Milli Muharip Uçak'ın motoru Türkiye'ye geldi

- Seri üretim versiyonunda yerli motor kullanılacak
- Milli Muharip Uçak nedir?
- MMU teknik özellikleri
- MMU sistem özellikleri
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Savaş jetlerinin yerli alternatifi olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak’ın (MMU) prototiplerinde kullanılacak yabancı motoru Türkiye’ye teslim edildi. Yapılacak testlerin ardından MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkması hedefleniyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçak’ın prototipinde kullanılacak ABD üretimi General Electric F-110 motorunun teslim edildiğini açıkladı. Şu ana kadar kaç adet motorun Türkiye’ye getirildiği bilinmiyor ancak 10 adet motor alınması için anlaşma yapıldı. 10 adet F-110 motorunun 8 adedi MMU Blok 0 ve MMU Blok I prototiplerinde kullanılacak. Geri kalan 2 motor ise yedek olacak.
Seri üretim versiyonunda yerli motor kullanılacak
Milli Muharip Uçak’ın seri üretim versiyonunda yerli üretim motor kullanılacak. Henüz hangi motorun kullanılacağı konusunda belirsizliğini koruyor. MMU’da kullanılacak yerli motor için TEI, Kale ve TR Motor’un girişimleri bulunuyor.
Milli Muharip Uçak nedir?
Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.
Milli Muharip Uçak ile;
- Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
MMU teknik özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
MMU sistem özellikleri
- Yüksek Durumsal Farkındalık
- Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
- Muharebe Hasar Tespiti
- Yeni Nesil Görev Sistemleri
- Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
- Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
- Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
- Kısa Dönüş Süresi
- Kolay Bakım
- Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
- Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
- Dahili Silah Yuvası
- Supercruise Kabiliyeti
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