Yerli motorlu ilk zırhlı araç BMC VURAN görücüye çıktı: Teslimat tarihi verildi

Yerli motorlu ilk zırhlı araç BMC VURAN
BMC tarafından yüzde 100 Türk mühendisliği sonucunda üretilen 4 silindir - 400 BG gücündeki Türkiye’nin ilk yerli ve milli askeri motoru TUNA’nın test ve kalifikasyon faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. BMC’nin iç testlerini tamamlayan TUNA, şu anda heyet kapsamında testlerden geçiyor. Bu testler tamamlandığında ise seri üretim aşamasına geçilecek.
BMC Power'ın, test tezgahında kendi testlerini tamamladıktan sonra prototip motorları üretip BMC'ye teslim ettiğini anlatan Altınhan, bu motorlarla birkaç araç üzerinde yol testlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. TUNA motorlu BMC VURAN’ların teslimatının ise bu yıl sonunda gerçekleştirileceği duyuruldu. Sözleşme kapsamında 90 adet TUNA motorlu VURAN, TSK’ya tedarik edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Threads çekici değildi