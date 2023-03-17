Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkış töreni ve motor çalıştırma testinin 18 Mart 2023 tarihinde yapılması planlanıyordu. Deprem nedeniyle tören ertelendi ancak uçağın hangardan çıkışı ve motor çalıştırma testi yapıldı.

Savunmasanayist’in paylaştığı görsellere göre Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını kullanarak piste çıktı. Böylelikle ilk taksi testi başarıyla tamamlandı. Hangardan çıkış törenine hazır olduğunu kanıtlamış oldu.

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Bu sene sonunda uçacak

Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkış töreninin yakın zamanda yapılması planlanıyor. İlk test uçuşunu ise 2023 sonunda yapacak. Uçağın prototip versiyonunda ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılıyor. 2026 sonuna kadar 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve yerli motordan güç alacak.

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, beşinci nesil savaş uçaklarında bulunan teknolojilere ve özelliklere sahip olacak. Hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımı için tamamen yerli altyapıya sahip olacak.

Milli Muharip Uçak Özellikleri

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

MMU Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

MMU Sistem Özellikleri

Yüksek Durumsal Farkındalık

Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü

Muharebe Hasar Tespiti

Yeni Nesil Görev Sistemleri

Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik

Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz

Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş

Kısa Dönüş Süresi

Kolay Bakım

Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği

Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği

Dahili Silah Yuvası

Supercruise Kabiliyeti

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Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı