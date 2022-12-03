Bayraktar Kızılelma ilk kez havalandı: “Zor tutuyoruz”

Bayraktar Kızılelma ilk kez havalandı
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar Teknoloji, bir süredir üzerinde çalıştığı insansız savaş uçağı Kızılelma’nın testlerine hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce ilk yer testlerini başarıyla tamamlayan Kızılelma sürecinde artık uçuş testlerine geçilmiş durumda.
Selçuk Bayraktar’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Zor tutuyoruz. Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah" açıklaması ve Kızılelma’nın yerden havalanışı yer alıyor.
İlk uçuş 2023
Kızılelma, kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kullanılabilecek. Bu da kabiliyet açısından geniş bir avantaj sağlayacak ve denizaşırı görevlerin önü açılacak. 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti gibi yetenekler Kızılelma’nın kilit özellikleri arasında yer alıyor. Öte yandan Kızılelma’nın ilk tam uçuşu 2023’te gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam