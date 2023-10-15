Demir Kubbe’ye yardımcı: İsrail, “Demir Işın” lazer silahını hizmete alıyor

Iron Beam (Demir Işın), resmi adıyla Magen ya da "Light Shield", İsrailli savunma yüklenicisi Rafael Advanced Defense Systems tarafından 11 Şubat 2014 tarihinde Singapur Airshow'da tanıtılan bir yönlendirilmiş enerji silahı hava savunma sistemi konumunda. Sistem, Demir Kubbe sisteminin etkili bir şekilde müdahale edebileceğinden çok daha yakın olan kısa menzilli füzeleri imha etmek üzere tasarlandı. Menzili 7 km olan sistem, insansız hava araçlarını (İHA) da hedef alabilecek. Iron Beam, Arrow 2, Arrow 3, David's Sling ve Iron Dome ile birlikte İsrail'in entegre füze savunma sisteminin altıncı unsuru olacak.
Donanma versiyonu da olacak
Rafael firması halihazırda Demir Işın sisteminde testlerin büyük kısmını tamamladı ve kara bazlı versiyonun 3 yıl içinde operasyonel kullanıma hazır olması bekleniyor. Şirkete göre, deniz versiyonunun aktif kullanılabilirliğe ulaşması 4 ila 5 yıl sürecek.
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