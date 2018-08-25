Mike Pence: "Amerika, 2024'te Ay'a geri dönecek"

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Ay'ın yörüngesinde dev bir uzay istasyonu

https://www.space.com/41600-nasa-lunar-platform-by-2024-pence-speech.html

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Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Donald Trump yönetiminin uzay araştırmalarındaki en büyük hedefini açıkladı. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde konuşan Pence, Amerikan astronotların 2024 itibarıyla Ay'a geri döneceğini söyledi.Amerika'nın bir kez daha gözünü Ay'a diktiğini belirten Mike Pence,"Bu sefer Ay'a sadece bayrak dikmeye veya ayak izlerimizi bırakmaya gitmiyoruz. Uzun yıllardır uzay araştırmalarında inanılmaz tecrübeler edindik. NASA'nın yaratıcı çalışmalarıyla beraber artık Ay'ın yörüngesinde ve yüzeyinde daimi bir mevcudiyet oluşturmanın vakti geldi." sözlerini kullanıyor.ABD'nin Ay'a geri dönüş talimatını ilk kez Donald Trump geçtiğimiz Aralık ayında vermişti. Beyaz Saray'da önemli bir toplantı yapan Trump, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, "Bugün imzalamış olduğum bu direktif Amerika'nın insanlı uzay çalışmalarına tekrar yön verecek. İnsanoğlunun Mars'a giden yolunda Ay'ın yörüngesinde dev bir uzay üssü kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.ABD, 1972 yılındaki son Apollo görevinden bu yana tam 46 yıldır Ay'a herhangi bir insanlı görev düzenlemedi. 1969 yılındaki Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay yüzeyine indirerek uzay araştırmaları tarihinin en büyük başarısına imza atan ABD uzay ajansı NASA, daha sonra 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenlemiş ve 12 ABD'li astronot Ay yüzeyine ayak izlerini bırakmıştı.Trump'ın Aralık ayında imzaladığı yönerge aslında NASA'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Deep Space Gateway projesinin resmiyete dökülmesi olmuştu. NASA'nın, hem Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması hem de Mars'a giden yolda bir basamak olması için hazırladığı Deep Space Gateway'in inşaası, 2022 yılındaki ilk insanlı Ay görevleriyle birlikte başlayacak.Ay'ın yörüngesinde kurulacak olan bu dev uzay üssü NASA liderliğinde geliştiriliyor olsa da dünyanın her tarafından birçok ülkenin de desteğini alacak. Tıpkı ISS gibi yine uluslararası bir proje olan Deep Space Gateway'e Rusya ve Japonya gibi dünya devleri destek veriyor.