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    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkacak

    Milli Muharip Uçak projesi önümüzdeki yıl daha da somutlaşacak. 5. nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyetler ve donanımlar bu hava aracında mevcut olacak.
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    Milli muharip uçak
    Millî Muharip Uçak ağ merkezli bir yapı, güvenli veri paylaşımı ve akıllı mühimmatlar aracılığıyla hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik bir şekilde saldıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir beklenen ilgili açıklamayı yaptı ve önümüzdeki yılı işaret etti.

    Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkacak

    Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme ve seyrüsefer tanımlama özellikleri ile havadaki savaşlarda üstünlüğü ele geçirmek için ülkemize hizmet edeceği belirtilen bu aracın yüksek (süpersonik) hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme kabiliyetleri var.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için gece gündüz demeden muhtelif füze, roket, mühimmat ve çeşitli silahlar üretmeye devam ettiğini belirtti.

    Milli Muharip Uçak Tam Boyutta Gör
    Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan ilgili habere göre bu uçağın 2023 yılında hangardan çıkacağını duyurdu. Bu uçağa ek olarak Hürjet ve muharip insansız uçak Bayraktar Kızıelma projeleri de devam ettiriliyor.

    Cumhurbaşkanı tarafından bu konu hakkında yapılan ilgili açıklamanın tamamı şu şekilde:

    "Neredeyse her alanda tarihi işler yapıyoruz. Biz savunma sanayini bazı ülkelerin dışarıdan bazılarının da içeriden engellemelerine rağmen bu noktaya getirdik. Aynı istikamette istiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz demeden muhtelif füze, roket, mühimmat ve silahlar da dahil azimle çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılında milli muharip uçak, inşallah o da hangardan çıkacak. Hürjet, muharip insansız uçak Bayraktar Kızılelma, o da şu anda hızla devam ediyor." 

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