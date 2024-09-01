Xiaomi dokunmatik ekranlı yeni su arıtma cihazını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Mutfakların vazgeçilmez markalarından birisi olmayı başaran Xiaomi, yeni ürünlerle pazar payını arttırmaya devam ediyor. Su arıtma cihazları da artık dokunmatik ekranlarla kontrol edilecek hale geldi.

Mijia Water Purifier 1200G Pro özellikleri ve fiyatı

Mijia Water Purifier 1200G Pro su arıtma cihazı alıştığımız cihazların ötesinde çok daha farklı teknolojilerle anlık olarak suya müdahale edebiliyor. Su kalitesini kontrol eden cihaz, çözelti oranına göre suyun saflığını ayarlayabiliyor.

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3 saniyede bir bardak suyu hazır edebilen arıtmanın filtresi de 5 yılda bir değiştiriliyor. Musluğun üst kısmındaki geniş dokunmatik ekran ile veriler takip ediliyor ve basit kontroller sağlanıyor. Ayrıca Xiaomi Home ekosistemine de bağlanabiliyor. Mijia Water Purifier 1200G Pro arıtma cihazı 280$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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