Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı

- Bu sene sonunda uçacak
- Milli Muharip Uçak Özellikleri
- MMU Teknik Özellikleri
- MMU Sistem Özellikleri
- Yorumlar
Savunmasanayist’in paylaştığı görsellere göre Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını kullanarak piste çıktı. Böylelikle ilk taksi testi başarıyla tamamlandı. Hangardan çıkış törenine hazır olduğunu kanıtlamış oldu.
Bu sene sonunda uçacak
Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkış töreninin yakın zamanda yapılması planlanıyor. İlk test uçuşunu ise 2023 sonunda yapacak. Uçağın prototip versiyonunda ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılıyor. 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve yerli motordan güç alacak.
Milli Muharip Uçak Özellikleri
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
MMU Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
MMU Sistem Özellikleri
- Yüksek Durumsal Farkındalık
- Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
- Muharebe Hasar Tespiti
- Yeni Nesil Görev Sistemleri
- Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
- Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
- Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
- Kısa Dönüş Süresi
- Kolay Bakım
- Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
- Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
- Dahili Silah Yuvası
- Supercruise Kabiliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)