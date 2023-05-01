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    Milli Muharip Uçak’ın adı belli oldu!

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce ise MMU’nun adı belli oldu.
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    Milli Muharip Uçak’ın adı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Milli Muharip Uçak (MMU) için belirlenen isimi ve bir sonraki hedefi açıklandı. Milli Muharip Uçak, Türkiye’nin geliştirdiği yeni nesil bir savaş uçağı olarak envantere girdiğinde Hava Kuvvetleri’nin etkinliğinde ciddi bir şekilde artıracak.

    Milli Muharip Uçak’ın adı KAAN oldu

    TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Milli Muharip Uçak’ın adı KAAN olarak açıklandı. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda. Ülkemize hayırlı milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    TUSAŞ KAAN’ın sonraki hedefleri

    MMU veya yeni adıyla KAAN, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması planlanan F-16 savaş uçaklarının yerlerini alacak. Teknoloji ve nesil olarak çok daha üstün olacak olan KAAN’ın sonraki hedefleri de açıklandı.

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı konuşmada, MMU KAAN’ın ilk olarak yer testlerini tamamlayacağını ve arından sonraki hedefinin gökyüzü olduğu açıkladı:

    “Sıradaki hamlemiz yer koşulları ve testleri sonrası uçuş. Uçuşu da mümkün olduğu kadar emniyetli şekilde yapmak için hazırlıklar bütün gücüyle devam edecek. Tabii çok ileri bir sistem, ileri sistemlerin entegrasyonu var; bunların hemen hemen hepsi de yerli. Önemli bir kısmı da ilk defa yapılıyor. O yüzden hepsini uçuşa emniyetli şekilde sahaya vermek istiyoruz.”

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 22 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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