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    Demir Kubbe’ye yardımcı: İsrail, “Demir Işın” lazer silahını hizmete alıyor

    İsrail'in 'Demir Işın' lazer silahı hizmete katılmaya hazırlanıyor. Sistem, Demir Kubbe’nin müdahale edebileceğinden daha yakın olan kısa menzilli füzeleri imha etmek üzere tasarlandı.
    İsrail, “Demir Işın” lazer silahını hizmete alıyor Tam Boyutta Gör
    Hamas'a karşı devam eden savaş krizinin ortasında İsrail, çeşitli tehditlere karşı hava savunma yeteneklerini güçlendirmek için 'Demir Işın' olarak adlandırılan son teknoloji lazer silah sistemini ilk kez aktif muharebe hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Birkaç yıl daha hizmete girmesi beklenmeyen sistem, İsrail'in entegre füze savunma sisteminin kısa menzilli bileşeni olarak görev yapacak ve gelen roketleri, insansız hava araçlarını, topçu ve havan mermilerini vurabilecek.

    Demir Kubbe’ye yardımcı “Demir Işın”

    Iron Beam (Demir Işın), resmi adıyla Magen ya da "Light Shield", İsrailli savunma yüklenicisi Rafael Advanced Defense Systems tarafından 11 Şubat 2014 tarihinde Singapur Airshow'da tanıtılan bir yönlendirilmiş enerji silahı hava savunma sistemi konumunda. Sistem, Demir Kubbe sisteminin etkili bir şekilde müdahale edebileceğinden çok daha yakın olan kısa menzilli füzeleri imha etmek üzere tasarlandı. Menzili 7 km olan sistem, insansız hava araçlarını (İHA) da hedef alabilecek. Iron Beam, Arrow 2, Arrow 3, David's Sling ve Iron Dome ile birlikte İsrail'in entegre füze savunma sisteminin altıncı unsuru olacak.

    İsrail, “Demir Işın” lazer silahını hizmete alıyor Tam Boyutta Gör
    Demir Işın veya Iron Beam havadaki bir hedefi yok etmek için fiber lazer kullanacak. Sistem, bağımsız bir sistem olarak ya da bir hava savunma sisteminin parçası olarak harici işaretleme ile çalışabiliyor. Öte yandan lazer sistemleri veya daha geniş ifadeyle yönlendirilmiş enerji silahı kullanmanın geleneksel füze önleyicilere göre başlıca avantajları bulunuyor. Bunlar başında atış başına daha düşük maliyet, sınırsız atış, daha düşük operasyonel maliyet ve daha az insan gücü geliyor.

    Donanma versiyonu da olacak

    İsrail, “Demir Işın” lazer silahını hizmete alıyor Tam Boyutta Gör
    Iron Beam, 2016 yılı itibariyle ağırlıklı olarak İsrail Savunma Bakanlığı (MoD) tarafından finanse edilirken, Rafael sistemin menzilini artırmayı ve prototipi daha da geliştirmek için diğer şirketlerle ortaklık kurmayı amaçlıyordu. Aralık 2022'de Rafael ve Lockheed Martin, Iron Beam projesine dayalı bir lazer savunma sistemi kurmak için ortak bir çaba gösterdiklerini duyurmuştu. Amaç, birleştirildiğinde gücü 300 kW'a kadar artırabilen ve aynı anda birden fazla hedefi vurmak için çok sayıda ışın kullanabilen bir çift katı hal lazerinden oluşan sistem üretmekti.

    Rafael firması halihazırda Demir Işın sisteminde testlerin büyük kısmını tamamladı ve kara bazlı versiyonun 3 yıl içinde operasyonel kullanıma hazır olması bekleniyor. Şirkete göre, deniz versiyonunun aktif kullanılabilirliğe ulaşması 4 ila 5 yıl sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1775 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    israil, demir kubbe ve
    6 etiket daha Iron Beam demir ışın Rafael Advanced Defense Systems savaş Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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