Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı yapıldı

Tam Boyutta Gör Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu’nun entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı yapıldı. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında geliştirilen 2 gemide ve MİLGEM projesindeki gemilerde Milli Deniz Topu kullanılacak.

76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

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Milli Deniz Topu sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri, yurt dışından tedarik edilen ürünlerin yüksek maliyetlerinden ve gizli ambargolardan kurtulacak. Ayrıca yurt dışından tedarik sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle projelerin aksamasının önüne geçilecek.

Tam Boyutta Gör Proje kapsamında geliştirilen ağır silahlı karakol gemileri; istihbarat gözetleme ve keşif, arama kurtarma, terörizmle mücadele, denizde denetim harekatı, deniz özel harekatı gibi temel görevleri icra edecek.

MKE, Milli Deniz Topu’nun üretimini sürdürüyor. Yeni üretilecek Milli Deniz Topları Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin ikinci gemisi ile MİLGEM 6, 7, 8'inci gemilerine entegre edilecek. Ayrıca ihracat için de görüşmeler yapılıyor.

MKE, 76 milimetre topta elde ettiği başarıyı, 127 milimetre deniz topu ile taçlandırmak istiyor. 127 milimetre deniz topu geliştirilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmalara başlandı.

Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri

Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)

Namlu Çapı: 76mm

Namlu Uzunluğu: 4.700mm

Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip

Atım Hızı: Azami 80 atış/dk

Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg

Drisa Limiti: 360° (Slip Ring ile)

İrtifa Limiti: -15°/+85°

Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz

Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı

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