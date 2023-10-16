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    Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı yapıldı

    MKE tarafından geliştirilen 76 mm Milli Deniz Topu'nun geliştirme çalışmaları tamamlandı ve ilk teslimatı yapıldı. Milli Deniz Topu özellikleri neler?           
    Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu’nun entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı yapıldı. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında geliştirilen 2 gemide ve MİLGEM projesindeki gemilerde Milli Deniz Topu kullanılacak.

    76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

    Milli Deniz Topu sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri, yurt dışından tedarik edilen ürünlerin yüksek maliyetlerinden ve gizli ambargolardan kurtulacak. Ayrıca yurt dışından tedarik sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle projelerin aksamasının önüne geçilecek.

    Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Proje kapsamında geliştirilen ağır silahlı karakol gemileri; istihbarat gözetleme ve keşif, arama kurtarma, terörizmle mücadele, denizde denetim harekatı, deniz özel harekatı gibi temel görevleri icra edecek.

    MKE, Milli Deniz Topu’nun üretimini sürdürüyor. Yeni üretilecek Milli Deniz Topları Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin ikinci gemisi ile MİLGEM 6, 7, 8'inci gemilerine entegre edilecek. Ayrıca ihracat için de görüşmeler yapılıyor.

    MKE, 76 milimetre topta elde ettiği başarıyı, 127 milimetre deniz topu ile taçlandırmak istiyor. 127 milimetre deniz topu geliştirilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmalara başlandı.

    Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri

    • Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)
    • Namlu Çapı: 76mm
    • Namlu Uzunluğu: 4.700mm
    • Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip
    • Atım Hızı: Azami 80 atış/dk
    • Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg
    • Drisa Limiti: 360°  (Slip Ring ile)
    • İrtifa Limiti: -15°/+85°
    • Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz
    • Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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