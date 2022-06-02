Milli Muharip Uçak'ın motoru Türkiye'ye geldi

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Savaş jetlerinin yerli alternatifi olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak’ın (MMU) prototiplerinde kullanılacak yabancı motoru Türkiye’ye teslim edildi. Yapılacak testlerin ardından MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkması hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçak’ın prototipinde kullanılacak ABD üretimi General Electric F-110 motorunun teslim edildiğini açıkladı. Şu ana kadar kaç adet motorun Türkiye’ye getirildiği bilinmiyor ancak 10 adet motor alınması için anlaşma yapıldı. 10 adet F-110 motorunun 8 adedi MMU Blok 0 ve MMU Blok I prototiplerinde kullanılacak. Geri kalan 2 motor ise yedek olacak.

Seri üretim versiyonunda yerli motor kullanılacak

Milli Muharip Uçak’ın seri üretim versiyonunda yerli üretim motor kullanılacak. Henüz hangi motorun kullanılacağı konusunda belirsizliğini koruyor. MMU’da kullanılacak yerli motor için TEI, Kale ve TR Motor’un girişimleri bulunuyor.

Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım 3 gün önce eklendi

Milli Muharip Uçak nedir?

Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Milli Muharip Uçak ile;

Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

MMU teknik özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

MMU sistem özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

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