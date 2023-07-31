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    Yerli motorlu ilk zırhlı araç BMC VURAN görücüye çıktı: Teslimat tarihi verildi

    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından düzenlenen IDEF kapsamında BMC, yerli TUNA motorlu ilk zırhlı araç olan VURAN’ın teslimatına hazırlandığını duyurdu.
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    Yerli motorlu ilk zırhlı araç BMC VURAN görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından düzenlenen IDEF 2023 fuarında savunma sanayisinden önemli gelişmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir yer kaplayan ve kara araçlarıyla öne çıkan BMC, geliştirdiği yerli TUNA motorunu zırhlı VURAN’a entegre etti. BMC aynı zamanda ilk teslimatlar için de tarih verdi.

    Yerli motorlu ilk zırhlı araç BMC VURAN

    Yerli motorlu ilk zırhlı araç BMC VURAN görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    IDEF fuarında sergilenen Çok Amaçlı Zırhlı Araç VURAN 4x4 hakkında BMC Savunma Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Altınhan açıklamalarda bulundu. Altınhan, VURAN'ın 2019'dan beri TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının hizmetinde olduğunu söyledi. Altınhan, aynı zamanda fuar kapsamında VURAN’ın BMC Power tarafından üretilen 400 beygir gücündeki TUNA motoruyla sergilendiğinin altını çizdi.

    BMC tarafından yüzde 100 Türk mühendisliği sonucunda üretilen 4 silindir - 400 BG gücündeki Türkiye’nin ilk yerli ve milli askeri motoru TUNA’nın test ve kalifikasyon faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. BMC’nin iç testlerini tamamlayan TUNA, şu anda heyet kapsamında testlerden geçiyor. Bu testler tamamlandığında ise seri üretim aşamasına geçilecek.

    BMC Power'ın, test tezgahında kendi testlerini tamamladıktan sonra prototip motorları üretip BMC'ye teslim ettiğini anlatan Altınhan, bu motorlarla birkaç araç üzerinde yol testlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. TUNA motorlu BMC VURAN’ların teslimatının ise bu yıl sonunda gerçekleştirileceği duyuruldu. Sözleşme kapsamında 90 adet TUNA motorlu VURAN, TSK’ya tedarik edilecek.

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