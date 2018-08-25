Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mike Pence: "Amerika, 2024'te Ay'a geri dönecek"

Mike Pence, artık Amerikan astronotların Ay'a geri dönüş vakitlerinin geldiğini söyledi. Pence, Ay'ın yörüngesinde kurulacak olan uzay istasyonuna ilk astronotların 2024'te gönderileceğini belirtiyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
2,7b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Donald Trump yönetiminin uzay araştırmalarındaki en büyük hedefini açıkladı. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde konuşan Pence, Amerikan astronotların 2024 itibarıyla Ay'a geri döneceğini söyledi.

Amerika'nın bir kez daha gözünü Ay'a diktiğini belirten Mike Pence,"Bu sefer Ay'a sadece bayrak dikmeye veya ayak izlerimizi bırakmaya gitmiyoruz. Uzun yıllardır uzay araştırmalarında inanılmaz tecrübeler edindik. NASA'nın yaratıcı çalışmalarıyla beraber artık Ay'ın yörüngesinde ve yüzeyinde daimi bir mevcudiyet oluşturmanın vakti geldi." sözlerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı"
ABD'nin Ay'a geri dönüş talimatını ilk kez Donald Trump geçtiğimiz Aralık ayında vermişti. Beyaz Saray'da önemli bir toplantı yapan Trump, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, "Bugün imzalamış olduğum bu direktif Amerika'nın insanlı uzay çalışmalarına tekrar yön verecek. İnsanoğlunun Mars'a giden yolunda Ay'ın yörüngesinde dev bir uzay üssü kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, 1972 yılındaki son Apollo görevinden bu yana tam 46 yıldır Ay'a herhangi bir insanlı görev düzenlemedi. 1969 yılındaki Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay yüzeyine indirerek uzay araştırmaları tarihinin en büyük başarısına imza atan ABD uzay ajansı NASA, daha sonra 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenlemiş ve 12 ABD'li astronot Ay yüzeyine ayak izlerini bırakmıştı.

Ay'ın yörüngesinde dev bir uzay istasyonu


Trump'ın Aralık ayında imzaladığı yönerge aslında NASA'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Deep Space Gateway projesinin resmiyete dökülmesi olmuştu. NASA'nın, hem Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması hem de Mars'a giden yolda bir basamak olması için hazırladığı Deep Space Gateway'in inşaası, 2022 yılındaki ilk insanlı Ay görevleriyle birlikte başlayacak.

Ay'ın yörüngesinde kurulacak olan bu dev uzay üssü NASA liderliğinde geliştiriliyor olsa da dünyanın her tarafından birçok ülkenin de desteğini alacak. Tıpkı ISS gibi yine uluslararası bir proje olan Deep Space Gateway'e Rusya ve Japonya gibi dünya devleri destek veriyor.

https://www.space.com/41600-nasa-lunar-platform-by-2024-pence-speech.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sirkadyen 9 ay en beğenilen kaazto28
İnsanlı seferler ucuz değil, maliyetten haberiniz var mı. Ayrıca ABD'nin kullanabildiği aktif bir roket modeli yok. Uzay mekiklerini seneler önce devre dışı bıraktılar, ISS'e bile Rusların Soyuz'larıyla astronot veya kargo gönderiyorlar.
İnsanlı seferler ucuz değil, maliyetten haberiniz var mı. Ayrıca ABD'nin kullanabildiği aktif bir roket modeli yok. Uzay mekiklerini seneler önce devre dışı bı...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
Amerikanın uzay araştırmaları asla masum değil. insanlığın yarar ve hizmetinde değil. Emperyal amaçları doğrultusunda dünyayı ele geçirmeye yönelik projeler bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 9 ay
Gizli uzay programlarini ve Ay'daki Usleri (LOC - Lunar Operations Command) kamuoyuna aciklamak icin zemin hazirlaniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 9 ay
sürekli tekrarlanan ama hiç gerçekleşemeyen vaatlerden. kaçıncı defa Mars veya Ay'a gideceğiz dediler. sonuç yok.
Bari DÜnya alçak yörüngesini geçseydiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 9 ay
Gittikleri zaman Satürn 5 gibi devasa bir roket yaparak başarmışlardı bu işi, şimdi bu tarz bir roketleri yok, acaba space x'in Falcon heavy si ile mi yapacaklar bu işi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 ay
Mevcut nasa butcesine alcak dunya yorungesindeki istasyonun bile maliyeti agir geliyor, baska projelerden kesmek zorunda kaliyor. Kaldiki o istasyona insan tasiyabilen bir amerikan araci su an itibariyle yok. Pence in dedikleri 5 senede yapilamiyacak seyler degil ama soguk savas rekabeti gibi cok buyuk itici gucle gelen kararlilik ve buyuk butceler gerektiren isler. Boyle buyuk butceli bir hedef olca pence degil trump aciklardi. Bence pence bos hamaset yapiyor
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 9 ay darkaura
yeni bir kalkış sistemi geliştiriliyor aslında. yıllardır sls (space launch system) roketi ve orion uzay kapsülleri üzerinde çalışıyorlar. 2019 veya 2020 gibi ilk insansız testleri yapılacak (tabi yine ertelenmezse). bütçe konusunda haklısınız o kısmı nasıl hallederler bilemiyorum. diğer uzay ajanslarıyla ortaklıklar var ama onlar da ne kadar destek olabilir belli değil.
bu arada bu konuyu zaten ilk kez trump açıklamıştı aralık ayında. pence onun dediklerini tekrar etmiş biraz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 9 ay
O kadar uzaya ve aya gitmiş bir ülke olarak 6 yıl sonrasına randevu vermek ???
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirkadyen 9 ay kaazto28
İnsanlı seferler ucuz değil, maliyetten haberiniz var mı. Ayrıca ABD'nin kullanabildiği aktif bir roket modeli yok. Uzay mekiklerini seneler önce devre dışı bıraktılar, ISS'e bile Rusların Soyuz'larıyla astronot veya kargo gönderiyorlar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 9 ay
Uzayda (Ay'da) daha yeni su bulan USA aya 2. kez gitmiyor :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2667 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uzay araştırmaları, nasa ve
5 etiket daha insanlı ay görevleri deep space gateway Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Motorola One Power'ın basın görseli ve özellikleri sızdırıldı 9 ay 40 yıldır ilk kez akut lösemi için tedavi umudu doğdu 9 ay Jaguar, klasik modeli olan E-Type'in elektriklisini üretecek 9 ay Honor 8X Max özellikleri sızdırıldı 9 ay Apple Müzik, iOS 12 ile beraber yeni özellikler kazanacak 9 ay InkyPen, Nintendo Switch'de çizgi romanı okumanızı sağlayacak 9 ay Alman otomotiv devi Volkswagen, Meksika’da kuraklığa sebep oldu 9 ay Galaxy Note 9 ve OnePlus 6 karşılaştırması 9 ay ROKETSAN, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 9 ay İki ay boyunca yeni iCloud abonelerine ücretsiz 200 GB alan verilecek 9 ay Rusya yeni bir uzay silahı mı üretti? 9 ay Avustralya yılın doğa fotoğrafçısı yarışması 9 ay Yönetmensiz kalan Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün yapımı durduruldu 9 ay RealityClash ile gerçek zamanlı çatışmalar geliyor 9 ay Çalışanlarına çip taktıran şirket şimdi de hastalar için çip geliştiriyor 9 ay SteelSeries’den özel PUBG ekipmanları 9 ay Çizgi filmlerdeki ''kara delik'' gerçek oldu 9 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO) 9 ay NASA Dünya'nın dört bir yanındaki orman yangınlarının haritasını çıkardı 9 ay Battle for Azeroth satışları rekor kırıyor 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Mike Pence: "Amerika, 2024'te Ay'a geri dönecek" Sonraki Nintendo mobilde sabit fiyat stratejisine dönüyor 9 ay ASRock, Fatal1ty markasını “Phantom Gaming” olarak değiştiriyor 9 ay Twitter özel mesajlara düzenleme getirdi 9 ay Uyku, öğrenciler için neden çok önemli? 9 ay Yeni iPhone ekranları daha az güç tüketebilir 9 ay 300 metrekare destekli Mesh Wi-Fi "Tenda Nova MW3 incelemesi" 9 ay Facebook'un Onavo isimli VPN Uygulaması App Store'dan kaldırıldı 9 ay Sivrisinekleri kovan akıllı bileklik 9 ay Sony Xperia XZ3'ün basın görselleri ortaya çıktı 9 ay Doğal mavi kil bakterileri öldürmede etkili 9 ay Samsung Galaxy Note 9, Bixby düğmesini devre dışı bırakmanıza izin vermeyecek 9 ay BlackBerry, KEY2 LE için yeni bir video yayınladı 9 ay Samsung Galaxy J5 (2017) için Android 8.1 Oreo güncellemesi geliyor 9 ay Japonya, uçan taksi planını duyurdu 9 ay Alipay ve WeChat de Çin'deki yaptırımlardan etkilendi 9 ay iOS 12 ile iPhone’lara gelecek olan en kullanışlı 10 özellik 9 ay Erkekler görsel hareketleri kadınlardan daha hızlı algılıyor 9 ay UV ışık yayan fiber kablolar enfeksiyonları önlüyor 9 ay Netflix, Yüzüklerin Efendisi gibi büyük bütçeli filmler çekmeyi planlıyor 9 ay Şimdi de Huawei Honor 8X Max Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim