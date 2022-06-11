Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milli Deniz Topu'nun gemi üzerindeki testlerine başlanıyor

    MKE tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu'nun karadaki testleri tamamlandı ve gemi üzerindeki testlerine geçiliyor. Ayrıca Milli Deniz Topu için üç ülkeye ihracat anlaşması yapılmak üzere.
    Oy Ver

    Milli Deniz Topu özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Mavi Vatan’ı koruması için geliştirdiği Milli Deniz Topu’nun gemi üzerindeki testlerine başlanıyor. MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, “Milli Deniz Topu'nu kara atışlarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde gemiye çıkıyoruz ve kalan iki test sürecini tamamlayarak envantere katmış olacağız."  dedi.

    76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

    Üç ülkeye ihraç edilecek

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Mili Deniz Topu, henüz daha gemiye entegre edilmeden yabancı birliklerin ilgisini çekti ve 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi. MKE AŞ Genel Müdürü Akdere konuyla ilgili açıklamasında, “dost ve müttefik ülkelerden 3 tanesiyle de Deniz Topu Projesi ile ilgili sözleşme imzalama aşamasına geldik." ifadesini kullandı.

    Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri

    • Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)
    • Namlu Çapı: 76mm
    • Namlu Uzunluğu: 4.700mm
    • Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip
    • Atım Hızı: Azami 80 atış/dk
    • Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg
    • Drisa Limiti: 360°  (Slip Ring ile)
    • İrtifa Limiti: -15°/+85°
    • Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz
    • Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı
    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/milli-deniz-topu-gemiye-cikiyor-3-ulke-sozlesme-bekliyor/2610350 https://urunler.mke.gov.tr/Urunler/Milli-Deniz-Topu-(76-62-mm)/28/414
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız