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    Anlık Bildirim

    Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı

    TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak, kendi motorlarını kullanarak piste çıktı. Milli Muharip Uçak, bu sene sonunda ilk test uçuşunu gerçekleştirecek.
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    Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkış töreni ve motor çalıştırma testinin 18 Mart 2023 tarihinde yapılması planlanıyordu. Deprem nedeniyle tören ertelendi ancak uçağın hangardan çıkışı ve motor çalıştırma testi yapıldı.

    Savunmasanayist’in paylaştığı görsellere göre Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını kullanarak piste çıktı. Böylelikle ilk taksi testi başarıyla tamamlandı. Hangardan çıkış törenine hazır olduğunu kanıtlamış oldu.

    Bu sene sonunda uçacak

    Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkış töreninin yakın zamanda yapılması planlanıyor. İlk test uçuşunu ise 2023 sonunda yapacak. Uçağın prototip versiyonunda ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılıyor. 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve yerli motordan güç alacak.

    Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, beşinci nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.

    Milli Muharip Uçak Özellikleri

    • Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

    MMU Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

    MMU Sistem Özellikleri

    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
    • Muharebe Hasar Tespiti
    • Yeni Nesil Görev Sistemleri
    • Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
    • Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
    • Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
    • Kısa Dönüş Süresi
    • Kolay Bakım
    • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
    • Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
    • Dahili Silah Yuvası
    • Supercruise Kabiliyeti
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 2 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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