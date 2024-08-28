Xiaomi iki yeni powerbank duyurdu

Xiaomi Pocket Power Bank Pro ve Xiaomi Power Bank 4i
Xiaomi Pocket Power Bank Pro modeli kompakt boyutların içerisinde 10000mAh batarya barındırıyor. 12 katmanlı güvenlik çözümü sunulurken 2 adet USB Tip-A ve çift yönlü bir USB Tip-C portu yer alıyor. Ürün 30W adaptör ile 2 saate şarj edilebiliyor. Xiaomi Pocket Power Bank Pro modeli 21.5 dolar civarında.
Xiaomi Power Bank 4i ise 20000mAh bataryaya sahip. 33W hızlı şarj desteğini USB PD ve Quick Charge 3.0 üzerinden sunuyor. 12 katmanlı güvenlik çözümünün yanında 2 adet USB Tip-A ve çift yönlü Tip-C portu yer alıyor. Xiaomi Power Bank 4i modeli de 26$ civarında fiyata sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.