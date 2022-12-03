Bayraktar Kızılelma ilk kez havalandı: “Zor tutuyoruz”

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, bir süre önce yer testlerini başarıyla yapmıştı. Selçuk Bayraktar’ın yapmış olduğu paylaşımda şimdi ise Kızılelma’nın yerden ilk defa havalanışı gözler önüne seriliyor.

Bayraktar Kızılelma ilk kez havalandı

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar Teknoloji, bir süredir üzerinde çalıştığı insansız savaş uçağı Kızılelma’nın testlerine hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce ilk yer testlerini başarıyla tamamlayan Kızılelma sürecinde artık uçuş testlerine geçilmiş durumda.

Selçuk Bayraktar’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Zor tutuyoruz. Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah" açıklaması ve Kızılelma’nın yerden havalanışı yer alıyor.

Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma, testlerini tamamladı 1 hf. önce eklendi

İlk uçuş 2023

Kızılelma, kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kullanılabilecek. Bu da kabiliyet açısından geniş bir avantaj sağlayacak ve denizaşırı görevlerin önü açılacak. 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti gibi yetenekler Kızılelma’nın kilit özellikleri arasında yer alıyor. Öte yandan Kızılelma’nın ilk tam uçuşu 2023’te gerçekleştirilecek.

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