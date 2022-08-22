Araştırmacılar Mars’ta yetiştirilecek ilk bitkiyi buldu

Tam Boyutta Gör

Uzun süreli Mars görevleri ve orada yerleşim kurmak gibi hayallerin merkezinde yatan büyük soru yavaş yavaş çözülüyor. Mars toprağında bitki yetişir mi sorusu Marslı (The Martian) filmi ile daha popüler bir hale gelmişti ve artık çorak gezegenin esasında doğru koşullarda bize mahsul verebileceği ortaya konmuş durumda.

Mars’ta yetişecek ilk bitki: Yonca

ABD’deki Iowa State University’den bilim insanlarının yapmış olduğu yeni bir araştırma sonucunda Mars toprağında bitki ve bitkilerin yetiştirilebileceği ortaya kondu. Yapılan araştırma sonucunda Mars’ta yetiştirilecek ilk bitki ise yonca oldu.

Plos One dergisinde yayınlanan araştırmada, Mars toprağındaki besin içeriğinin artırılması ve uzun vadeli görevler için Mars’ta bulunan donmuş veya sıvı haldeki tuzlu suyun arındırılmasının çok önemli olduğu vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör

Yonca, Mars’ta gübre olarak kullanılabilir

Simüle edilmiş Mars toprak örneklerinde gerçekleştirilen deneylerde yoncanın ek bir gübreye ihtiyaç duymadan Dünya’da olduğu gibi sağlıklı bir şekilde Mars’ta büyüyebileceği bulundu. Bununla birlikte, Mars’ta yetiştirilecek olan yonca bitkisi gübre olarak kullanıldığında başarılı bir şekilde şalgam, turp ve marul bitkilerinin de yetiştirilebildiği gözlemlendi.

Mars toprağı çoğunlukla bazaltik tozdan (yıpranmış volkanik kaya parçaları) oluşuyor. Dünya’daki volkanik bölgeler besin açısından yoğundur, aynı şekilde Mars’ın volkanik bölgelerindeki toprakta da benzer besinlerin yer aldığı düşünülüyor. Bununla birlikte Mars toprağında organik karbon eksikliği bulunmakta. Bu nedenle Mars toprağı, suyu yeterince iyi tutmuyor ve kalorisi yoğun mahsullerin büyümesi için de yeterli besin içermiyor.

Tam Boyutta Gör

Dolayısıyla evet, bazı bitkileri çok fazla destek olmadan yetiştirmek mümkün olsa da besin değeri yüksek bitkilerin yetiştirilmesi için gübreye ihtiyaç duyuluyor. Araştırma da daha fazla besin ihtiyacı duyan şalgam, turp ve marul bitkileri için gübreleme de yetiştirilen yoncaları kullandılar. Araştırma da ayrıca yetiştirilen bitki ve sebzelerin, Dünya’ya oranla daha az kalori sağladığını da keşfetti.

Mars suyunu kullanmak önemli

Mars'ta mahsullerin büyütülmesinde karşılaşılacak bir diğer sorun ise, gezegenin kutuplarında donmuş ya da tuzlu rezervuarlarda yeraltında bulunan suyun olması. Aynı araştırmada simüle edilmiş tuzlu Mars suyunun, deniz bakterileri kullanarak arıtılabileceği ve volkanik kayaları filtre olarak kullanarak tatlı su üretmenin mümkün olduğunu buldular. Öte yandan üstünde durulması gereken başka bir konu daha var. Dünya’da oluşturulan simüle Mars toprağının elimizde birtakım veriler olsa da gerçeğiyle ne kadar benzer olduğunu bilmiyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Bilim insanları Mars'ta yetişen ilk bitkiyi açıkladı