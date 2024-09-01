Xiaomi dokunmatik ekranlı yeni su arıtma cihazını duyurdu

Mijia Water Purifier 1200G Pro özellikleri ve fiyatı
Mijia Water Purifier 1200G Pro su arıtma cihazı alıştığımız cihazların ötesinde çok daha farklı teknolojilerle anlık olarak suya müdahale edebiliyor. Su kalitesini kontrol eden cihaz, çözelti oranına göre suyun saflığını ayarlayabiliyor.
3 saniyede bir bardak suyu hazır edebilen arıtmanın filtresi de 5 yılda bir değiştiriliyor. Musluğun üst kısmındaki geniş dokunmatik ekran ile veriler takip ediliyor ve basit kontroller sağlanıyor. Ayrıca Xiaomi Home ekosistemine de bağlanabiliyor. Mijia Water Purifier 1200G Pro arıtma cihazı 280$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.