almayi dusunenlere akil vermeyin



    Her baslikta ayni tipler , size ne yahu ?
    Kime ne yahu ? Insanlari kendi tercihleri ile rahat birakin . Kimse size niye almiyorsunuz demiyorsa siz de almayi dusunenlere akil vermeyin
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    1 Yanıt Yanıtla +63
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    D@rbeli M@tk@p 7 sa.
    Şu her konuya dalıp din iman muhabbeti yapanlardan nefret ediyorum...
    1 Yanıt Yanıtla +43
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    7 Avatar Avatar Avatar
    Zuckerberg 1 dk.
    İZMİR BALÇOVA MİGROSTAN BİLDİRİYORUM 10 KİŞİ BEKLEMEDE
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    umityasar 11 dk.
    Tüm Migros lara gelir mi?
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    General. 13 dk.
    Çalışanlar yancılarına aldırır bize yedirmezler(nokta)
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    kronikyorgun 21 dk.
    6 bin tl ye alip 5-6 ay sonra uzerine 4-5 bin tl alip o en kral dediginiz android coplerle takas etmeyi dusunuyorum
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    ArıKovanınaDalanAyı 33 dk.
    5 binden fazla etmez şu telefon. Bu devirde ekran çözünürlüğü full hd+ olmayan telefon almakta ne bileyim biraz özentilik gibi.







    Not: Applespor.
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    entryca3587 54 dk.
    Izmir deki en buyuk migrosda calisan arkadasima burdaki konuyu gordukten sonra stok durumunu sordum etiket basma biriminde calisiyor 23:00 da is basi yapti.Biraz once aradi 5 adet stok oldugunu fakat genel merkezden talimat geldigini kesinlikle ayirma olmadigini magaza mudurlerine bile ayrim yapilmadigini soyledi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rodin 15 dk. entryca3587
    Hocam eger dediginiz gibiyse yarin sehirdeki tek 5m migrosa acilisa yakin gitmeyi dusunuyorum, ama acaba manyaklar erkenden gidip kuyruk olmuslar midir?
    1 Yanıt Yanıtla
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    2019daDHyekatilmak 1 sa.
    Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Çalışanlarına güzellik yapmış migros
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    EknCn 1 sa. 2019daDHyekatilmak


    Güzel ve maalesef haklı bir yorum.
    Oraya gidenler de artık elim boş dönmeyeyim diye bir kilo et ile eve döner.
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    Furkan Meral 1 sa.
    Telefoncular toptancılarından 6600 e filan alıyolar bu telefonu. Güzel indirim bence.
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    thehspeed 1 sa.
    Arkadaşlar KVK'dan Operatör ve bayilere çıkış fiyatı 7124tl ...



    Bence ya Tüm türkiye 10 tane vs stok var...



    Yada Apple Türkiye değil...



    Yoksa 50 tane alayım...



    Bence Fake... Migros yine bir iş çeviriyor...



    Amerika fiyatı şu diyip çarpmayın...



    Çok basit Vatan'da Mediamarket'te çalışan arkadaşınız varsa stoğa giriş fiyatını sorun derim...



    Ha Model No'nun sonu TU/A kodlu ise alın ne diyim hayırlı olsun
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    fimeral 1 sa. thehspeed
    o fiyat küçük işletmeler için maksimum fiyat. büyük perakendeciler daha ucuzdan alabiliyor.

    apple türkiye'ye 0-100 adet sipariş için aldığın birim fiyat ile 1.000-10.000 adet sipariş için aldığın birim fiyat farklıdır.

    en basitinden teknoraks (orta boy işletme) 6.999 tl'den satıyor morhipo üzerinden. herkese açık axess kampanyası ile 6.899 tl'den de alabilmek mümkün.
    morhipo.com/...
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    Extuin 1 sa.
    Acaba yarın beylikdüzü 5m migrosta stok bulabilir miyim ne dersiniz? Bugün gidip alan var mı acaba beylikdüzünden?
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