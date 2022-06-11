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Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Mavi Vatan’ı koruması için geliştirdiği Milli Deniz Topu’nun gemi üzerindeki testlerine başlanıyor. MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, “Milli Deniz Topu'nu kara atışlarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde gemiye çıkıyoruz ve kalan iki test sürecini tamamlayarak envantere katmış olacağız." dedi.

76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

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Üç ülkeye ihraç edilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Mili Deniz Topu, henüz daha gemiye entegre edilmeden yabancı birliklerin ilgisini çekti ve 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi. MKE AŞ Genel Müdürü Akdere konuyla ilgili açıklamasında, “dost ve müttefik ülkelerden 3 tanesiyle de Deniz Topu Projesi ile ilgili sözleşme imzalama aşamasına geldik." ifadesini kullandı.

Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri

Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)

Namlu Çapı: 76mm

Namlu Uzunluğu: 4.700mm

Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip

Atım Hızı: Azami 80 atış/dk

Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg

Drisa Limiti: 360° (Slip Ring ile)

İrtifa Limiti: -15°/+85°

Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz

Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı

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