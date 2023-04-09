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    Milli gözlem uydusu İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak

    TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik gözetleme uydusu İMECE, 11 Nisan'da SpaceX tarafından uzaya fırlatılacak.        
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    Milli gözlem uydusu İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydusu İMECE’nin fırlatılış tarihi kesinleşti. İMECE uydusu, 11 Nisan’da Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılacak. Hava durumunda ani bir değişim olursa fırlatılış tarihi ertelenecek.

    TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştirilen İMECE, yüzde 60 yerliliğe sahip. Türkiye’nin daha önceki yerli gözlem uyduları BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından elde edilen tecrübeyle İMECE geliştirildi. Metre altı çözünürlüğe sahip olması sayesinde önceki uydulara kıyasla daha net görüntü sağlayacak. Elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler; savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık için kullanılacak.

    İMECE uydusu, güneşe eş zamanlı 680 km yörüngede faaliyet gösterecek. 5 yıl hizmet ömrüne sahip olacak. 800 kg ağırlığındaki uydu, PAN 0.99 m ve MSI 3.96 m çözünürlük değerlerine sahip. İMECE’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 4'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2, RASAT, İMECE) olmak üzere aktif 9 uydusu görev yapacak. Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A uyduları uzaydaki ömrünü tamamlayarak emekliye ayrıldı.

    İMECE’nin yerli ekipmanları neler?

    • Elektro-optik kamera
    • Yönlendirilebilir Anten
    • Elektrikli İtki Motoru
    • Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
    • Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
    • Güneş Algılayıcı

    İMECE uydusu özellikleri:

    • Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
    • Hizmet Ömrü: 5 Yıl
    • Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
    • Ağırlık: 800 kg
    • Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 17 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 18 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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