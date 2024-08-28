Xiaomi iki yeni powerbank duyurdu

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır powerbank pazarında önemli bir yer edinen Xiaomi, periyodik olarak yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Firma bu hafta iki farklı segmente yönelik powerbank modeli piyasaya sürüyor.

Xiaomi Pocket Power Bank Pro ve Xiaomi Power Bank 4i

Xiaomi Pocket Power Bank Pro modeli kompakt boyutların içerisinde 10000mAh batarya barındırıyor. 12 katmanlı güvenlik çözümü sunulurken 2 adet USB Tip-A ve çift yönlü bir USB Tip-C portu yer alıyor. Ürün 30W adaptör ile 2 saate şarj edilebiliyor. Xiaomi Pocket Power Bank Pro modeli 21.5 dolar civarında.

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Xiaomi Power Bank 4i ise 20000mAh bataryaya sahip. 33W hızlı şarj desteğini USB PD ve Quick Charge 3.0 üzerinden sunuyor. 12 katmanlı güvenlik çözümünün yanında 2 adet USB Tip-A ve çift yönlü Tip-C portu yer alıyor. Xiaomi Power Bank 4i modeli de 26$ civarında fiyata sahip.

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