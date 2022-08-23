Türkiye'yi Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nin uzay testleri başarıyla yapıldı

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Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) ilk Ay görevi AYAP-1’de (Ay Araştırma Programı-1) kullanılacak uzay aracı, Milli Hibrit İtki Sistemi ile hareket edecek. Geliştirme çalışmaları devam eden Milli Hibrit İtki Sistemi’nin ateşleyicisinin uzay ortamı testleri başarıyla yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Hibrit İtki Sistemi’nin ateşlenme görüntülerini paylaştı. Bakan Varank, "Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi. HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız!" ifadesini kullandı.

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Türkiye’nin uzay aracını Ay’a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi, DeltaV Uzay Teknolojileri isimli yerli şirket tarafından geliştiriyor. Milli Hibrit İtki Sistemi’nin sistem seviyesi ateşleme testleri Nisan ayında yapılmıştı. Bu defa uzay ortamı testleri tamamlandı.

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AYAP-1 görevinde neler yapılacak?

Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) Türkiye'nin uzay aracı yerli roketle uzaya fırlatıldıktan sonra Milli Hibrit İtki sistemi devreye girecek ve uzay aracını Ay'ın yörüngesine taşıyacak. Ay yüzeyine milli teknolojilerle bir gezen araç indirilecek.

Bu görev ile şunlar amaçlanıyor:

Fırlatma teknolojileri ve derin uzayda çalışan uzay sistemleri konusunda deneyim elde etmek, sistemlerimize uzay tarihçesi kazandırmak,

Ay’a ulaşan sayılı ülkeler arasına girerek, Türkiye’yi uzay alanında sınıf atlatmak,

Uzay konusunda ülkemizdeki farkındalığı arttırmak,

Gezen araç üzerindeki bilimsel deneylerle Dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

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Milli Hibrit İtki Sistemi'nin uzay testleri başarıyla yapıldı