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    Bayraktar Kızılelma ilk kez havalandı: “Zor tutuyoruz”

    Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri hız kesmeden devam ediyor. Selçuk Bayraktar tarafından yapılan son paylaşım Kızılelma’nın havalanışını gösteriyor.
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    Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma yerden havalandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, bir süre önce yer testlerini başarıyla yapmıştı. Selçuk Bayraktar’ın yapmış olduğu paylaşımda şimdi ise Kızılelma’nın yerden ilk defa havalanışı gözler önüne seriliyor.

    Bayraktar Kızılelma ilk kez havalandı

    Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar Teknoloji, bir süredir üzerinde çalıştığı insansız savaş uçağı Kızılelma’nın testlerine hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce ilk yer testlerini başarıyla tamamlayan Kızılelma sürecinde artık uçuş testlerine geçilmiş durumda.

    Selçuk Bayraktar’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Zor tutuyoruz. Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah" açıklaması ve Kızılelma’nın yerden havalanışı yer alıyor.

    İlk uçuş 2023

    Kızılelma, kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kullanılabilecek. Bu da kabiliyet açısından geniş bir avantaj sağlayacak ve denizaşırı görevlerin önü açılacak. 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti gibi yetenekler Kızılelma’nın kilit özellikleri arasında yer alıyor. Öte yandan Kızılelma’nın ilk tam uçuşu 2023’te gerçekleştirilecek.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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